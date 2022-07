Marché des statines 2022 Part de l’industrie mondiale, taille, croissance, demande, revenus, principaux fabricants et prévisions 2029

Le rapport d’étude de marché significatif sur les statines permet non seulement d’économiser du temps et de l’argent, mais également d’éviter de commettre des erreurs coûteuses. Le rapport d’étude de marché est une source d’informations éprouvée qui offre une vue télescopique des tendances actuelles du marché, de la taille, de la part, de la croissance, de la demande, des opportunités et de l’état de l’industrie. Le rapport répond directement aux objectifs du projet et aide les clients à prendre de meilleures décisions commerciales. L’objectif est le point initial de ce rapport car il justifie les frais de réalisation de la recherche. Une équipe créative d’analystes de marché utilise le format qui communique le mieux l’information. Un rapport influent sur le marché des statines est court et de nombreux espaces blancs et puces ont été utilisés, car trop de texte sur une page peut être intimidant et décourager le lectorat.

Analyse et taille du marché mondial des statines

Un taux de cholestérol élevé dans le corps peut favoriser un grand nombre de maladies dans le corps. Des niveaux élevés de cholestérol chez les individus peuvent provoquer des problèmes cardiaques en raison du développement de dépôts graisseux dans les vaisseaux sanguins. Pour abaisser le cholestérol, de nombreux médicaments pharmaceutiques sont disponibles sur le marché. La statine en fait partie.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des statines devrait subir un TCAC de 4,20 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 14,69 milliards USD en 2021, grimperait à 20,41 milliards USD d’ici 2029. Les «hôpitaux» dominent le segment des utilisateurs finaux du marché des statines en raison du besoin croissant de traitement des troubles cardiovasculaires et des troubles inflammatoires. traitements. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Segmentation clé :

Par type (statines synthétiques, statines naturelles)

Par classe de médicaments (atorvastatine, fluvastatine, lovastatine, rosuvastatine, simvastatine et pitavastatine)

Par application (maladies cardiovasculaires, maladies liées au mode de vie, autres)

Par utilisateur final (hôpitaux, cliniques et autres)

L’étude Global Statin comprend des données de 2022 à 2029 utiles aux dirigeants de l’industrie, aux responsables du marketing, des ventes et des produits, aux analystes et à tous ceux qui recherchent des données de marché dans un document facilement accessible.

Marché des statines – Profils d’entreprise

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Pfizer Inc. (États-Unis)

Merck Sharp & Dohme Corp. (Allemagne)

Aurobindo Pharma. (Inde)

Amgen Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Biocon (Inde)

Concord Biotech (Inde)

Novartis AG (Suisse)

Abbott (États-Unis)

Siemens Healthineers AG (Allemagne)

Quidel Corporation (États-Unis)

Hoffman-La Roche Ltd. ( Suisse)

(États-Unis)

BD (États-Unis)

Chembio Diagnostics (États-Unis)

EKF Diagnostics (Royaume-Uni)

Trinity Biotech plc (Irlande)

Instrumentation Laboratory (États-Unis)

Nova Biomedical (États-Unis)

PTS Diagnostics (États-Unis)

Sekisui Diagnostics (États-Unis)

Thermo Fisher Scientific, Inc . (NOUS)

….

Dynamique du marché des statines

Conducteurs

Augmentation de la prévalence de l’obésité

La population croissante de personnes en surpoids et obèses dans le monde est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. L’Inde, l’Allemagne, la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni ont la population obèse la plus élevée au monde. L’obésité donne lieu à de nombreux problèmes dans le corps. Les problèmes respiratoires, le diabète et l’hypercholestérolémie, d’autres maladies chroniques et aiguës en sont quelques exemples. Selon des études, les statines ont réduit les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux de 25 à 35 %.

Compétences en recherche et développement

L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement concernant les instruments et dispositifs médicaux, créera davantage d’opportunités de croissance lucratives sur le marché. Les compétences en recherche et développement menées pour fournir le meilleur des médicaments renforcent également le taux de croissance du marché.

Des investissements croissants pour les établissements de santé

La concentration croissante sur l’amélioration de l’état des établissements de santé et l’amélioration de l’infrastructure globale des soins de santé est un autre facteur important favorisant la croissance du marché. Le nombre croissant de partenariats et de collaborations stratégiques entre les acteurs publics et privés concernant le financement et l’application de technologies nouvelles et améliorées crée en outre des opportunités de marché lucratives.

Opportunités

En outre, augmentation du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées, sensibilisation accrue à l’impact négatif de l’obésité sur le corps, prévalence croissante des maladies aiguës et chroniques, augmentation de la population gériatrique et augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux progrès technologiques tout autour le monde élargira les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, le mode de vie malsain des individus, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, le nombre croissant de maladies cardiovasculaires et l’augmentation des dépenses de santé par habitant accroîtront encore la croissance du marché. taux à l’avenir.

Principaux faits saillants de la table des matières :

Couverture de l’étude de marché sur les statines :

Il comprend les principaux fabricants, l’histoire de la croissance des acteurs émergents et les principaux segments commerciaux du marché des statines, les années considérées et les objectifs de recherche. De plus, segmentation en fonction du type de produit, de l’application et de la technologie.

Résumé analytique du marché Statin: il donne un résumé des études globales, du taux de croissance, du marché disponible, du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, des tendances et des problèmes, et des indicateurs macroscopiques.

Production du marché des statines par région Le profil du marché des statines des fabricants-acteurs est étudié sur la base de SWOT, de leurs produits, de leur production, de leur valeur, de leurs finances et d’autres facteurs vitaux.

Points clés traités dans le rapport sur le marché des statines :

Aperçu, définition et classification des statines Moteurs et obstacles du marché

Concurrence sur le marché des statines par les fabricants

Analyse d’impact du COVID-19 sur le marché des statines

Capacité de Statin, production, revenus (valeur) par région (2022-2029)

Offre de statine (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

Production de statine, revenus (valeur), tendance des prix par type {}

Analyse du marché des statines par application {Vie et statine, assurance IARD,}

Profils/analyse des fabricants de statines Analyse des coûts de fabrication des statines, analyse industrielle/de la chaîne d’approvisionnement, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval, marketing

Stratégie par principaux fabricants/acteurs, normalisation des distributeurs/négociants connectés, initiatives réglementaires et collaboratives, feuille de route de l’industrie et analyse des facteurs d’effet de marché de la chaîne de valeur.

Réponses aux questions clés

Dans quelle mesure le marché des statines est-il réalisable pour un investissement à long terme ?

Quels sont les facteurs influençant la demande de statine dans un avenir proche ?

Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial des statines?

Quelles sont les tendances récentes du marché régional et quel est leur succès ?

