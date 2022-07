Marché des sondes d’hybridation in situ fluorescente (FISH) Aperçu, taux de croissance de l’industrie, fournisseur, dynamique du marché et prévisions jusqu’en 2029

Le marché des sondes d’hybridation in situ fluorescente (FISH) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 10,3 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2028. Le nombre croissant d’essais cliniques pour la sonde d’hybridation in situ fluorescente (FISH) contribuera à accélérer la croissance du marché des sondes d’hybridation in situ fluorescente (FISH).

Global Fluorescent In Situ Hybridization (FISH) Probe Market, By Probe Type (Locus Specific Probes, Alphoid or Centromeric Repeat Probes, Whole Chromosome Probes), Technology (Q- Fluorescent In Situ Hybridization, FLOW Fluorescent In Situ Hybridization, C-ISH, D-ISH, Others), Type (DNA, RNA), Application (Cancer Research, Genetic Diseases, Others), End-Users (Research Organizations, Clinical Organizations, Biotechnology Companies, Companion Diagnostics, Academic and Research Institutes), Country (U.S., Canada, Mexico, Germany, Italy, U.K., France, Spain, Netherland, Belgium, Switzerland, Turkey, Russia, Rest of Europe, Japan, China, India, South Korea, Australia, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific, Brazil, Argentina, Rest of South America, South Africa, Saudi Arabia, UAE, Egypt, Israel, Rest of Middle East & Africa) Industry Trends and Forecast to 2028

Major Players:-

Thermo Fisher Scientific, PerkinElmer Inc., Merck KGaA, Leica Biosystems Nussloch GmbH, Agilent Technologies, Inc., Abnova Corporation, Tocris Bioscience, LGC Biosearch Technologies, Genemed Biotechnologies, Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Empire Genomics, LLC, Oxford Gene Technology, Biocare Medical, LLC, QIAGEN, Abbott, Danaher, BioGenex Laboratories, Biocare Medical, Abnova Corporation, Mirus Bio LLC, among other domestic and global players.

Competitive Landscape and Fluorescent in Situ Hybridization (FISH) Probe Market Share Analysis

Le paysage concurrentiel du marché des sondes d’hybridation in situ fluorescente (FISH) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des sondes d’hybridation in situ fluorescente (FISH).

L’hybridation fluorescente in situ (FISH) est une méthode de cytogénétique moléculaire qui utilise les sondes fluorescentes pour visualiser et cartographier le matériel génétique d’un individu. La technique utilise le microscope à fluorescence pour classer les sondes fluorescentes liées au chromosome.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des sondes d’hybridation in situ fluorescente (FISH) au cours de la période de prévision sont l’augmentation des investissements entrepris dans le diagnostic in vitro, l’augmentation de l’incidence des troubles chroniques et de la survenue de cancers dans le monde. monde et l’information croissante concernant l’obtention de la technologie à travers le monde. D’autre part, l’augmentation des prix financiers liés à la sonde d’hybridation in situ fluorescente et la présence de différences dans les directives pour l’expansion et l’utilisation des sondes sont en outre anticipées pour entraver davantage la croissance de l’hybridation in situ fluorescente (FISH ) sonder le marché dans un avenir proche.

Ce rapport sur le marché des sondes d’hybridation in situ fluorescente (FISH) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de revenus émergents poches, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché et taille du marché de la sonde d’hybridation in situ fluorescente (FISH)

Le marché des sondes d’hybridation in situ fluorescente (FISH) est segmenté en fonction du type de sonde, de la technologie, de l’application et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de sonde, le marché des sondes d’hybridation in situ fluorescente (FISH) est segmenté en sondes spécifiques au locus, en sondes répétées alphoïdes ou centromériques, en sondes chromosomiques entières.

Sur la base de la technologie, le marché des sondes d’hybridation in situ fluorescente (FISH) est segmenté en hybridation in situ Q-fluorescente, hybridation in situ fluorescente FLOW, C-ISH, D-ISH, etc.

Sur la base du type, le marché des sondes d’hybridation in situ fluorescente (FISH) est segmenté en ADN, ARN.

Sur la base de l’application, le marché des sondes d’hybridation in situ fluorescente (FISH) est segmenté en recherche sur le cancer, les maladies génétiques, autres),

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des sondes d’hybridation in situ fluorescente (FISH) est segmenté en organisations de recherche, organisations cliniques, sociétés de biotechnologie, diagnostics compagnons, instituts universitaires et de recherche

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Aperçu du marché Résumé Aperçus premium Par composant type de produit Livraison type d’industrie Géographie Aperçu

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Paysage de l’entreprise Profils d’entreprise Rapports connexes

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des sondes d’hybridation in situ fluorescente (FISH) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des services de tests analytiques de santé, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de la santé et leur impact sur le marché des sondes d’hybridation in situ fluorescente (FISH). Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2019.

