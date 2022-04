Marché des solutions d’accès aux patients 2022 Taille de l’industrie mondiale, demande, analyse de la croissance, part, revenus et prévisions 2029 | McKesson, Epic Systems, Cerner

DBMR a publié une nouvelle étude sur le marché mondial des solutions d’accès aux patients des informations exclusives, des opportunités et une estimation de la taille des revenus et des facteurs de croissance. Le rapport Global Patient Access Solutions est un rapport d’étude de marché supérieur et complet qui offre aux professionnels de nombreux aspects du marché et de l’industrie. Ce rapport d’étude de marché fournit un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Les entreprises peuvent acquérir une connaissance et une expertise inégalées des meilleures opportunités de marché sur leurs marchés pertinents à l’aide de ce rapport d’étude de marché. Ce rapport est structuré grâce aux efforts méticuleux d’une équipe innovante, enthousiaste, compétente et expérimentée d’analystes, de chercheurs, d’experts de l’industrie et de prévisionnistes.

DBMR analyse le marché des solutions d’accès aux patients pour représenter 1 315,46 millions USD d’ici 2027, avec un TCAC de 7,64 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Le nombre croissant de cas de cancer du col de l’utérus contribuera à stimuler la croissance du marché du test HPV – test Pap.

Aperçu du marché des solutions d’accès aux patients

Les solutions d’accès aux patients consistent en différents logiciels et services afin qu’ils puissent fournir des solutions informatiques de santé aux cliniques, aux assureurs, aux hôpitaux, aux centres médicaux, aux hôpitaux et autres. Il s’agit d’une plate-forme spécialement conçue pour les médecins afin qu’ils puissent obtenir de meilleures options de traitement pour les patients qui sont dans des conditions critiques et qui ne sont pas en mesure d’obtenir le traitement par des voies commerciales ou des essais cliniques. Thera sont des programmes d’accès géré spécialement conçus pour aider les professionnels de la santé à se renseigner sur les médicaments afin qu’ils puissent les utiliser correctement et fournir un traitement correct aux patients. La fonction principale de la solution d’accès aux patients est d’améliorer l’expérience du patient, d’augmenter la rentabilité et de fournir de meilleures options de traitement aux patients.

Les segments et sous-sections du marché des solutions d’accès aux patients sont présentés ci-dessous:

Par services (support et maintenance, mise en œuvre, formation et éducation)

Par logiciel (logiciel de vérification d’éligibilité, logiciel de gestion des besoins médicaux, logiciel de pré-certification et d’autorisation, logiciel de gestion des refus et des appels en matière de réclamations, logiciel d’estimation des paiements, logiciel de traitement des paiements des réclamations médicales, autre)

Par mode de livraison (solutions Web et cloud, solutions sur site)

Par utilisateur final (fournisseurs de soins de santé, sociétés d’externalisation HCIT, autres)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché des solutions d’accès aux patients est:

McKesson Corporation

Epic Systems Corporation

Cerner Coperation

Cognizant

3M

Optum, Inc

The Advisory Board Company

Craneware, Inc

ZirMed Inc.

Le groupe SSI

cirius group

AccuReg Software

Optum

Xerox Corporation

Manta

Experian Information Solutions

Segmentation de la taille du marché par région et pays (personnalisable):

Amérique du Nord (Canada, États-Unis & Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, France, Russie & Italie)

Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde & Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou , Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Nigéria et Afrique du Sud)

Certains des principaux facteurs qui stimulent cette croissance du marché sont :

Augmentation du nombre de patients et croissance successive de la demande d’assurance maladie : L’assurance maladie est une sorte d’assurance dans laquelle les frais médicaux et chirurgicaux d’un assuré sont couverts. La personne assurée est cette personne qui est titulaire d’une police d’assurance ou une personne ayant une couverture d’assurance maladie. L’augmentation du nombre de patients est le principal facteur à l’origine de la demande excessive d’assurance maladie. Comme nous le savons, les frais médicaux augmentent et il est parfois difficile pour les gens de trouver de l’argent pour les traitements. L’individu doit payer une prime d’argent chaque année pour les soins de santé

Importance croissante de la gestion des refus : le refus de facturation médicale est le refus d’une compagnie d’assurance de payer pour un service de santé obtenu par un individu auprès d’un professionnel de la santé ou d’un soignant. Le refus de toute facture médicale peut causer des problèmes et affecter les flux de trésorerie de l’organisation et leur efficacité. Ainsi, il existe une gestion des refus conçue pour aider les organisations à résoudre le problème associé au rejet et à suivre le processus de codage médical et les factures afin de réduire les refus futurs. Ainsi, pour une meilleure gestion et une trésorerie appropriée, il existe une demande croissante de gestion des refus

Portée du marché des solutions d’accès aux patients mondiaux et taille du marché

Le marché des solutions d’accès aux patients est segmenté en fonction des services, des logiciels, du mode de livraison et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Basé sur les services, le marché des solutions d’accès aux patients est segmenté en support et maintenance, mise en œuvre et formation et éducation. Le service est en outre subdivisé en services d’assistance et de maintenance, en services de mise en œuvre et en services de formation et d’éducation.

Sur la base des logiciels, le marché des solutions d’accès aux patients est segmenté en logiciels de vérification d’éligibilité, logiciels de gestion des nécessités médicales, logiciels de pré-certification et d’autorisation, gestion des refus et des appels, logiciels d’estimation des paiements, logiciels d’évaluation et de traitement des paiements et autres logiciels.

Sur la base du mode de livraison, le marché des solutions d’accès aux patients est segmenté en solutions Web et cloud et en solutions sur site.

Le marché des solutions d’accès aux patients est segmenté sur la base de l’utilisateur final en prestataires de soins de santé, sociétés d’externalisation HCIT et autres.

