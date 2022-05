Marché des solutions eClinical 2022-2029 Aperçu détaillé par Parexel, Oracle, ERT Clinical, IBM, eClinicalWorks

Synopsis du marché mondial des solutions eClinical :

Le marché universel des solutions eClinicalLe rapport de recherche met à disposition des solutions qui permettent de prendre des décisions intelligentes, rapides et précises pour l’entreprise afin qu’elle se développe et dépasse ses objectifs. Une expertise de domaine unique, une vaste expérience internationale et des processus personnalisés font de ce rapport le meilleur qui offre un support évolutif, rentable et de haute qualité aux clients dans les délais. Le rapport est utile pour identifier les segments de marché cibles potentiels pour l’entreprise. Les experts impliqués dans la création de ce rapport possèdent des compétences de haute qualité en matière de conceptualisation, de réflexion stratégique, d’exécution et d’interprétation. La qualité est le moteur principal qui est gardé à l’esprit lors de la préparation d’un document leader sur le marché des solutions eClinical et elle est réalisée avec une équipe de travail qualifiée et très dévouée.

Le rapport d’étude de marché mondial des solutions eClinical, comme les autres rapports, suit un flux de processus défini avec un certain nombre d’étapes. Le premier est l’initiation du produit qui consiste à définir la portée du projet, à définir le calendrier et à finaliser les objectifs. Vient ensuite l’analyse de l’industrie qui couvre la finalisation des ressources en ligne/hors ligne, l’approbation des ressources et la collecte d’informations. Vient ensuite le nettoyage des données où le filtrage des données requises et les données de formatage ont lieu. La préparation du rapport comprend la conception du rapport selon le modèle – Word, PPT ou InDesign, l’ajout d’infographies, de graphiques et de graphiques et la finalisation du rapport après les commentaires des clients. Le rapport final est remis après incorporation des modifications ; le cas échéant, puis approbation.

Le marché mondial des solutions eClinical devrait croître à un TCAC de 13,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, les solutions eClinical combinent technologie et expertise cliniques et sont généralement utilisées pour améliorer le processus de développement clinique grâce à la gestion et à l’examen des données. Les solutions eClinical sont également au service des chercheurs dans le cadre d’une procédure de recherche clinique de bout en bout fournissant une solution, grâce à une gestion appropriée d’un long processus de recherche clinique.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des solutions eClinical sont l’augmentation constante des dépenses de R&D des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques avec une meilleure allocation des dépenses informatiques pour le développement de médicaments, l’adoption élevée de solutions eclinical pour une meilleure normalisation des données ainsi qu’un financement gouvernemental croissant et des subventions pour soutenir les essais cliniques. De plus, l’adoption croissante de nouvelles solutions logicielles dans la recherche clinique, l’escalade des coûts opérationnels et les exigences réglementaires associées aux études de recherche clinique stimulent également la croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Au niveau régional, la région Amérique du Nord est en tête du marché des solutions eClinical en raison de l’augmentation de la population cible, associée à la prévalence croissante de maladies liées au mode de vie telles que le diabète et les troubles cardiaques dans la région. L’APAC devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison des besoins médicaux élevés non satisfaits et de l’incidence croissante des maladies chroniques cibles telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer et les maladies infectieuses dans cette région particulière.

Principaux acteurs clés du marché mondial des solutions eClinical :

Parexel International Corporation Oracle Solutions Medidata Systèmes Veeva ERT clinique eClinical Solutions LLC Société IBM eClinicalWorks Bioclinique ArisGlobal Advarra DATATRAK ICÔNE SA Caperra Inc RÉSONANCE SANTÉ MaxisIT Santé significative Biocom CRO et plus ……………

Segmentation globale du marché des solutions eClinical :

Segmentation des types de produits

Saisie électronique des données (EDC) et systèmes de gestion des données cliniques (CDMS)

Gestion de la randomisation et de l’approvisionnement des essais (RTSM)

Systèmes de gestion des essais cliniques (CTMS)

Évaluation électronique des résultats cliniques (ECOA)

Systèmes électroniques de fichiers maîtres des procès

Plateformes d’analyse clinique

Solutions de sécurité

Solutions de gestion des informations réglementaires

Plateformes d’intégration de données cliniques

Autres

Segmentation du mode de déploiement

Solutions hébergées sur le Web (à la demande)

Solutions basées sur le cloud (Saas)

Solutions d’entreprise sous licence (sur site)

Segmentation des phases d’essais cliniques

La phase I

Phase II

Phase III

Phase IV

Segmentation des utilisateurs finaux

Hôpital/Fournisseur de soins de santé

Organismes de recherche sous contrat (CROS)

Organisations pharmaceutiques et biotechnologiques

Fabricants de dispositifs médicaux

Sociétés de services-conseils

Instituts universitaires

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des solutions EClinical

1 Aperçu du marché mondial des solutions EClinical

2 Global Competition EClinical Solutions marché par les fabricants

3 Capacité, production, revenus (valeur) des solutions globales d’EClinical par région (2022-2029

4 Offre mondiale de EClinical Solutions (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de EClinical Solutions, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial des solutions EClinical par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de solutions EClinical

8 Analyse des coûts de fabrication des solutions EClinical

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial des solutions EClinical (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché des solutions eClinical comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur les solutions eClinical, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché des solutions eClinical, principaux moteurs et contraintes

