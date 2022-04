Marché des stents à élution médicamenteuse dans les soins de santé: opportunités, défis et paysage des fournisseurs en 2030

Report Ocean présente un nouveau rapport sur la taille, la part, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions du marché mondial des stents à élution de médicament pour 2027, couvrant divers éléments de l’industrie et les tendances de croissance utiles pour prédire l’avenir du marché.

Le marché mondial des stents à élution de médicament était évalué à 6 382 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 8 777 millions de dollars d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 8,7 % de 2021 à 2027.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

Les stents à élution médicamenteuse (DES) sont de petits stents cylindriques qui aident à améliorer le flux sanguin dans les artères vers le cœur en minimisant les blocages. Ils sont généralement utilisés dans le traitement de l’intervention coronarienne percutanée ou de l’angioplastie coronarienne. Il existe deux types de DES disponibles, à savoir le DES à revêtement à base de polymère et le DES à revêtement sans polymère. Les stents à revêtement à élution de médicament à base de polymère sont conçus pour permettre une libération constante et contrôlée du médicament de la surface du stent dans les artères. Ils sont utilisés dans les maladies coronariennes et les maladies artérielles périphériques.

Une augmentation de la prévalence du diabète, de l’obésité et de l’hypertension artérielle dans le monde a entraîné une augmentation de l’incidence des maladies cardiovasculaires (MCV), des maladies coronariennes et de l’insuffisance cardiaque. Ceci, à son tour, devrait stimuler la croissance du marché des stents à élution de médicament au cours de la période de prévision. En outre, l’augmentation du nombre d’approbations de produits, la popularité croissante de la technologie des polymères pour la production de stents et l’augmentation des politiques de remboursement soutenues par les gouvernements sont les principaux facteurs qui alimentent la croissance du marché mondial des stents à élution de médicaments.

De plus, l’augmentation de la population gériatrique propulse la croissance du marché car la population gériatrique est à haut risque de développer des troubles artériels. Cependant, le rappel des produits et les risques associés au DES limitent la croissance du marché. À l’inverse, le potentiel de croissance des économies émergentes devrait créer des opportunités lucratives de croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des stents à élution de médicament est segmenté en fonction du revêtement, de l’application, de l’utilisateur final et de la région. Sur la base du revêtement, le marché est divisé en revêtement à base de polymère et revêtement sans polymère. Le segment de revêtement à base de polymère est en outre divisé en biodégradable et non biodégradable. Le segment de revêtement sans polymère est en outre divisé en surface microporeuse, surface microstructurée, surface tubulaire fendue et surface nanoporeuse. Par application, le marché est classé en maladie coronarienne et maladie artérielle périphérique.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

– L’étude fournit une analyse approfondie du marché ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour élucider les poches d’investissement imminentes.

– Il propose une analyse quantitative de 2019 à 2027, qui devrait permettre aux parties prenantes de capitaliser sur les opportunités de marché existantes.

– Une analyse complète de quatre régions est fournie pour déterminer les opportunités existantes.

– Les profils et les stratégies de croissance des acteurs clés sont analysés en profondeur pour comprendre les perspectives concurrentielles du marché mondial.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis and U.S. The Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international des États-Unis en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé, des TIC et de la chimie, ce qui créera un marché important pour le marché des stents à élution médicamenteuse.

LISTE DES ACTEURS CLÉS PROFILÉS DANS LE RAPPORT

– Laboratoires Abbott

– Alvimédica

– B. Braun Holding GmbH & Co. KG

– Groupe International Biocapteurs

– Biotronik inc.

– Boston Scientific Corporation

– Groupe Cuisinier (Cuisinier Médical)

– Medtronic Plc

– Stentys SA

– Terumo Corporation.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

Par revêtement

– Revêtement à base de polymère

o Biodégradable

o Non biodégradable

– Revêtement sans polymère

o Surface microporeuse

o Surface microstructurée

o Surface tubulaire fendue

o Surface nanoporeuse

Par demande

– Maladie de l’artère coronaire

– Malaise de l’artère périphérique

Par utilisateur final

– Hôpitaux

– Centres de Chirurgie Ambulatoire

– Autres

Par région

– Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

– L’Europe 

o Allemagne

o France

o Royaume-Uni

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe

– Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

– LAMEA

o Brésil

o Arabie Saoudite

o Afrique du Sud

o Reste du LAMEA

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années.

Comment sont évalués les principaux acteurs du marché ?

Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché.

Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

Voici les questions auxquelles répond le rapport sur le marché :

Quels sont les objectifs du rapport ?

Ce rapport de marché montre la taille du marché prévue pour le marché des appareils de gestion de la douleur à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

Sur la base de divers indicateurs, les graphiques présentent la croissance d’une année sur l’autre (%) et le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision donnée.

Le rapport comprend un aperçu du marché, sa portée géographique, sa segmentation et les performances financières des principaux acteurs.

Le rapport examine l’état actuel de l’industrie et les opportunités de croissance potentielles en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le rapport de recherche comprend divers facteurs contribuant à la croissance du marché.

Le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché pour la période de prévision.

Quels facteurs sont pris en considération lors de l’évaluation des principaux acteurs du marché?

Le rapport analyse en détail les entreprises du monde entier.

Le rapport donne un aperçu des principaux fournisseurs du marché, y compris des acteurs clés.

Les rapports incluent des informations sur chaque fabricant, telles que les profils, les revenus, les prix des produits et d’autres informations pertinentes sur les produits fabriqués.

Ce rapport comprend une comparaison des concurrents du marché et une discussion des points de vue des principaux acteurs.

Les rapports de marché fournissent des informations sur les développements récents, les fusions et les acquisitions impliquant des acteurs clés.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

