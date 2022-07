Marché des solutions d’accès à distance Entreprises clés, opportunités commerciales, paysage concurrentiel et analyse de l’industrie Rapport de recherche d’ici 2030

Marché des solutions d’accès à distance La demande croissante d’éducation en ligne et la politique Apportez votre propre appareil sont des facteurs clés de la croissance des revenus du marché

des solutions d’accès à distance La taille a atteint 2,1 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 15,8 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’augmentation des progrès technologiques avec une croissance rapide de la couverture du réseau cellulaire 5G sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché. L’adoption rapide de la politique BYOD dans les entreprises et les organisations, stimulée par la pandémie de COVID-19, a accru la traction des tendances des solutions d’accès à distance telles que le suivi de la productivité à distance, les outils de vidéoconférence et les espaces de travail virtuels.

Des avantages tels que l’augmentation de la productivité, l’efficacité, le moral des employés, l’amélioration de la fidélité des employés, la communication, l’embauche de talents, l’augmentation de la diversité et la commodité sont quelques-uns des facteurs clés qui soutiennent le passage au modèle de travail à distance. Cette tendance devrait également soutenir dans une large mesure la demande de solutions d’accès à distance dans diverses entreprises. De plus, l’amélioration de l’empreinte carbone est un autre facteur important que les organisations doivent prendre en compte.

Taille du marché des solutions d'accès à distance – 2,1 milliards USD en 2021, croissance du marché – à un TCAC de 15,8 %

Banking, Financial Services and Insurance (BFSI) a représenté une part de revenus significativement importante en 2021. La forte demande d’automatisation dans les banques et les institutions financières pour la numérisation et une rotation plus rapide est un facteur clé de la croissance des revenus du segment. La demande croissante des banques de nouvelle génération pour une expérience client améliorée et des analyses basées sur les données a fait des solutions bancaires d’accès à distance une exigence essentielle. L’adoption de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle (IA), la banque numérique, les chatbots et le processus vidéo Know Your Customer (KYC) dans un nombre croissant de banques devrait se poursuivre.

Le marché en Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus en 2021. L’augmentation de l’application de l’Internet des objets (IoT), des systèmes basés sur le cloud et l’adoption de la technologie d’exploitation sont des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché dans la région. L’augmentation du nombre d’appareils connectés parmi les consommateurs et les normes de travail à domicile, en plus du déploiement de l’IoT, des réseaux 5G, du BYOD et de la mobilité ont considérablement augmenté les opportunités de revenus dans les pays de la région.

Le rapport est mis à jour avec le dernier scénario économique et la portée du marché en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 en cours. Le rapport couvre les perspectives de croissance ainsi que les estimations de revenus actuelles et futures dans un scénario post-COVID. Le rapport couvre également l’évolution des tendances et de la dynamique du marché en raison de la pandémie et fournit une analyse précise de l’impact de la crise sur l’ensemble du marché.

Les principales entreprises du secteur des solutions d’accès à distance et présentées dans le rapport sont :

ConnectWise, LLC., VMware, Inc., GoTo, TeamViewer, Microsoft, AnyDesk Software GmbH, Splashtop Inc., Zoho Corporation Pvt. Ltd., BeyondTrust Corporation et Kaseya Limited.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des solutions d’accès à distance en fonction de la taille de l’entreprise, du mode de déploiement, de l’utilisation finale et de la région :

Enterprise Size Outlook (Revenu, USD Billion ; 2019-2030)

Small & Medium Enterprises

Large Enterprises

Deployment Mode Outlook ( Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

BFSI

Santé

détail

Gouvernement

Informatique et télécommunications

Fabrication

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

o Amérique du Nord

États-Unis Canada Mexique

ou Europe

Allemagne France Royaume-Uni Italie Espagne Bénélux Reste de l’Europe

ou Asie-Pacifique

Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

ou l’Amérique latine

Brésil Reste de LATAM

o Moyen-Orient et Afrique

Arabie Saoudite EAU Afrique du Sud Turquie du reste du rapport MEA

Le rapport procède à une évaluation comparative des principaux acteurs du marché participant au marché mondial des solutions d’accès à distance.

Le rapport marque les développements notables qui ont récemment eu lieu dans l’industrie des solutions d’accès à distance

Il détaille les initiatives stratégiques entreprises par les concurrents du marché pour l’expansion des affaires.

Il examine de près les indicateurs de croissance micro et macro-économiques, ainsi que les éléments essentiels de la chaîne de valeur du marché des solutions d’accès à distance.

Le rapport note en outre les principales perspectives de croissance des acteurs des marchés émergents dans les principales régions du marché.

Questions clés abordées dans le rapport :

Quels sont les principaux acteurs qui dominent le marché mondial des solutions d’accès à distance?

Quels facteurs pourraient potentiellement entraver la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision ?

Quel marché régional offre les opportunités de croissance les plus attractives aux entreprises opérant sur ce marché ?

Comment la disponibilité des matières premières affecte-t-elle la demande de solutions d’accès à distance dans ce secteur vertical ?

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible dans les sections par chapitre ou par région. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport, et notre équipe vous fournira une excellente assistance.

