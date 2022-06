Marché des solutions de gestion des risques opérationnels au Moyen-Orient et en Afrique 2028: croissance future, impact du COVID-19, fabricants, demandes et rapport sur les revenus examinés dans la nouvelle analyse

Le marché des solutions de gestion des risques opérationnels MEA devrait passer de 74,72 millions de dollars US en 2021 à 114,63 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 6,3 % de 2021 à 2028.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le « marché des solutions de gestion des risques opérationnels au Moyen-Orient et en Afrique » et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs. , ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des solutions de gestion des risques opérationnels au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

L’intelligence artificielle (IA) est une technologie robuste utilisée dans les secteurs industriel, commercial, grand public et public. Il est de plus en plus utilisé dans les entreprises pour atténuer efficacement les risques opérationnels. Les applications d’IA recèlent un potentiel important pour permettre une gestion intelligente des risques. Plusieurs usines industrielles ont mis en place des programmes basés sur l’IA pour prévenir les blessures graves et les décès en se concentrant sur les risques aux conséquences potentielles les plus élevées. Les solutions d’analyse avancées d’IA et d’apprentissage automatique (ML) disponibles dans le commerce sont appliquées avec succès à ces programmes. De plus, l’identification des exigences de conformité spécifiques des permis environnementaux et d’autres documents réglementaires complexes a été nécessaire pour entreprendre des travaux à forte intensité de main-d’œuvre et sujets aux erreurs. Une entreprise de technologie de conformité fournit des solutions d’automatisation de la conformité qui utilisent une technologie basée sur l’IA pour résoudre ce problème. La plate-forme basée sur le cloud permet aux algorithmes de traitement du langage naturel (NLP) d’interpréter et d’extraire les exigences en matière d’environnement, de santé et de sécurité (EHS). Ces exigences accélèrent et améliorent rapidement la précision de la conversion des données non structurées contenues dans les documents réglementaires en obligations de conformité exploitables. Par conséquent, la tendance croissante à la mise en œuvre de l’IA dans les solutions de gestion des risques opérationnels devrait soutenir la croissance du marché des solutions de gestion des risques opérationnels MEA au cours de la période de prévision.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00029132

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• Adapt IT Holdings Ltd

• Cura Global GRC Solutions PTE LTD

• MetricStream, Inc.

• RSA Security LLC

• SAP SE

• Shell International B.V.

• Sphère Solutions, Inc.

• TenForce

Le marché des solutions de gestion des risques opérationnels MEA est segmenté en déploiement, taille d’entreprise et pays. Sur la base du déploiement, le marché des solutions de gestion des risques opérationnels MEA est divisé en sur site et dans le cloud. Le segment sur site a dominé le marché en 2020 ; cependant, le segment cloud devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. En fonction de la taille de l’entreprise, le marché des solutions de gestion des risques opérationnels MEA est divisé en PME et grandes entreprises. Le segment des grandes entreprises a dominé le marché en 2020 ; cependant, le segment des PME devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. En fonction des pays, le marché des solutions de gestion des risques opérationnels MEA est segmenté entre les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et le reste de la MEA.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des solutions de gestion des risques opérationnels au Moyen-Orient et en Afrique. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et régions du marché de la solution de gestion des risques opérationnels au Moyen-Orient et en Afrique.

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00029132

La recherche sur le marché des solutions de gestion des risques opérationnels au Moyen-Orient et en Afrique se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché des solutions de gestion des risques opérationnels au Moyen-Orient et en Afrique en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/