Marché des stimulateurs de la moelle épinière 2022 Part mondiale, croissance, taille, opportunités, tendances, aperçu régional

Analyse et taille du marché

Le marché des stimulateurs de la moelle épinière est énorme et relativement inexploité. Les stimulateurs de la moelle épinière sont très prometteurs pour traiter les maux de dos persistants. En raison de la croissance de la population gériatrique, du désir accru d’opérations moins invasives et des améliorations technologiques dans le monde, le marché mondial des stimulateurs de la moelle épinière devrait augmenter de manière significative au cours des prochaines années.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des stimulateurs de la moelle épinière, qui s’élevait à 2,1 milliards USD en 2021, atteindrait 3,92 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport de marché organisée par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Nevro Corp. (États-Unis)

Hôpital de recherche pour enfants Jude (États-Unis)

Synapse Biomedical Inc (États-Unis)

NeuroSigma Inc (États-Unis)

Medtronic (États-Unis)

Greatbatch (États-Unis)

NDI Medical LLC (États-Unis)

NeuroPace Inc. (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Autonomic Technologies Inc. (Allemagne)

Définition du marché

Le stimulateur de la moelle épinière (SCS), également connu sous le nom de stimulateur de la colonne dorsale, est un dispositif de neuromodulation implanté utilisé pour soulager la douleur chronique dans le corps humain. L’appareil émet des signaux électriques qui bloquent les signaux de douleur, empêchant le cerveau de reconnaître la douleur. Le stimulateur de la colonne dorsale (DCS) est un autre nom pour le stimulateur de la moelle épinière (SCS). Un générateur d’impulsions électriques fait partie du système. Le fonctionnement du stimulateur de la moelle épinière est basé sur la thérapie de contrôle de la douleur. Le stimulateur de la moelle épinière empêche les signaux de douleur d’atteindre le cerveau, empêchant le cerveau de reconnaître la douleur. Le dispositif a des résultats favorables, symptomatiques et à long terme dans la sciatique, la radiculopathie cervicale, le syndrome d’échec de la chirurgie du dos (FBSS), la dystrophie sympathique réflexe et l’arachnoïdite.

Marché des stimulateurs de la moelle épinière: segmentation

Par produit (systèmes de stimulation de la moelle épinière rechargeables, systèmes de stimulation de la moelle épinière non rechargeables)

Par application (sciatique, FBS, arachnoïdite, discopathie dégénérative, autres)

Portée du marché mondial des stimulateurs de la moelle épinière

Le marché des stimulateurs de la moelle épinière est segmenté en fonction du produit et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Par produit

Systèmes de stimulation de la moelle épinière rechargeables

Systèmes de stimulation de la moelle épinière non rechargeables

Sur la base du produit, le marché est segmenté en systèmes de stimulation de la moelle épinière rechargeables et en systèmes de stimulation de la moelle épinière non rechargeables.

Par demande

Sciatique

FBS (syndrome d’échec du retour)

Arachnoïdite

Discopathie dégénérative

Les autres

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en sciatique, FBS (failed back syndrome), arachnoïdite, discopathie dégénérative et autres.

