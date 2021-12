Marché des solutions anti-blanchiment d’argent en Amérique du Sud 2020 Meilleure stratégie réalisable qui aidera à augmenter vos revenus jusqu’en 2027 | Accenture, ACI WORLDWIDE, INC., BAE Systems plc

Le marché des solutions anti-blanchiment SAM devrait passer de 46,45 millions de dollars US en 2019 à 176,00 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 15,8 % de 2020 à 2027.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le « Marché des solutions de lutte contre le blanchiment d’argent en Amérique du Sud » et des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macro-économiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des solutions de lutte contre le blanchiment d’argent en Amérique du Sud au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2020-2027.

« Une solution de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) est déployée pour répondre aux exigences légales des institutions financières en matière de prévention et de déclaration des activités de blanchiment d’argent. L’augmentation des transactions en ligne et les préoccupations croissantes concernant les transactions frauduleuses ont conduit à l’adoption de solutions de lutte contre le blanchiment d’argent dans la région SAM. De plus, des réglementations gouvernementales favorables complètent la croissance du marché des solutions anti-blanchiment SAM dans une large mesure. »

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport : Accenture, ACI WORLDWIDE, INC., BAE Systems plc, EastNets.com, LexisNexis Risk Solutions Group, Nasdaq Inc., NICE Ltd., Oracle Corporation, SAS Institute Inc.

Segmentation du marché des solutions anti-blanchiment SAM

Marché des solutions anti-blanchiment SAM – par composant

• Logiciel

• Prestations de service

Marché des solutions de lutte contre le blanchiment d’argent SAM – par type de déploiement

• Sur site

• Nuage

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des solutions de lutte contre le blanchiment d’argent en Amérique du Sud. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et des contraintes opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macro-économiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne différents segments.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché des solutions de lutte contre le blanchiment d’argent en Amérique du Sud.

