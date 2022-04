Marché des solutions de cybersécurité 2021 à 2030 – Nouvelle étude, portée de l’industrie et stratégies de croissance

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des solutions de cybersécurité. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les solutions de cybersécurité présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

En Inde, où les entreprises, les secteurs informatiques et gouvernementaux transforment leurs modes de fonctionnement traditionnels, la demande de solutions de cybersécurité a considérablement augmenté. Le marché des solutions de cybersécurité en Inde devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 16.14 % pour atteindre une valeur de 292.16 milliards INR d’ici 2024, contre 121.85 milliards INR en 2018. L’adoption rapide de la technologie Cloud et le déploiement des appareils IoT en Inde ont propulsé la croissance du marché des solutions de cybersécurité en Inde.

Aperçu du marché

basé sur la catégorie de produits : sur la base de la catégorie de produits, le marché des solutions de cybersécurité en Inde est segmenté en produits de cybersécurité et services de cybersécurité. Le segment des produits de cybersécurité, qui comprend la sécurité des réseaux, la sécurité des terminaux, la sécurité des données, la gestion des identités et des accès (IAM) et les produits de détection et de réponse du renseignement (IDR), devrait croître rapidement et dominer au cours de la période de prévision.

Le segment de la sécurité IDR devrait dominer le marché avec la demande croissante de solutions automatisées de réponse aux incidents et de détection précoce des menaces. La demande de solutions de sécurité des données sensibles au contexte pour empêcher les attaques de phishing et de logiciels malveillants via des portails en ligne s’est accélérée, alimentant la croissance de ce segment de produits. De plus, les grandes organisations intègrent des solutions de filtrage de contenu pour protéger leur réseau contre les contenus malveillants.

Aperçu du marché

basé sur l’industrie de l’utilisateur final : basé sur l’industrie de l’utilisateur final, le marché est segmenté en IT/ITeS, gouvernement, télécommunications, soins de santé, pétrole et gaz et autres industries. La BFSI est le principal secteur d’activité des utilisateurs finaux, en raison de l’augmentation des attaques frauduleuses dans le secteur bancaire. Au cours du premier semestre de l’exercice 2020, les transactions par carte de débit et de crédit ont atteint ~2,8 milliards, les transactions m-wallet ont atteint ~2,1 milliards et les transactions UPI ont atteint ~1,5 milliard. Les transactions numériques d’un montant aussi élevé sont extrêmement vulnérables aux cyberattaques.

Le marché des solutions de cybersécurité dans l’industrie IT / ITeS devrait être le segment à la croissance la plus rapide, avec un TCAC d’environ 19,04% au cours de la période 2019-2024. Les réglementations mondiales telles que le règlement général sur la protection des données (GDPR), la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) et la loi CISPA (Cyber ​​Intelligence Sharing and Protection Act), entre autres, qui soutiennent la protection des données personnelles et critiques, ont poussé les entreprises informatiques d’intégrer des produits de cybersécurité dans leur réseau informatique.

Avec l’adoption croissante de la technologie Cloud, des appareils portables et des appareils connectés, au cours des dernières années, les cyberattaques dans le secteur de la santé ont considérablement augmenté. Les dispositifs médicaux connectés, qui collectent des informations personnelles, des détails financiers et d’autres informations médicales cruciales sur les patients, sont principalement ciblés par les pirates. Par conséquent, de nombreux incidents de violation de la sécurité ont été enregistrés dans le secteur de la santé, nécessitant l’adoption de solutions de cybersécurité, ce qui, par conséquent, propulse la croissance du marché.

Informations concurrentielles :

Les nouveaux entrants sont confrontés à une concurrence féroce de la part de fournisseurs mondiaux de cybersécurité tels que Cisco, Symantec, IBM et Quick Heal, entre autres. Du côté de la demande également, les utilisateurs finaux sont fortement enclins à utiliser les solutions de cybersécurité proposées par les entreprises mondiales.

Entreprises couvertes

Quick Heal Technologies Ltd.

Check Point Software Technologies India Pvt. Ltd

Cisco Systems (Inde) Pvt. Ltd

Fortinet Technologies India Pvt. Ltd

IBM India Pvt. Ltd.

Kaspersky Lab India Pvt. Ltd.

McAfee Software (Inde) Pvt. Ltd

Sophos Technologies Pvt. Ltd

Symantec Software India Pvt. Ltd.

Trend Micro India Pvt. Ltd.

