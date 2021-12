Marché des solutions d’évaluation de la personnalité 2021 : dernières tendances, demande mondiale, croissance du secteur, analyse approfondie et opportunités jusqu’en 2028

Il s’agit d’une étude professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché des solutions d’évaluation de la personnalité avec un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. Les perspectives stratégiques et les plans de développement sont également discutés et les processus de fabrication et les structures de coûts analysés. Solution d’évaluation de la personnalité La consommation d’import/export du marché, les chiffres de l’offre et de la demande et les marges brutes sur le prix de revient et la valeur de production sont également fournis.

Le marché des solutions d’évaluation de la personnalité devrait passer de 7 421,59 millions de dollars US en 2021 à 16 461,43 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 12,1% au cours de 2021-2028.

Le recrutement a toujours été un facteur essentiel pour toute croissance organisationnelle. Le recrutement est un processus compliqué impliquant la présélection, les entretiens, l’évaluation et la sélection des candidats appropriés pour une organisation. L’augmentation de la demande pour améliorer le processus de recrutement parmi les utilisateurs finaux et la croissance rapide des outils de sélection des employés axés sur la technologie sont des facteurs qui devraient stimuler l’adoption de solutions d’évaluation de la personnalité pour le processus de recrutement et le marché des solutions d’évaluation de la personnalité. L’évaluation de la personnalité fournit à l’intervieweur des informations standardisées et précieuses sur la façon dont les candidats se comportent dans un contexte de travail et prédisent les performances au travail et l’adéquation avec l’entreprise. Cette évaluation permet à l’intervieweur d’évaluer avec précision les traits de personnalité essentiels du candidat tels que la conscience, l’ouverture, l’amabilité, l’extraversion, la stabilité et d’autres caractéristiques diverses, notamment la sociabilité, l’orientation vers le leadership, le besoin de reconnaissance, la coopération, la fiabilité, la considération, l’efficacité, la recherche de la réussite, le tempérament égal, la pensée abstraite, la confiance en soi et la pensée créative. L’évaluation de la personnalité fournit aux recruteurs des informations objectives qui améliorent considérablement la sélection des candidats.

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché est couvert tout au long du rapport. La pandémie a un impact positif sur le marché Solution d’évaluation de la personnalité. De nombreuses entreprises exploitent désormais leurs activités sur des plateformes en ligne en raison des conditions de verrouillage ; de plus en plus d’entreprises adoptent la solution d’évaluation de la personnalité. Par conséquent, la demande d’applications de parcomètres augmente pendant COVID-19 et devrait également augmenter au cours de la période de prévision

Criteria Corp.

Évaluations Hogan

Développement Dimensions International, Inc.

Laboratoires Persona

SHL

Systèmes d’évaluation SIGMA inc.

Paradox, Inc.

TTI Success Insights

Aon plc.

Mercer LLC

IA octuple

Thomas International Ltée

Indice culturel

L’indice prédictif

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des solutions d’évaluation de la personnalité en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de 2020 à 2028 pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le marché des solutions d’évaluation de la personnalité de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

introduction Points clés à retenir Méthodologie de recherche Paysage du marché des solutions d’évaluation de la personnalité Marché des solutions d’évaluation de la personnalité – dynamiques clés du marché Marché des solutions d’évaluation de la personnalité – analyse du marché mondial Marché des solutions d’évaluation de la personnalité – revenus et prévisions jusqu’en 2028 – composant Marché des solutions d’évaluation de la personnalité – revenus et prévisions jusqu’en 2028 – secteur vertical Revenus et prévisions du marché des solutions d’évaluation de la personnalité jusqu’en 2028 – analyse géographique Paysage de l’industrie Marché des solutions d’évaluation de la personnalité, profils d’entreprise clés appendice

