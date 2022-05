Marché des solutions de flux de travail cliniques 2021 Analyse d’impact de Covid-19 sur la taille de l’industrie mondiale, les tendances récentes, la demande et l’estimation de la part d’ici 2028 avec les meilleurs joueurs-mises à jour DBMR

DBMR a ajouté un document de recherche complet de plus de 350 pages sur le « marché mondial des solutions de flux de travail cliniques » Share, Size, Industry Report’ avec des informations détaillées sur les facteurs et les stratégies de croissance. Le rapport Clinical Workflow Solutions a été structuré après une étude approfondie de divers segments clés du marché tels que la taille du marché, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. Des faits et des chiffres stratégiquement analysés sur le marché et des informations commerciales pointues couvertes dans ce rapport d’analyse de l’industrie seraient un aspect clé de la croissance durable de l’entreprise. Le rapport offre une connaissance et des informations inébranlables sur la révolution du paysage du marché, ce qui existe déjà sur le marché, les tendances futures ou ce que le marché attend, l’environnement concurrentiel et les stratégies à planifier pour surpasser les concurrents.

Le marché mondial des solutions de flux de travail cliniques devrait croître de 3,70% d’ici 2027 avec des facteurs tels que les agents culturels et commerciaux et les effets secondaires des solutions de flux de travail cliniques entraveront la croissance du marché dans les économies émergentes.

Scénario de marché des solutions de flux de travail cliniques

Les solutions de flux de travail clinique sont spécialement conçues pour améliorer les flux de travail réguliers dans les hôpitaux et les cliniques. Certains des types courants de solutions de flux de travail cliniques sont les solutions de communication en temps réel, les solutions d’automatisation du flux de travail, les solutions de collaboration de soins, etc.

Le gouvernement prend de nombreuses initiatives pour améliorer l’adoption de l’informatique de la santé, ce qui devrait stimuler la croissance du marché. Certains des autres facteurs tels que l’augmentation des cas de maladies chroniques, la demande croissante pour réduire les coûts des soins de santé, l’application croissante du flux de travail clinique pour améliorer la sécurité des patients et les progrès technologiques qui réduisent la complexité devraient stimuler le marché des solutions de flux de travail clinique au cours de la période de prévision. de 2020 à 2027.

Analyse PESTLE du marché mondial des solutions de flux de travail clinique

• Politique (politique politique et stabilité ainsi que politiques commerciales, fiscales et fiscales

)

• Économique (taux d’intérêt, taux d’emploi ou de chômage, coûts des matières premières

et taux de change)

• Social (évolution de la démographie familiale , niveaux d’éducation, tendances culturelles,

changements d’attitudes et de modes de vie)

• Technologique (Évolution de la technologie numérique ou mobile, automatisation, recherche

et développement)

• Juridique (Législation du travail, droit de la consommation, santé et sécurité,

réglementation internationale et commerciale et restrictions)

• Environnemental (Climat, procédures de recyclage, empreinte carbone, déchets

élimination et durabilité)

La part de marché (par chiffre d’affaires) pour les acteurs publics sera basée sur les informations disponibles dans le domaine public, et pour les acteurs privés, ces informations seront fournies au mieux, qui seront entièrement basées sur des entretiens primaires et les derniers développements. des entreprises

La concurrence mondiale sur le marché des solutions de flux de travail cliniques par les TOP Players est,

Hill-Rom Services Inc.

Ascom

Koninklijke Philips NV

Cisco Systems

STANLEY Healthcare

Cerner Corporation.

Allscripts Healthcare, LLC.

McKesson Corporation

Athenahealth

Vocera Communications.

NXGN Management, LLC

Voalte

… ..

Sur la base du produit, l’étude de marché Solutions de flux de travail clinique affiche les revenus, le prix, la part de marché et le taux de croissance de chaque type, principalement répartis en,

Par type (solutions d’intégration de données, solutions de communication en temps réel, solutions d’automatisation des flux de travail, solutions de collaboration de soins, solutions de reporting et d’analyse d’entreprise)

Sur la base des utilisateurs finaux, l’étude de marché Solutions de flux de travail clinique se concentre sur l’état et les perspectives des principales applications, la consommation (ventes), la part de marché et le taux de croissance de chaque application, y compris

Par les utilisateurs finaux (hôpitaux, établissements de soins de longue durée, centres de soins ambulatoires)

Ce rapport sur le marché des solutions de flux de travail cliniques étudie les principaux producteurs et consommateurs, se concentre sur la capacité, la valeur, la consommation, la part de marché et les opportunités de croissance des produits dans ces régions clés, couvrant

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Étendue du marché mondial des solutions de flux de travail clinique et taille du marché

Le marché des solutions de flux de travail clinique est segmenté en fonction du type et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché des solutions de flux de travail cliniques est segmenté en solutions d’intégration de données, solutions de communication en temps réel, solutions d’automatisation du flux de travail, solutions de collaboration de soins et solutions de reporting et d’analyse d’entreprise. Les solutions d’intégration de données sont en outre segmentées en solutions d’intégration EMR et en solutions d’intégration d’images médicales. La solution de communication en temps réel est divisée en systèmes d’alerte d’appel infirmier et en solutions de communication unifiées. Les solutions d’automatisation des flux de travail sont divisées en solutions de gestion des flux de patients et en solutions de planification des soins infirmiers et du personnel. Les solutions de collaboration en matière de soins sont divisées en solutions d’administration de médicaments, solutions de gestion des soins périnataux et autres solutions de collaboration en matière de soins.

Le segment des utilisateurs finaux du marché des solutions de flux de travail cliniques est divisé en hôpitaux, établissements de soins de longue durée et centres de soins ambulatoires.

Points stratégiques couverts dans la table des matières (chapitre) du marché mondial des solutions de flux de travail clinique :

Chapitre 1 – Résumé exécutif

Le rapport commence par un résumé analytique du rapport sur le marché Solutions de flux de travail clinique, qui comprend le résumé des principales conclusions et des statistiques clés du marché. Il comprend également les estimations de la valeur marchande (en millions de dollars US) des principaux segments du marché Solutions de flux de travail clinique.

Chapitre 2 – Introduction au marché

Les lecteurs peuvent trouver une taxonomie détaillée et des définitions dans ce chapitre pour comprendre les informations de base concernant la dynamique du marché Solutions de flux de travail clinique, la chaîne d’approvisionnement, la liste des principaux distributeurs et fournisseurs et la liste des principaux acteurs du marché.

Chapitre 3 – Aperçu du marché

Les lecteurs peuvent trouver une analyse détaillée des opportunités sur le marché des solutions de flux de travail cliniques

Chapitre 4 – Aperçu du marché

Suivi du scénario de marché, avec des conclusions clés tirées des données historiques, des tendances actuelles et des perspectives d’avenir. Cette section fournit les facteurs macro-économiques du marché

Chapitre 5 – Contexte du marché

Les lecteurs peuvent trouver divers facteurs macro-économiques associés à la croissance du marché. Ce chapitre met en évidence la dynamique clé du marché, qui comprend les moteurs, les contraintes et les tendances

Chapitre 6 – Perspectives économiques mondiales

Cette section montre le produit intérieur brut par région et pays de 2006 à 2021

Chapitre 7 – Inclusions clés

Cette section du rapport comprend la réglementation et le scénario de remboursement associés au marché

Chapitre 8 – Analyse du marché des solutions de flux de travail cliniques en Amérique du Nord 2010-2018 et évaluation des opportunités 2018-2028

Ce chapitre comprend une analyse détaillée de la croissance prévue du marché des solutions de flux de travail cliniques en Amérique du Nord ainsi qu’une évaluation par pays pour les pays de la région, y compris les États-Unis et le Canada. Les lecteurs peuvent également trouver des informations relatives aux tendances régionales et aux réglementations en vigueur sur le marché des solutions de flux de travail cliniques en Amérique du Nord et à la croissance du marché régional, classées en fonction du type de produit, de la modalité et de l’utilisateur final.

Chapitre 9 – Analyse du marché des solutions de flux de travail cliniques en Amérique latine 2010-2018 et évaluation des opportunités 2018-2028

Les lecteurs peuvent trouver des informations détaillées sur des facteurs tels que l’analyse des prix et les tendances régionales qui ont un impact sur la croissance du marché Solutions de flux de travail cliniques en Amérique latine. Ce chapitre comprend également les perspectives de croissance du marché des solutions de flux de travail cliniques dans les principaux pays LATAM tels que le Brésil, le Mexique et le reste de la région Amérique latine.

Chapitre 10 – Analyse du marché des solutions de flux de travail cliniques en Europe 2021-2018 et évaluation des opportunités 2018-2028

Des perspectives de croissance importantes du marché Solutions de flux de travail clinique, sur la base du type de produit, de la modalité et de l’utilisateur final dans plusieurs pays européens tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Pologne et le reste de l’Europe ont été incluses dans ce chapitre.

Chapitre 11 – Analyse du marché des solutions de flux de travail cliniques en Asie-Pacifique 2010-2018 et évaluation des opportunités 2018-2028

La Chine, l’Inde, l’Australie et le Japon, étant les principaux pays de la région APEJ, sont le principal sujet d’évaluation dans ce chapitre pour obtenir les perspectives de croissance du marché des solutions de flux de travail clinique APEJ au cours de la période de prévision.

Chapitre 12 – Analyse du marché des solutions de flux de travail cliniques MEA 2010-2018 et évaluation des opportunités 2018-2028

Ce chapitre fournit des informations sur la croissance attendue du marché des solutions de flux de travail cliniques dans les principaux pays de la région MEA, tels que l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et l’Égypte, au cours de la période 2018-2028.

Chapitre 13 – Facteurs prévisionnels : pertinence et impact

Des facteurs de prévision pour l’estimation de l’ensemble du marché concerné sont également présents dans cette section.

Chapitre 14 – Hypothèses de prévision

Les hypothèses retenues pour l’estimation de l’ensemble du marché concerné sont présentées dans cette section.

Chapitre 15 – Analyse de la structure du marché

Ce chapitre comprend la structure du marché par niveau d’entreprises pour le marché de l’ablation par électrophysiologie. Ce chapitre comprend également l’analyse des parts de l’entreprise pour divers acteurs clés du marché.

Chapitre 16 – Paysage de la concurrence

Dans ce chapitre, les lecteurs peuvent trouver une liste complète des principales parties prenantes présentes sur le marché des solutions de flux de travail cliniques ainsi que des informations détaillées sur chaque entreprise, y compris un aperçu de l’entreprise, les parts de revenus, un aperçu stratégique et les développements récents de l’entreprise. Les acteurs du marché présentés dans le rapport incluent (mentionnés ci-dessus)

Chapitre 17 – Analyse du marché mondial des solutions de flux de travail cliniques (2010-2018) et évaluation des opportunités (2018-2028) par région

Ce chapitre explique comment le marché Solutions de flux de travail clinique devrait croître dans diverses régions géographiques telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique hors Japon (APEJ) et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA).

Chapitre 18 – Analyse du marché mondial des solutions de flux de travail cliniques (2010-2018) et évaluation des opportunités (2021-2028)

Ce chapitre explique comment le marché Solutions de flux de travail clinique devrait croître au cours de la période 2021-2028.

Chapitre 19 – Hypothèses et acronymes

Ce chapitre comprend une liste d’acronymes et d’hypothèses qui fournissent une base aux informations et aux statistiques incluses dans le rapport.

Chapitre 20 – Méthodologie de la recherche

Ce chapitre aide les lecteurs à comprendre la méthodologie de recherche suivie pour obtenir diverses conclusions et des informations qualitatives et quantitatives importantes concernant le marché Solutions de flux de travail clinique.

