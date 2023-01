Marché des substituts du sucre au Moyen-Orient et en Afrique 2022 Technologies tendances, opportunités commerciales, acteurs clés et prévisions jusqu’en 2029

Un substitut de sucre est un additif alimentaire qui a le goût du sucre mais qui contient beaucoup moins de calories que les édulcorants à base de sucre, ce qui en fait un édulcorant peu ou pas calorique. Ils sont dérivés de substances naturelles ou créés artificiellement à l’aide de produits chimiques et de conservateurs.

Analyse du marché et informations sur le marché des substituts du sucre au Moyen-Orient et en Afrique

Data Bridge Market Research analyse que le marché des substituts du sucre a atteint 1 624,64 millions de dollars en valeur en 2021 et devrait atteindre 2 833,45 millions de dollars en valeur d’ici 2029, à un TCAC de 7,2 % sur la période prévue de 2022 à 2029.

Le rapport sur le marché des substituts du sucre au Moyen-Orient et en Afrique a été généré en gardant à l’esprit toutes les exigences des entreprises pour une croissance commerciale réussie. Cette information sur le marché est d’une immense importance pour conduire l’entreprise vers le succès. En outre, la situation du marché aux niveaux mondial et régional est fournie dans ce rapport, qui aide à obtenir des informations commerciales sur le marché étendu. Les entreprises dépendent fortement des différents segments impliqués dans le rapport d’étude de marché, car il offre de meilleures informations pour conduire l’entreprise sur la bonne voie. Par conséquent, le résultat, à savoir le rapport sur le marché des substituts du sucre au Moyen-Orient et en Afrique, est excellent, ce qui implique un rapport sur le marché fiable, à la pointe de la technologie et axé sur le client.

Téléchargez un échantillon exclusif de ce rapport premium ainsi que des graphiques et des tableaux sur https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=middle-east-and-africa-sugar-substitutes-market&PK

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUES DU RAPPORT DES DÉTAILS période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions d’USD, volumes en unités, prix en USD segments couverts Type (sirops à haute teneur en fructose, édulcorants à haute intensité, édulcorants à faible intensité), forme (cristallisée, liquide, poudre), catégorie (naturelle, synthétique), application (boissons, produits alimentaires, soins bucco-dentaires, produits pharmaceutiques, autres) Pays couverts Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Koweït, reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts DuPont (États-Unis), ADM (États-Unis), Tate & Lyle (Royaume-Uni), Ingredion (États-Unis), Cargill Incorporated (États-Unis), Roquette Frères (France), PureCircle Ltd (États-Unis), MacAndrews & Forbes Incorporated (États-Unis), JK Sucralose Cª. (Chine), Ajinomoto Co. (Chine). Inc. (Japon), JK Sucralose Inc. (Chine), Ajinomoto Co. (Chine). Inc. (Japon), NutraSweet™ Co. (États-Unis), Südzucker AG (Allemagne), Line Corp. (Allemagne). (Chine)), Zhucheng Haotian Pharm Co., Ltd. (Chine), HSWT (France) Opportunités Augmentation de l’innovation technologique dans l’industrie agroalimentaire

Demande croissante de suppléments nutritionnels et de collations

fluctuation des prix du sucre

Étendue du marché et marché des substituts du sucre au Moyen-Orient et en Afrique

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont zuChem Inc., Ingredion Incorporated, BENEO, Cargill, Incorporated, DuPont, Foodchem International Corporation, JK Sucralose Inc., HYET Sweet, Roquette Frères, Mitsui Sugar Co.,Ltd., ADM, Tate & Lyle, Pyure Brands LLC, PureCircle, Ajinomoto Health & Nutrition Middle East & Africa, Inc., Alsiano, StartingLine SpA, NutraSweet Co., MAFCO Worldwide LLC, Matsutani Chemical Industry Co., Ltd., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché des substituts du sucre au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des substituts du sucre est segmenté en fonction du type, de la forme, de la catégorie et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Écrit

Édulcorants à haute intensité

Édulcorants à faible intensité

Sirops riches en fructose

En fonction du type, le marché est segmenté en édulcorants à haute intensité, édulcorants à faible intensité et sirops à haute teneur en fructose.

Moule

Poussière

cristallisé

Liquide.

Sur la base de la forme, le marché est segmenté en poudre, cristallisé et liquide.

Catégorie

Naturel

Synthétique

Sur la base de la catégorie, le marché est segmenté en naturel et synthétique.

Application

Produit alimentaires

soins bucco-dentaires

produits pharmaceutiques

Breuvages

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en boissons, produits alimentaires, soins bucco-dentaires, produits pharmaceutiques et autres.

Comprenez ce qui est couvert dans la table des matières complète à partir d’ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=middle-east-and-africa-sugar-substitutes-market&PK

Dynamique du marché des substituts du sucre

Conducteurs

Préférences croissantes pour le sucre naturel

Les substituts du sucre sont couramment utilisés comme substituts du sucre dans les boissons telles que les boissons gazeuses ou les boissons gazeuses , les jus aromatisés et d’autres produits alimentaires. Les substituts naturels du sucre gagnent en popularité aux États-Unis à mesure que les préférences des consommateurs se tournent vers les aliments et les boissons biologiques. Le sucre naturel est un édulcorant hypocalorique extrait de plantes comme la stévia, le fruit du moine et autres qui est 200 fois plus sucré que le sucre. Ces avantages des substituts du sucre, ainsi que leurs avantages biologiques, ont contribué à la croissance du marché.

Demande croissante dans diverses industries d’utilisateurs finaux

L’utilisation croissante de substituts de sucre dans une variété d’applications d’utilisation finale telles que les médicaments, les cosmétiques, l’alimentation humaine et animale, la production d’éthanol et autres stimule également le marché. Il peut être utilisé comme agent de rétention d’eau dans les sérums cosmétiques et de soins personnels, ainsi que comme complément nutritionnel dans les produits pharmaceutiques tels que les sirops et les injections. Une forte R&D combinée à une expertise technique a propulsé l’entreprise au premier plan et, par conséquent, la demande de sucre cristallisé a augmenté au fil du temps.

Chance

L’augmentation de l’innovation technique dans le secteur de la transformation des aliments et la demande croissante de barres nutritionnelles augmenteront la croissance du marché. Les fabricants de substituts du sucre devraient profiter des fluctuations des prix du sucre. En raison de ces facteurs, le marché se développe parallèlement au nombre de patients diabétiques et à la sensibilisation du consommateur à la santé.

restrictions

Cependant, de nombreux scientifiques pensent qu’une consommation excessive de substituts du sucre peut entraîner de graves problèmes de santé, notamment le diabète de type II, les maladies cardiaques, l’obésité et, dans certains cas, le cancer. La diminution de la disponibilité des substituts du sucre, combinée au développement des édulcorants artificiels, a déplacé les préférences des consommateurs vers les édulcorants artificiels, limitant la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des substituts du sucre fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements réglementaires du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché des substituts du sucre, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse,

Accédez au rapport complet sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-sugar-substitutes-market?PK

Parcourir d’autres rapports connexes :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-lactase-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-superfood-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-industrial-electronics-packaging-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-viral-testing-in-food-application-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fungicide-packaging-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-marine-collagen-in-nutraceuticals-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-thin-wall-plastic-container-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-soft-contact-lens-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-folic-acid-in-food-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pallet-stretch-wrapping-machine-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-clamshell-packaging-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-bio-cellulose-face-sheet-masks-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-electric-dryers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hemp-oil-in-animal-feed-application-market

Pourquoi une étude de marché sur le pont de données

Un moyen absolu de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Nous réfléchissons aux marchés hétérogènes en fonction des besoins de nos clients et recherchons les meilleures solutions possibles et des informations détaillées sur les tendances du marché. Data Bridge explore les marchés d’Asie, d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et d’Afrique, pour n’en nommer que quelques-uns.

Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui reconnaissent nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %

Nous contacter:

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel : Corporatsesales@databridgemarketresearch.com