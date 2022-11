Marché des spas médicaux: taille, part, demande, analyse de la croissance et prévisions de l’industrie mondiale jusqu’en 2029

Le rapport sur le marché des spas médicaux affiche la liste des principaux concurrents et donne un aperçu de l’analyse stratégique de l’industrie des facteurs clés ayant un impact sur le marché. Les informations et données collectées sont testées et vérifiées par des experts du marché avant d’être livrées à l’utilisateur final. L’examen des principaux défis auxquels l’entreprise est actuellement confrontée et des défis futurs probables auxquels l’entreprise pourrait être confrontée lorsqu’elle opère sur ce marché est également pris en compte. Le meilleur rapport Medical Spa a été préparé avec l’expérience d’une équipe compétente et inventive. Cela aide à avoir une bonne idée de l’évolution des mouvements de l’industrie avant les concurrents.

Pour atteindre un niveau suprême de connaissance du marché et se familiariser avec les meilleures opportunités de marché sur des marchés spécifiques, le rapport d’étude de marché sur les spas médicaux est la clé parfaite. Diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, des applications de l’industrie et de la structure de la chaîne de valeur sont données dans le rapport. Le rapport est structuré avec la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des personnes ou des organisations réalisées par le biais de recherches sociales et d’opinion. Le document commercial couvre divers segments liés à l’industrie et au marché des spas médicaux avec des recherches et des analyses approfondies.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des spas médicaux, qui était de 14,4 milliards de dollars en 2021, monterait en flèche pour atteindre 41,37 milliards de dollars d’ici 2029, devrait connaître un TCAC de 14,10 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché sélectionné par le Data L’équipe de recherche de marché Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Les spas médicaux, parfois appelés medi-spas ou medspas, visent à combiner diverses procédures médicales qui seraient normalement effectuées dans un cabinet médical avec une expérience de spa. Un accent particulier est mis sur la thérapie anti-âge. En fait, les spas médicaux peuvent désormais fournir des thérapies anti-âge non chirurgicales qui étaient auparavant disponibles exclusivement dans un cabinet médical. Cependant, les spas médicaux doivent être détenus et exploités par un médecin qualifié dans certaines juridictions.

Acteurs du marché couverts :

BIOVITAL MEDSPA (États-Unis), Westchase Medsap, LLC (États-Unis), Chic la Vie Med Spa (États-Unis), Lanserhof (Autriche), Canyon Ranch (États-Unis), Serenity Medspa (États-Unis). États-Unis), Bijoux Medi-Spa (Royaume-Uni), Brenners Park-Hotel & Spa (Allemagne), Sha Wellness Clinic (EAU), Cocoona (EAU), Aesthetics Medispa (Royaume-Uni), Lily’s Medi Spa (États-Unis, États-Unis), The Drx Medispa (Chine), Chiva Som (États-Unis), Mandarin Oriental (États-Unis)

Dynamique du marché des spas médicaux

Conducteurs

Demande croissante de médicaments esthétiques et de traitements cosmétiques

En outre, le vieillissement mondial de la population des baby-boomers, combiné à la hausse des revenus disponibles, stimule le marché des spas médicaux, entraînant une sensibilisation accrue des consommateurs aux services anti-âge et de soins personnels et une expansion rapide du secteur du tourisme de bien-être.

Augmentation du revenu disponible des consommateurs

L’essor du secteur du tourisme, notamment dans les pays émergents, accroît encore la demande pour ces services. Les grandes entreprises proposent des soins de beauté personnalisés pour justifier les primes et utiliser leur position. L’intégration de la conception biophilique et de l’architecture de bien-être dans la conception structurelle de la propriété est une tendance émergente dans l’industrie.

Sensibilisation accrue des personnes à l’amélioration de l’apparence personnelle.

De plus, de nouveaux soins du visage offerts dans les spas médicaux, tels que la fontaine à ultrasons, le soin du visage Nature Signature, le soin du visage Oxygen, Derma Wave et MD HydraFacial, contribuent à alimenter la croissance du segment.

Opportunités

Utilisation accrue de traitements cosmétiques et de médicaments

Les progrès technologiques dans les équipements de soins de la peau, une augmentation du nombre de maladies liées à la peau, une population vieillissante et une augmentation de la demande pour de meilleurs services de spa médicaux sont quelques-unes des causes de cette tendance. . De plus, le marché mondial des spas médicaux devrait bénéficier de l’expansion du tourisme médical dans les pays en développement tels que la Chine, Singapour, le Brésil et l’Inde.

Croissance rapide du marché des spas médicaux

De plus, avec l’utilisation croissante des produits de comblement cutané, de l’épilation au laser et des procédures de rajeunissement, le marché devrait se développer. De plus, les entreprises des pays émergents proposent des soins de beauté personnalisés pour justifier des tarifs plus élevés, ce qui contribue au développement de l’industrie dans ces pays. En outre, les évolutions technologiques et les baisses de prix des appareils devraient offrir des perspectives de croissance rentables.

Restrictions/Défis

Le coût élevé des appareils de spa et l’absence de politiques de remboursement, d’autre part, peuvent présenter des défis pour l’expansion du marché des spas médicaux au cours de la période de projection. Les spas médicaux offrent des services thérapeutiques à forte marge, de plus en plus chers. Selon le Modern Aesthetics Supplement de l’American Med Spa Association, le coût moyen de l’épilation au laser aux États-Unis a augmenté d’environ 51 % en 2016 par rapport à 2011, tandis que le coût du détatouage a augmenté de 42 %. Cette tendance est alimentée par l’augmentation des dépenses personnelles à travers le monde, entraînant l’expansion du marché.

Analyse de la croissance régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Ce rapport complet fournit :

Améliorer la prise de décision stratégique Recherche, présentation et accompagnement du business plan. Montrer les opportunités des marchés émergents sur lesquelles se concentrer Meilleure connaissance du secteur Fournit les dernières informations sur les développements importants du marché. Développer une stratégie de croissance éclairée. Construire des connaissances techniques Description des tendances à exploiter Renforcer l’analyse de la concurrence En fournissant une analyse des risques, vous pouvez éviter les pièges que d’autres entreprises peuvent créer. En fin de compte, vous pouvez maximiser la rentabilité de votre entreprise.

Table des matières:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché mondial des spas médicaux

Partie 04 : Taille du marché mondial des spas médicaux

Partie 05: Segmentation du marché mondial des spas médicaux par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Étendue du marché mondial des spas médicaux

Le marché des spas médicaux est segmenté en fonction du service et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Service

Traitement facial

Modelage et remodelage du corps

Épilation

examen des cicatrices

détatouage

Autres services

Utilisateur final:

Hommes

Femmes

Raisons d’obtenir le rapport sur le marché des spas médicaux

Ce rapport offre une perspective prospective sur divers facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché.

Offre une analyse approfondie pour changer la dynamique concurrentielle.

Il présente une analyse détaillée de la dynamique changeante de la concurrence et vous place devant la concurrence.

Il donne une prévision sur six ans évaluée en fonction de la croissance prévue du marché.

Il aide à prendre des décisions commerciales éclairées en effectuant une analyse précise des segments de marché et en ayant une vision complète du marché Spa médical.

Ce rapport aide les lecteurs à comprendre les principaux segments de produits et leur avenir.

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport :

Quelles sont la valeur des ventes mondiales (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique), la valeur de la production, la valeur de la consommation, l’importation et l’exportation de Medical Spa ?

– Quels sont les principaux acteurs mondiaux du marché Spa médical? Quelle est votre situation opérationnelle (capacité, production, ventes, prix, coût, brut et revenu) ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché des spas médicaux auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale des spas médicaux?

Quelle application/utilisateur final ou type de produit pouvez-vous rechercher pour des perspectives de croissance incrémentielle ? Quelle est la part de marché de chaque type et application ?

Quelle approche ciblée et quelles contraintes freinent le marché Spa médical?

Quels sont les différents canaux de vente, de marketing et de distribution dans l’industrie mondiale ?

