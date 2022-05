Marché des solutions de flux de travail cliniques – Analyse globale de l’industrie par taille, taux de croissance, tendances, part, développements et perspectives régionales avec prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

Le rapport d’étude de marché sur les solutions de flux de travail cliniques donne la connaissance de tous les facteurs ci-dessus avec des études de marché transparentes, de grande envergure et de la meilleure qualité. Et pour atteindre le même objectif, chaque sujet majeur de l’analyse des études de marché, allant de la définition du marché à la segmentation du marché, en passant par l’analyse de la concurrence, les développements majeurs du marché et une méthodologie de recherche de premier ordre, a été pris en compte. De plus, le rapport sur le marché des solutions de flux de travail cliniques a été élaboré grâce aux efforts méticuleux d’une équipe innovante, enthousiaste, compétente et expérimentée d’analystes, de chercheurs, d’experts de l’industrie et de prévisionnistes.

Analyse et taille du marché mondial des solutions de flux de travail cliniques

Au fil des ans, le secteur de la santé s’est principalement concentré sur l’adoption rapide des systèmes de dossiers de santé électroniques (DSE) dans les flux de travail centrés sur le patient. Les établissements de santé intègrent des procédures de paperasserie fastidieuse, de gestion du personnel médical et administratif et un accès simplifié aux données cliniques et administratives du patient. De plus, la prise de conscience croissante des avantages des solutions de flux de travail cliniques pour améliorer les soins et la sécurité des patients a propulsé la demande sur le marché. Par conséquent, ces déterminants contribueront à l’expansion du marché des solutions de flux de travail cliniques au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des solutions de flux de travail cliniques devrait atteindre une valeur de 24,86 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 12,81 % au cours de la période de prévision. Les «solutions d’intégration de données» devraient connaître la croissance la plus rapide du segment des types en raison de la demande croissante de solutions de gestion et de stockage appropriées capables de gérer le volume croissant de dossiers médicaux. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Les segments et sous-sections du marché Solutions de flux de travail clinique sont présentés ci-dessous:

Par type (solutions d’intégration de données, solutions de communication en temps réel, solutions d’automatisation des flux de travail, solutions de collaboration de soins, solutions de reporting et d’analyse d’entreprise)

Par les utilisateurs finaux (hôpitaux, établissements de soins de longue durée, centres de soins ambulatoires)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché des solutions de flux de travail cliniques sont:

Hill-Rom Services Inc., Ascom, Koninklijke Philips NV, Cisco Systems Inc., STANLEY Healthcare, Cerner Corporation., Allscripts Healthcare, LLC, McKesson Corporation, Athenahealth, Vocera Communications., NXGN Management, LLC, Voalte, Azure Healthcare, 3M , Capsule Technologies Inc ….

Les entreprises explorent le marché en adoptant les fusions et acquisitions, les expansions, les investissements, les lancements de nouveaux services et les collaborations comme leurs stratégies préférées. Les acteurs explorent de nouvelles zones géographiques par le biais d’expansions et d’acquisitions pour bénéficier d’un avantage concurrentiel grâce à des synergies combinées. L’analyste de recherche chez Data Bridge prédit que les fournisseurs américains contribueront à la croissance maximale du marché mondial des solutions de flux de travail cliniques tout au long de la période prévue.

Public cible clé

Fournisseurs de solutions de solutions de flux de travail cliniques, nouveaux entrants et investisseurs, capital-risqueurs, organismes gouvernementaux, entités corporatives, organismes de recherche gouvernementaux et privés et autres

Foire aux questions (FAQ) :

Quels facteurs stimuleraient principalement le marché Solutions de flux de travail clinique?

«Rising Disposable Income» est considéré comme l’un des principaux facteurs de croissance du marché des solutions de flux de travail cliniques dans les années à venir.

Pouvons-nous avoir une étude personnalisée pour le marché des solutions de flux de travail cliniques?

L’étude peut être personnalisée en fonction de la faisabilité et de la disponibilité des données. Veuillez contacter notre représentant commercial pour plus d’informations.

Quelle région dirigera le marché mondial Solutions de flux de travail clinique?

dirigera le marché des solutions de flux de travail cliniques.

Portée du marché mondial des solutions de flux de travail clinique

Le marché des solutions de flux de travail cliniques est segmenté en fonction du type et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Solutions d’intégration de données

Communication en temps réel

Solutions d’automatisation des flux de travail

Solutions de collaboration de soins

Solutions de reporting et d’analyse d’entreprise

Sur la base du type, le marché des solutions de flux de travail cliniques est segmenté en solutions d’intégration de données, solutions de communication en temps réel, solutions d’automatisation du flux de travail, solutions de collaboration de soins et solutions de reporting et d’analyse d’entreprise. Les solutions d’intégration de données sont en outre segmentées en solutions d’intégration de dossiers médicaux électroniques (EMR) et en solutions d’intégration d’images médicales. La solution de communication en temps réel est divisée en systèmes d’alerte d’appel infirmier et en solutions de communication unifiées. Les solutions d’automatisation des flux de travail sont en outre divisées en solutions de gestion des flux de patients et en solutions de planification des soins infirmiers et du personnel. Les solutions de collaboration en matière de soins sont divisées en solutions d’administration de médicaments, solutions de gestion des soins périnatals et autres solutions de collaboration en matière de soins.

Utilisateur final

Hôpitaux

Établissements de soins de longue durée

Centres de soins ambulatoires

Le segment des utilisateurs finaux du marché des solutions de flux de travail cliniques est divisé en hôpitaux, établissements de soins de longue durée et centres de soins ambulatoires

Points stratégiques couverts dans la table des matières des informations sur le marché mondial des solutions de flux de travail cliniques par application, type de produit, paysage concurrentiel et marché régional des prévisions 2029 :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et de la recherche par application, type de produit, paysage concurrentiel et marché des prévisions régionales 2029. (Introduction, Portée du rapport)Chapitre 2 : Résumé exclusif – la base.

….A continué

