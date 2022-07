Marché des stents des voies respiratoires et des stents pulmonaires Aperçu, taux de croissance de l’industrie, fournisseur, dynamique du marché et prévisions jusqu’en 2029

Marché mondial des stents pour voies respiratoires et stents pulmonaires, par type (stents trachéobronchiques, stents laryngés), type de produit (stents auto-extensibles, stents non extensibles, stents expansibles par ballonnet), matériau (stents métalliques, stents en silicone, stents hybrides), fin Utilisateur (hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie à 2028

Le marché des stents des voies respiratoires et des stents pulmonaires devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 156,34 millions USD d’ici 2028 et augmentera à un TCAC de 6,24% dans les prévisions mentionnées ci-dessus. période.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des stents respiratoires et pulmonaires sont Boston Scientific Corporation, BD, TAEWOONG, MICRO-TECH EUROPE, Cook, Merit Medical Systems, Novatech SA, ENDO-FLEX GmbH, MITECH, Fuji Systems Corp., EFER Endoscopy , HOOD LABORATORIES, Olympus, Medtronic, WL Gore & Associates Inc., Kapitex Healthcare Ltd., Meditek Systems Pvt. Ltd., Stening, Teleflex Incorporated et Thoracent, Inc., entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Stent des voies respiratoires et Stent pulmonaire

Le paysage concurrentiel du marché des endoprothèses respiratoires et des endoprothèses pulmonaires fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des stents des voies respiratoires et des stents pulmonaires.

Le stent des voies respiratoires ou pulmonaires est un type de prothèse endobronchique de différents matériaux qui soutient et préserve la perméabilité de la structure des voies respiratoires tubulaires vides. Les stents pulmonaires ou les stents des voies respiratoires sont généralement produits à l’aide de nitinol, d’acier inoxydable, de métal, d’hybrides et d’autres matériaux.

L’augmentation de la prévalence du cancer du poumon et des maladies respiratoires fait partie des facteurs importants qui devraient intensifier la croissance et la demande du marché des stents des voies respiratoires et des stents pulmonaires. En outre, la forte adoption de traitements thérapeutiques tels que la thérapie endoscopique, la bronchoscopie et les chimiothérapies en raison de l’augmentation de la population gériatrique et de la forte prévalence du cancer du poumon devrait également contribuer à la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De plus, l’augmentation de la préférence pour les procédures mini-invasives et la forte croissance du secteur de la santé sont également susceptibles d’améliorer la croissance du marché. Par ailleurs,

L’augmentation du besoin de stents pulmonaires personnalisés, le développement rapide de stents pulmonaires biodégradables et à élution de médicament et l’impression 3D de stents pulmonaires devraient offrir des opportunités de croissance importantes pour le marché des stents des voies respiratoires et des stents pulmonaires au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. .

Cependant, la diminution de la prévalence du tabagisme et la disponibilité facile de traitements alternatifs devraient freiner la croissance du marché des stents respiratoires et pulmonaires, alors que les diverses complications associées aux stents et le manque de professionnels de la santé pour opérer la procédure peuvent remettre en cause la croissance du marché des stents respiratoires et des stents pulmonaires.

Ce rapport sur le marché des stents respiratoires et des stents pulmonaires fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans les réglementations du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches et la domination des applications, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché.

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Aperçu du marché CV Aperçus premium Par composant type de produit Livraison type d’industrie Géographie Aperçu

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Paysage de l’entreprise Profils d’entreprise Rapports connexes

Portée du marché mondial des endoprothèses respiratoires et des endoprothèses pulmonaires et taille du marché

Le marché des endoprothèses respiratoires et des endoprothèses pulmonaires est segmenté en fonction du type, du type de produit, du matériau et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Le segment type du marché des stents pour voies respiratoires et des stents pulmonaires est segmenté en stents trachéobronchiques et en stents laryngés.

Sur la base du type de produit, le marché des stents pour voies respiratoires et des stents pulmonaires est segmenté en stents auto-extensibles, stents non extensibles et stents expansibles par ballonnet.

Sur la base des matériaux, le marché des stents pour voies respiratoires et des stents pulmonaires est segmenté en stents métalliques, stents en silicone et stents hybrides. Les stents métalliques ont en outre été segmentés en nitinol, acier inoxydable et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des stents pour voies respiratoires et des stents pulmonaires est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des stents des voies respiratoires et des stents pulmonaires

Le marché des endoprothèses respiratoires et des endoprothèses pulmonaires est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type de produit, matériau et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des stents pour voies respiratoires et des stents pulmonaires sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Amérique du Nord est en tête du marché des stents respiratoires et pulmonaires en raison de la forte présence d’un grand nombre d’hôpitaux, de l’augmentation de la prévalence des maladies et des troubles ainsi que de l’augmentation de la population gériatrique. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation du besoin de traitement à l’aide de stents.

La section par pays du rapport sur le marché des stents pour voies respiratoires et des stents pulmonaires fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des stents des voies respiratoires et des stents pulmonaires vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des stents des voies respiratoires et des stents pulmonaires, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les soins de santé. scénarios réglementaires et leur impact sur le marché des stents respiratoires et pulmonaires. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

