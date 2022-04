Marché des solutions de paiement électronique: aperçu des activités, tendances à venir et prévisions d’analyse des meilleures entreprises 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des solutions de paiement électronique. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les solutions de paiement électronique présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs de croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

L’infrastructure numérique du pays s’est développée rapidement au cours des dernières années et a créé un puissant écosystème technologique pour le marché des paiements numériques. Le marché des solutions de paiement électronique a connu une croissance pendant la pandémie en raison de la pénétration accrue d’Internet dans le pays. Au cours des dernières années, l’infrastructure d’acceptation des paiements s’est améliorée, propulsant l’expansion du marché. L’introduction de portails de paiement numérique par des banques telles que Axis Bank Ltd., HDFC Bank Ltd. et ICICI Bank Ltd. a contribué au développement de solutions de paiement électronique. L’intégration de services de paiement par des entreprises de télécommunications telles que Airtel, Google et MobiKwik pour les transactions en ligne a également contribué au processus.

Aperçu du marché :

Au cours de l’exercice 2021, le marché a enregistré 43.71 milliards de transactions. Il devrait atteindre 649.70 milliards d’ici l’exercice 2027, augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 59.57 % au cours de l’exercice 2022, exercice 2027. La valeur des transactions de paiement électronique devrait augmenter à un TCAC d’environ 24,64 % au cours de la période de prévision. Les progrès technologiques tels que les services bancaires par Internet et les paiements sans contact, ainsi que l’amélioration de la connectivité Internet, propulsent les méthodes de paiement électronique. L’intégration des services de paiement avec des applications mobiles non bancaires populaires telles que WhatsApp, Apple Pay, Amazon Pay et Ola Money a rendu ces options de paiement populaires auprès de la génération Y.

Informations sectorielles :

Le marché peut être segmenté en fonction des types de méthodes de paiement, le règlement brut en temps réel (RTGS), la compensation électronique de détail et les cartes. RTGS a acquis la part de marché la plus élevée en termes de valeur tout au long de l’exercice 2021. En termes de volume, la compensation électronique de détail détenait la part de marché la plus élevée, suivie des paiements par carte et du RTGS. Le volume total de la compensation électronique de détail a augmenté à un TCAC d’environ 49,29 % au cours de la période de l’exercice 2019 et de l’exercice 2021. La compensation électronique de détail comprend différents modes de transactions tels que le transfert électronique de fonds national (NEFT), le service de paiement immédiat (IMPS) et la chambre de compensation automatisée nationale (NACH). Les cartes comprennent le paiement par cartes de débit et de crédit.

Analyse d’impact COVID-19 :

La valeur des transactions de paiement électronique a diminué en 2020 en raison de la réduction des activités commerciales et de la baisse du revenu annuel des personnes, tandis que le volume a considérablement augmenté. À la suite de la pandémie, la National Payments Corporation of India (NPCI) a encouragé les clients et les fournisseurs de services d’urgence à adopter des systèmes de paiement numérique pour assurer la sécurité des transactions sans contact. Il a lancé e-RUPI, un mode de paiement unique sans contact et sans espèces, qui aide les utilisateurs à échanger un coupon sans carte, application de paiement numérique ou accès aux services bancaires en ligne. Les transactions numériques utilisant UPI ont augmenté de 1,8 fois par rapport à ce qu’elles étaient avant COVID-19 et affichent une croissance constante même au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2022. Cependant, le marché a connu une croissance lente en termes de valeur car plusieurs secteurs majeurs tels que les paiements transfrontaliers, les voyages ,

