Marché des solutions d’information de haute acuité 2020-2027 Analyse approfondie par acteurs clés, taille, part, tendances et prévisions de l’industrie

Le Global du marché des solutions d’information de haute acuité était évaluée à 8,95 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 16,07 milliards USD d’ici 2027 avec un TCAC de 8,1%. Le marché mondial des solutions d’information de haute acuité devrait croître de manière significative en raison de la demande croissante d’une gestion améliorée des flux de travail dans les environnements de haute acuité. Une meilleure gestion du flux de travail offre une meilleure efficacité en réduisant les erreurs et offre une analyse améliorée dans des conditions de haute acuité.

La demande croissante de meilleures normes de soins dans les hôpitaux devrait également propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, les initiatives croissantes du gouvernement pour la mise en œuvre de l’informatique de santé devraient stimuler davantage la demande de solutions d’information de haute acuité sous peu. De plus, la population gériatrique croissante a entraîné une augmentation du nombre de chirurgies, ce qui devrait stimuler la croissance du marché de ces solutions au cours de la période de prévision.

Le rapport Global High Acuity Information Solutions Market évalue les données historiques et actuelles ainsi qu’une analyse approfondie de la dynamique du marché. Le rapport met également en lumière les facteurs déterminants et restrictifs de la croissance du marché qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le marché mondial des solutions d’information de haute acuité étudie le scénario de marché pour offrir des projections de croissance pour l’industrie des solutions d’information de haute acuité pour la période de prévision 2020-2027.

Paysage concurrentiel :

Le rapport High Acuity Information Solutions se concentre sur les opportunités de croissance potentielles et les limites auxquelles les principaux acteurs du secteur pourraient être confrontés pendant toute la durée de la prévision. Le rapport accorde une attention particulière aux composants commerciaux émergents, aux secteurs de niche, aux lancements de produits et aux promotions de marques sur le marché des solutions d’information de haute acuité pour aider les lecteurs à élaborer des stratégies d’investissement fructueuses.

Les principales entreprises étudiées dans le rapport sont :

Cerner Corporation, McKesson Corporation, Picis Clinical Solutions, Inc., iSOFT Group Limited, AllScripts Healthcare Solutions, Inc., CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, Optum, Inc., Siemens Healthineers AG, Epic Systems Corporation, Drägerwerk AG

Le rapport est une étude d’investigation sur les développements technologiques et les avancées des produits, ainsi qu’une analyse régionale pour chaque produit et application proposés sur le marché des solutions d’information de haute acuité. L’objectif fondamental du rapport est de donner un aperçu du fonctionnement de l’industrie des solutions d’information de haute acuité. Il fournit une vision précise et stratégique du marché avec une évaluation approfondie des segments et sous-segments du marché Solutions d’information de haute acuité. Il offre une vue panoramique de l’industrie pour offrir une compréhension plus approfondie de l’industrie mondiale.

Les segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Perspectives du produit (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Systèmes de surveillance des patients à haute intensité Perspectives du type de systèmes d’information à haute



(Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Unités de soins intensifs (USI) Services d’urgence (ED ) Salles d’opération (OU) systèmes d’information chirurgicale (SIS) systèmes d’information périnatale (PIS) systèmes d’information sur les soins intensifs (CCIS)



Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027) Centres de chirurgie ambulatoire Hôpitaux Soins infirmiers Autres



Analyse régionale :

Le rapport examine en outre le marché des solutions d’information de haute acuité dans les régions clés du monde en ce qui concerne les modèles de production et de consommation , import/export, rapport offre/demande, génération de revenus, part de marché et taille, et présence d’acteurs de premier plan dans les régions. Le rapport High Acuity Information Solutions couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises dans les régions dans la section d’analyse régionale.

L’analyse régionale du marché comprend des informations sur le volume de production, le volume et les modèles de consommation, les revenus et le taux de croissance pour la période de prévision 2020-2028.

Selon l’analyse régionale, le marché est principalement réparti sur les régions géographiques clés suivantes :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud , Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport aborde les points clés suivants :

Le rapport estime la Taille attendue du marché des solutions d’information de haute acuité de 2020 à 2028

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le marché des solutions d’information de haute acuité.

Le rapport analyse en outre la dynamique changeante du marché des solutions d’information de haute acuité.

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments qui devraient dominer la croissance du marché Solutions d’information de haute acuité.

Cartographie complète du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents.

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que les fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises.

Les prévisions de revenus, la portée du pays, les informations sur les applications et les informations sur les produits

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour toute autre question concernant le rapport et notre équipe vous assistera en fonction de vos besoins.

