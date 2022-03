Marché des solutions de santé gamifiées étude se concentre sur les innovations actuelles et futures et les principaux acteurs mondiaux | Prévu jusqu’en 2028

Pour générer un rapport d’étude de marché, certaines étapes ont été suivies pour la collecte, l’enregistrement et l’analyse des données de marché. Le rapport donne une enquête approfondie sur le scénario actuel du marché universel, qui prend en compte plusieurs dynamiques de marché. Ce rapport de marché permet de connaître les conditions et les tendances générales du marché. Les données statistiques et numériques du rapport sont interprétées à l’aide d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les tableaux, graphiques et diagrammes utilisés dans l’ensemble du rapport permettent de mieux comprendre les faits et les chiffres.

En outre, les principaux facteurs qui incluent les moteurs du marché, les contraintes du marché et l’analyse de la concurrence sont étudiés dans le rapport marketing avec l’analyse SWOT. Il s’agit de l’outil le plus établi pour analyser les informations sur le marché et générer un rapport d’étude de marché. Le rapport de marché comprend de nombreuses dynamiques de marché et des estimations du taux de croissance et de la valeur de marché basées sur la dynamique du marché et les facteurs induisant la croissance. Un rapport de grande envergure donne une liste des principaux concurrents avec les spécifications requises et offre également des informations stratégiques et une analyse des facteurs clés influençant l’industrie. Le rapport est sûr d’aider à atteindre un grand succès.

Le marché mondial des solutions de soins de santé ludifiés devrait passer de sa valeur initiale estimée de 658,21 millions USD à une valeur estimée de 21714,84 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 54,81 % au cours de la période de prévision 2019-2026. La numérisation croissante et la sensibilisation au bien-être sont les principaux facteurs de croissance de ce marché.

Principaux concurrents du marché :

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des solutions de soins de santé gamifiés sont Akili Interactive Labs, Inc., Ayogo, Bunchball inc., EveryMove, Inc., Fitbit, Inc., hubbub health inc, Jawbone, MANGO HEALTH, Microsoft, Nike, Inc., Rally Health, Inc., Reflexion Health, SuperBetter, LLC., Welltok, Inc.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des solutions de soins de santé gamifiés est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des solutions de soins de santé gamifiés pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial des solutions de soins de santé gamifiés

La gamification est un processus dans lequel des éléments de jeu sont utilisés dans des contextes non liés au jeu pour motiver et engager les gens. C’est un bon moyen de rendre les programmes de santé plus facilement accessibles et motivants. Les récompenses instantanées, le système de points, les critiques positives, les retours en temps réel, etc. sont quelques-unes des caractéristiques de la gamification. Ces jours-ci, ils sont largement utilisés dans l’industrie comme la santé, l’armée et l’école. Grâce aux progrès technologiques, il aide l’utilisateur à résoudre de nombreux problèmes liés à la santé et à la forme physique.

Marché mondial des solutions de soins de santé ludifiés par produit (solutions d’entreprise, solutions grand public), type (jeux occasionnels, jeux sérieux, jeux d’exercice), applications (gestion du fitness, formation médicale, gestion des médicaments, physiothérapie), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud). Amérique, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Facteurs de marché:

Le niveau croissant d’urbanisation et de numérisation est le principal facteur de croissance de ce marché.

Le nombre croissant d’utilisateurs de smartphones dans le monde est le moteur de la croissance de ce marché.

Restriction du marché :

Les complications du marché et la baisse du retour sur investissement freinent la croissance de ce marché.

Développements clés sur le marché :

En août 2016, Walgreens s’est associé à HealthPrize Technologies et a lancé HealthPrize Action Engine qui utilisera des gamifications afin que le patient soit engagé dans les programmes de soins de santé. Cette plate-forme proposera des quiz, des enquêtes, des conseils de santé, etc. sur l’état de santé, qui aideront les patients à en savoir plus.

En août 2017, Pfizer a annoncé le lancement de son jeu Minecraft avec quelques modifications qui aideront les enfants atteints d’hémophilie à se renseigner sur la sécurité et à maintenir leurs plans de traitement.

Segmentation: marché mondial des solutions de soins de santé gamifiés

Par produit Solutions d’entreprise Solutions basées sur le consommateur

Par type Jeux occasionnels Jeux sérieux Jeux d’exercice

Par application Gestion de la condition physique Entrainement Medical Gestion des médicaments Thérapie physique



