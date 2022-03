Marché des solutions de préservation d’organes en Amérique du Sud 2028: opportunités de revenus par les principaux fournisseurs Accord Healthcare, Bridge to Life Ltd, Shanghai Genext Pharmaceutical Technology

Les rapports couvrent les développements clés du « marché des solutions de conservation d’organes en Amérique du Sud » en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion des activités et de la clientèle des acteurs du marché. Les payeurs du marché du marché des solutions de préservation d’organes en Amérique du Sud prévoient des opportunités de croissance lucratives à l’avenir avec la demande croissante pour le marché des solutions de préservation d’organes sur le marché sud-américain.

Les principales entreprises répertoriées dans le rapport sont Accord Healthcare, Bridge to Life Ltd, Shanghai Genext Pharmaceutical Technology, TransMedics, Waters Medical Systems LLC

Le marché des solutions de préservation d’organes dans SAM devrait passer de 17,08 millions de dollars US en 2021 à 25,15 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 5,7 % de 2021 à 2028. Les maladies cardiovasculaires sont de plus en plus répandues dans la région. Selon organdonor.gov, le cœur est la troisième transplantation d’organe vital réalisée après le rein et le foie. De plus, les nouvelles technologies pour une transplantation cardiaque offriront des opportunités lucratives pour le marché des solutions de préservation d’organes. L’innovation technologique a également joué un rôle essentiel dans l’augmentation de l’adoption généralisée de la transplantation d’organes. Par exemple, le système Transmedics Organ Care System (OCS) Heart ou «Heart in a Box» permet aux médecins transplantologues de se rendre dans des endroits beaucoup plus éloignés à la recherche de cœurs transplantés en agissant comme une unité de soins intensifs miniature qui maintient la viabilité du cœur. L’OCS Heart est le seul appareil de ce type. Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès chez les hommes et les femmes. Par conséquent, le besoin croissant d’une transplantation cardiaque, en raison de la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

