Marché des solutions de soins de santé ludifiés (données des principaux pays) 2022 Analyse globale de l’industrie, taille et croissance du marché, tendances, acteurs clés et prévisions

Le marché des solutions de soins de santé gamifiés devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Les objectifs de l'étude sont de présenter le développement de Gamified Healthcare Solutions en Amérique du Nord, en Chine, en Europe et en Asie du Sud-Est, au Japon ainsi que dans le monde.

Le marché des solutions de soins de santé gamifiés devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 54,85 ​​% au cours de la période de prévision susmentionnée. Le niveau croissant d’urbanisation et de numérisation stimule le marché des solutions de soins de santé ludiques.

Le marché des solutions de soins de santé gamifiés offre une évaluation détaillée des solutions de santé ludifiées, y compris les technologies habilitantes, la situation actuelle du marché, les hypothèses du marché et les facteurs restrictifs. Le SWOT du marché mondial des solutions de soins de santé gamifiés est fourni pour les marchés internationaux, y compris les tendances de progrès, la répartition du paysage concurrentiel et la clé du statut de développement des régions.

Segmentation clé du marché des solutions de soins de santé gamifiés :

Par produit (solutions d’entreprise, solutions grand public)

Par application (gestion de la condition physique, formation médicale, gestion des médicaments, physiothérapie)

Par type (jeux occasionnels, jeux sérieux, jeux d’exercice)

Les principaux acteurs clés du rapport sur le marché des solutions de soins de santé gamifiés sont

Akili Interactive Labs, Inc.

Ayogo, Bunchball inc.

EveryMove, Inc.

Fitbit, Inc.

brouhaha santé inc

Jawbone

MANGUE SANTÉ

Microsoft

Nike, Inc.

Rally Health, Inc.

Reflexion Health

SuperBetter, LLC.

Le rapport se concentre également sur les principaux acteurs mondiaux de l'industrie du marché mondial des solutions de soins de santé gamifiés, fournissant des informations telles que les profils d'entreprise, l'image et les spécifications du produit, le prix, la capacité, le coût, la production, les revenus et les coordonnées. Les matières premières et équipements en amont et l'analyse de la demande en aval sont également réalisées. Les tendances de développement du marché mondial des solutions de soins de santé gamifiés et les canaux de marketing sont analysés.

Scénario de marché des solutions de soins de santé gamifiées

La gamification est définie comme un processus dans lequel des éléments de jeu sont utilisés dans des contextes non liés au jeu pour motiver et engager les gens. C’est un bon moyen de rendre les programmes de santé plus facilement accessibles et motivants. Les récompenses instantanées, le système de points, les critiques positives, les retours en temps réel, entre autres, sont quelques-unes des caractéristiques de la gamification. De plus, ces jours-ci, ils sont largement utilisés dans l’industrie comme la santé, l’armée et l’école.

L’augmentation du nombre d’utilisateurs de smartphones dans le monde est le facteur vital de l’escalade de la croissance du marché, de l’adoption croissante d’outils numériques par les patients, de la numérisation croissante des soins de santé, de la transition croissante vers la génération Y soucieuse de sa santé personnelle et dépendante de manière significative des appareils portables pour le suivi de la condition physique et l’augmentation les activités de recherche et développement pour l’utilisation de meilleurs éléments sont les principaux facteurs, entre autres, qui animent le marché des solutions de soins de santé gamifiées. De plus, l’innovation croissante des produits et le développement de l’industrie des dispositifs médicaux et la modernisation croissante du secteur des soins de santé créeront davantage de nouvelles opportunités pour le marché des solutions de soins de santé gamifiés au cours de la période de prévision 2021-2028.

Développement du marché des solutions de soins de santé gamifiés en 2019

Medical Electronic Systems a annoncé le lancement de son test YO Home Sperm et de sa fonction YO SCORE en janvier 2019. Ce nouveau kit de test permettra à l’utilisateur de vérifier la quantité de spermatozoïdes mobiles dans l’échantillon en l’espace de 10 minutes et avec YO SCORE on peut suivre facilement leur taux d’amélioration du sperme. Ceci est spécialement conçu pour que les gens puissent faire face aux problèmes d’infertilité masculine et puissent obtenir l’aide nécessaire à temps.

Portée et taille du marché des solutions de soins de santé gamifiés

Le marché des solutions de soins de santé gamifiés est segmenté en fonction du produit, de l’application et du type. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des solutions de soins de santé gamifiés est segmenté en solutions d’entreprise et en solutions grand public.

Sur la base des applications, le marché des solutions de soins de santé ludiques est segmenté en gestion de la condition physique, formation médicale, gestion des médicaments et thérapie physique.

Le marché des solutions de soins de santé ludiques est également segmenté sur la base du type en jeux occasionnels, jeux sérieux et jeux d’exercice.

Segments par géographie

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

