Marché des solutions de sécurité des médicaments et de pharmacovigilance : perspective de l’industrie, analyse d’impact COVID-19, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2028

Le marché des solutions de sécurité des médicaments et de la pharmacovigilance devrait enregistrer un TCAC substantiel de 7,4% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le nouveau rapport sur le marché contient des données pour l’année historique 2017, l’année de base de calcul est 2018 et la période de prévision est 2019 à 2026.

DEVELOPPEMENTS récents: En octobre 2019, Laboratory Corporation of America Health EC et le New Jersey ont annoncé la collaboration et le développement d'une base de données et d'une plate-forme d'échange d'informations. Cette plateforme sera utile via l'application Care Intelligence de LabCorp. Cette collaboration permettra à LabCorp d'améliorer la vie et la santé. Cela donnera plus de satisfaction et de reconnaissance au patient. En octobre 2019, Parexel International Corporation a annoncé avoir conclu un partenariat stratégique avec Datavant, Inc. pour permettre la connexion de données du monde réel, y compris tous les essais cliniques menés par Parexel. Ce partenariat élargira et étendra l'ensemble du portefeuille d'entreprises qui ont la capacité de lier les données disponibles à plus de clients.

En septembre 2019, Accenture a annoncé sa collaboration avec Bayer. L’objectif de la collaboration sera de rationaliser les processus de développement de médicaments via la plate-forme clinique INTIENT. Avec cette collaboration, Accenture conduira à développer des données de haute qualité et augmentera son portefeuille de produits. La dernière table des matières gratuite de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-drug-safety-solutions-and-pharmacovigilance-market&shrikesh Segmentation: marché mondial des solutions de sécurité des médicaments et de pharmacovigilance Le marché Asie-Pacifique des solutions de sécurité des médicaments et de pharmacovigilance est segmenté en trois segments notables qui sont le type, l’utilisateur final et le canal de distribution. Sur la base du type, le marché est segmenté en logiciels et services En juin 2019, Syneos Health a lancé les solutions FSP 360. La solution est conçue pour les capacités FSP non traditionnelles et traditionnelles et pour résoudre les problèmes liés à la vitesse de conduite, aux réalités, à la qualité et à l’efficacité de l’ensemble d’un portefeuille d’actifs. La solution aidera l’entreprise à augmenter sa part de marché car le produit est la combinaison de la surveillance, de la sécurité/pharmacovigilance, de la gestion de projet et des services de données, de l’eTMF, des paiements des enquêteurs, de la faisabilité, des contrats de site et du démarrage des études. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, prestataires de soins de santé, industries pharmaceutiques et biotechnologiques, KPO/BPO, organismes de recherche sous contrat (CROS) et autres

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en vente directe et vente au détail Moteurs : solutions de sécurité des médicaments et marché de la pharmacovigilance Hausse des dépenses de R&D des entreprises pharmaceutiques et biopharmaceutiques

Augmentation du nombre d’effets indésirables médicamenteux (ERAD) Retenue: Coût élevé des solutions de sécurité des médicaments et de la pharmacovigilance Opportunités : Automatisation des solutions de sécurité des médicaments et de pharmacovigilance

Recherche d’ions de collaboration et de partenariats

Initiatives stratégiques des acteurs du marché Défi: La mauvaise déclaration et le mauvais codage des événements indésirables Tendances du marché : Le marché mondial des solutions de sécurité des médicaments et de pharmacovigilance est segmenté en trois segments notables qui sont le type, l’utilisateur final et le canal de distribution. Sur la base du type, le marché est segmenté en logiciels et services. En 2019, le segment des logiciels devrait dominer le marché avec la plus grande part de marché en raison de l’utilisation croissante de logiciels pour la surveillance des médicaments et la notification des événements indésirables de la surveillance des médicaments pour la surveillance post-commercialisation et la phase clinique des médicaments.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, prestataires de soins de santé, industries pharmaceutiques et biotechnologiques, KPO/BPO, organismes de recherche sous contrat (CROS) et autres

