Marché des soupes en conserve 2020 avec analyse d’impact (Covid-19): croissance Dernière analyse des tendances et prévisions 2027

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des soupes en conserve jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type (condensée et prête à manger), catégorie (végétarienne et non végétarienne), transformation (soupe régulière et biologique soupe), et canal de distribution (hypermarchés/supermarchés, dépanneurs, en ligne et autres) », le marché était évalué à 4 889,04 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 6 494,95 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 3,8 % de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs, ainsi que leurs développements, sur le marché.

Analyse des profils des entreprises du marché des soupes en conserve:

• Compagnie de soupe Campbell

• Cuisine d’Amy Inc

• General Mills inc.

• La société Kraft Heinz

• Groupe alimentaire Baxters

• Unilever

• Struik Foods Europe SA

• Compagnie Vanee Foods

• Aliments BCI inc.

• Hain Céleste

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des soupes en conserve en fonction du type de déploiement et de l’application. Il fournit également la taille du marché et les prévisions jusqu’en 2028 pour l’ensemble du marché des soupes en conserve pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). Le marché de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

La soupe est une bonne source de nutriments, de minéraux, de vitamines et de protéines. par conséquent, sa demande augmente à travers le monde. La soupe en conserve est essentiellement une soupe prête à manger ou emballée qui peut être préparée au four ou au micro-ondes en chauffant le produit à une certaine température. Les progrès croissants de la technologie alimentaire et de l’emballage et la variété croissante de soupes en conserve biologiques propulsent la demande de soupes en conserve à travers le monde.

La durée de conservation de toute soupe en conserve est le temps nécessaire pour se dégrader à l’état non appétissant. Les ingrédients de prolongation de la durée de conservation ajoutés aux produits de soupe en conserve ralentissent le processus de dégradation des aliments et permettent un stockage plus long des aliments. Ils sont à la fois d’origine biologique et conventionnelle. Les ingrédients de prolongation de la durée de conservation aident également à décongestionner la logistique alimentaire, à maintenir les soupes en conserve dans les zones congelées et à améliorer la confiance des consommateurs quant à la stabilité des produits alimentaires. Les consommateurs sont devenus plus conscients de leur alimentation. Les avantages pour la santé tels qu’une meilleure immunité, un apport calorique plus faible et un apport élevé en protéines sont d’autres facteurs qui devraient influencer la demande de produits. De plus, les soupes en conserve à longue durée de conservation comprennent également une teneur élevée en éléments nutritifs, en minéraux, en vitamines et en protéines. Au niveau mondial, les jeunes préfèrent acheter des produits haut de gamme en raison de leurs caractéristiques de santé et sont prêts à changer leurs habitudes pour une alimentation plus saine. La soupe en conserve à base de légumes frais, d’os et de viande a gagné en popularité car elle offre divers avantages pour la santé et la nutrition ainsi qu’une durée de conservation élevée. De plus, les consommateurs optent pour les soupes en conserve plutôt que pour d’autres sources de protéines en raison de ses avantages tels que la présence de macro et micronutriments en bonne proportion avec une forte concentration de protéines. De plus, les soupes emballées sont majoritairement préférées aux soupes servies dans les restaurants et les points de vente d’alimentation en raison de la facilité d’accès ainsi que de la durabilité des emballages. Boire des soupes en conserve ou préparer une simple soupe aide à ajouter plus de protéines dans l’alimentation et évite de consommer trop de calories. Ainsi, l’inclinaison des consommateurs vers la soupe en conserve à base de nutrition stimule la croissance du marché.

Par type

• Condensé

• Prêt à manger

Par catégorie

• Végétarien

• Non végétarien

Par traitement

• Soupe ordinaire

• Soupe bio

Par canal de distribution

• Hypermarchés/Supermarchés

• Dépanneurs

• En ligne

• Les autres

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des soupes en conserve

L’épidémie de COVID-19 a été signalée pour la première fois à Wuhan (Chine) en décembre 2019. En janvier 2021, les États-Unis, le Brésil, l’Inde, la Russie, l’Afrique du Sud, le Mexique et le Royaume-Uni sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés. cas et décès signalés. La pandémie affecte négativement les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises. La croissance du marché des soupes en conserve est entravée en raison de la fermeture des usines, des obstacles dans la chaîne d’approvisionnement et du ralentissement de l’économie mondiale.

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

1. Quel est le taux de croissance estimé du marché pour la période de prévision 2022-2028 ? Quelle sera la taille du marché au cours de la période estimée ?

2. Quelles sont les principales forces motrices responsables de façonner le sort du marché des soupes en conserve au cours de la période de prévision?

3. Qui sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes qui les ont aidés à s’implanter solidement sur le marché des soupes en conserve ?

4. Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent le développement du marché des soupes en conserve dans différentes régions?

5. Quels sont les principales menaces et défis susceptibles de faire obstacle à la croissance du marché des soupes en conserve?

6. Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles les leaders du marché peuvent s’appuyer pour gagner en succès et en rentabilité ?

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants : –

Insécurité face à l’avenir :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à anticiper les compartiments de revenus et les plages de croissance à venir. Cela aidera nos clients à investir ou à désinvestir leurs actifs.

Comprendre les opinions du marché :

Il est extrêmement vital d’avoir une compréhension impartiale des opinions du marché pour une stratégie. Nos informations fournissent une vision précise du sentiment du marché. Nous maintenons cette reconnaissance en nous engageant auprès des leaders d’opinion clés d’une chaîne de valeur de chaque industrie que nous suivons.

Comprendre les centres d’investissement les plus fiables :

Notre recherche classe les centres d’investissement du marché en tenant compte de leurs demandes, rendements et marges bénéficiaires futurs. Nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants en se procurant notre étude de marché.

Évaluer les partenaires commerciaux potentiels :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux compatibles.

