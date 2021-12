Marché des Substituts de Sang Artificiel du Moyen-Orient et de l’Afrique 2021: Revue de l’industrie, Recherche, Statistiques et Croissance jusqu’en 2028

Analyse et perspectives du marché: Marché des Substituts de Sang Artificiels au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des substituts de sang artificiel devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 23,7% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 1 966,01 milliers de dollars d’ici 2028. La disponibilité limitée de sang frais et sa courte durée de vie couplée à une demande croissante de transfusion sanguine et à un financement accru pour le développement de substituts sanguins joue un rôle moteur dans la croissance du marché des substituts sanguins artificiels.

Les substituts sanguins artificiels sont également connus sous le nom d’oxygénothérapie ou de transporteurs d’oxygène à base d’hémoglobine. Il est utilisé pour imiter la fonction du sang biologique et pour remplacer la transfusion sanguine. Le sang artificiel est utilisé comme solution pour remplacer la transfusion de globules rouges en banque et est conçu pour surmonter les limitations telles que la pénurie de sonor sanguin, la contamination à haut risque, l’exigence de correspondance croisée. Les transfusions sanguines allogènes présentent de multiples risques et peuvent provoquer une transmission infectieuse, des réactions transfusionnelles, des lésions pulmonaires aiguës liées à la transfusion, une cicatrisation postopératoire retardée, une immunomodulation et un risque potentiel de récidive du cancer. Il offre la promesse de traitements médicaux nouveaux et importants qui sauvent des vies.

Analyse des parts de marché du paysage concurrentiel et des substituts de sang artificiel

Les principales sociétés qui s’occupent des substituts sanguins artificiels sont HEMARINA, Hemoglobine Oxygen Therapeutics LLC, KaloCyte, Inc., LLC “Visusmed », Agence Européenne des Médicaments, OPK Biotech LLC, NuvOx Pharma, Prolong Pharmaceuticals, LLC, Boston Therapeutics, Inc., Aurum Biosciences, OXYVITA Inc, NanoBlood LLC parmi d’autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreuses expansions et financements sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché des substituts de sang artificiel.

En novembre 2020, Hemarina a publié un rapport scientifique sur la propriété anti-inflammatoire et antibactérienne du M 101, un transporteur d’oxygène pour le traitement de la parodontite. Cette étude a validé la qualité de la molécule M 101, dérivée de l’hémoglobine du ver marin.

En juin 2020, KaloCyte, Inc. a reçu un financement de 300 000 USD du Fonds Momentum du Système universitaire du Maryland (USM) pour le développement d’ErythroMer, un substitut de sang rouge synthétique et bio-inspiré. Ce financement a aidé l’entreprise à développer l’érythromère à un rythme beaucoup plus rapide.

En mai 2020, KaloCyte, Inc. attribution par les Instituts Nationaux de la Santé (NIH) d’une subvention de Phase I de 373 000 USD pour la recherche de petites entreprises dans le domaine de l’innovation (SBIR). Cette subvention a aidé l’entreprise à faire progresser le produit KaloCyte vers des tests précliniques d’innocuité et d’efficacité en prévision des traces humaines.

Les dernières informations sur l’évolution du marché pour formuler leurs stratégies de vente et de marketing. Ce rapport sur le marché des carences en arginase a été créé pour fournir à ses lecteurs des informations et des analyses à jour afin de découvrir de nouvelles opportunités de croissance.

Le rapport sur le marché couvre les principaux défis, le paysage concurrentiel et l’analyse démographique qui peuvent aider les entreprises à mieux comprendre les variations propres à chaque pays.

Les analystes mettent également l’accent sur les tendances clés et les opportunités futures qui peuvent être explorées dans la région qui peuvent aider les entreprises à augmenter leurs revenus.

Pour obtenir des informations concurrentielles sur les principales entreprises avec des informations sur leur part de marché et leurs taux de croissance.

