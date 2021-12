Marché des stents aortiques marché 2021 Tendances de l’industrie, croissance, analyse d’impact COVID-19, opportunités et aperçu 2021-2028

Le marché des endoprothèses aortiques devrait connaître une croissance de 5,41% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 4 666,11 millions de dollars d’ici 2028. Rapport Data Bridge Market Research sur l’analyse du marché des endoprothèses aortiques et des informations sur le divers facteurs devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’expansion du secteur des équipements médicaux accélère la croissance du marché des endoprothèses aortiques.

Une endoprothèse aortique, également connue sous le nom d’endoprothèse aortique, fait référence à un squelette métallique à l’intérieur d’une greffe en tissu. Le greffon a tendance à fonctionner en exerçant une pression contre les parties de l’artère au-dessus et au-dessous de l’anévrisme pour couper la circulation vers l’anévrisme. Le stent s’insère à l’intérieur de l’aorte qui crée un tunnel sûr à travers lequel le sang peut passer, permettant à l’anévrisme de se rétrécir.

Segmentation de ce rapport d’étude de marché :

Marché mondial des endoprothèses aortiques, par produit (endoprothèse aortique abdominale, endoprothèse aortique thoracique), utilisateur final (hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud , Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028

Concurrents clés du marché couverts :

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché des endoprothèses aortiques sont Bolton Medical, Cardiatis, Cook, ENDOLOGIX, INC., JOTEC GmbH, Terumo Aortic, VASCUTEK Ltd., MicroPort Scientific Corporation, Medtronic, WL Gore & Associates, BioStable Science & Engineering, Edwards Lifesciences Corporation, Bentley, Braile Biomédica, Cardinal Health, InSitu Technologies Inc., LeMaitre Vascular, Inc. et Vascular parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le coronavirus peut influencer l’économie mondiale de trois manières principales : en influençant directement la création et la demande, en perturbant le réseau de magasins et le marché, et par son effet monétaire sur les entreprises et les secteurs d’activité monétaires. L’épisode de COVID-19 a eu des impacts sur de nombreux points de vue, tels que les vols annulés, les boycotts de voyages et les cafés isolés fermés toutes les occasions à l’intérieur confinées dans plus de quarante pays. la population et la vulnérabilité face à l’avenir.

Table des matières::

Section 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Section 02 : PORTÉE DU RAPPORT

Section 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Section 04 : PAYSAGE DU MARCHÉ

Environnement de marché

Attributs du marché

Examen de la division du marché

Section 05 : ANALYSE DU PIPELINE

Examen du pipeline

Section 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

Définition du marché

Estimation du marché

Taille du marché et conjectures

Section 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

Article 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ

Division

Corrélation

Opportunité de marché

Article 09 : PAYSAGE CLIENT

Section 10 : PAYSAGE RÉGIONAL

Article 11 : CADRE DE DÉCISION

Article 12 : MOTEURS ET DÉFIS

Facteurs de marché

Difficultés du marché

Section 13 : TENDANCES DU MARCHÉ

Article 14 : PAYSAGE DU VENDEUR

Contour

Perturbation de la scène

Section 15 : ANALYSE DU FOURNISSEUR

Vendeurs couverts

Arrangement du vendeur

Situation de marché des vendeurs

Analyse au niveau du pays du marché mondial des stents aortiques

Le marché des endoprothèses aortiques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des endoprothèses aortiques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du centre L’Est et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.