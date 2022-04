Marché des soins et de l’éducation de la petite enfance: scénario de développement de l’industrie et prévisions 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de la protection et de l’éducation de la petite enfance. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur la protection et l’éducation de la petite enfance présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs de croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La protection et l’éducation de la petite enfance (EPPE) vise à répondre de manière holistique aux besoins sociaux, émotionnels, cognitifs et physiques d’un enfant afin de fournir une base solide et complète pour l’apprentissage et le bien-être tout au long de la vie. Les écoles maternelles et les garderies proposent divers programmes tels que la garde d’enfants, la crèche, le groupe de jeu, le jardin d’enfants (LKG/UKG) pour les enfants de la tranche d’âge de quatre mois à six ans.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.quadintel.com/request-sample/india-early-childhood-care-and-education-market/QI042

Aperçu du marché :

Le nombre d’écoles maternelles et de crèches a considérablement augmenté avec la croissance des villes de niveau II et de niveau III et l’augmentation du nombre de franchisés dans les zones inexploitées. Au cours de l’exercice 2021, le marché de l’EPPE était évalué à 267,89 milliards d’INR. Il devrait atteindre 1 155.95 milliards INR d’ici l’exercice 2027, avec une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 27.60 % au cours de l’exercice 2022, exercice 2027. Il représentait environ 1,71% du marché de l’éducation au cours de l’exercice 2021.

Impact du COVID-19 :

Les enseignants du préscolaire ont conçu des groupes d’apprentissage en ligne, des interactions en direct, plusieurs compétences de vie et un apprentissage par l’expérience pour enseigner à distance. Les parents s’inquiètent du fait que leurs enfants manquent des occasions d’apprentissage et ils croient qu’il est crucial de continuer à poursuivre l’éducation d’un enfant pendant cette pandémie. La plupart des parents ont inscrit leurs enfants à une forme quelconque d’apprentissage en ligne ou d’enseignement à domicile.

Actions gouvernementales :

Le ministère de l’Éducation a introduit la politique nationale d’éducation (NEP) en 2020, en vertu de laquelle la scolarité commence par l’EPPE à l’âge de trois ans. Le NEP 2020 recommande quatre modèles pour la mise en œuvre d’une EPPE de haute qualité : les centres Anganwadi dans les communautés, les centres Anganwadi sur les terrains scolaires, les sections préprimaires dans les écoles et les écoles maternelles autonomes. Le Comité du Cabinet a également approuvé la prolongation du programme Samagra Shiksha révisé de 2021 à 2026.

Influenceurs du marché :

Facteurs de marché:

La demande d’écoles maternelles et de garderies a augmenté à mesure que les parents ont pris conscience de l’importance des soins et de l’éducation de la petite enfance. Une augmentation du revenu disponible a entraîné des programmes d’éducation de qualité et le développement d’infrastructures avancées et innovantes pour les écoles maternelles. Dans le sillage de la pandémie, les écoles maternelles et les garderies ont adopté les dernières technologies pour assurer la continuité de l’éducation des enfants.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ – https://www.quadintel.com/request-sample/india-early-childhood-care-and-education-market/QI042

Principaux facteurs de dissuasion à la croissance du marché :

Cependant, la plupart de l’enseignement, à tous les niveaux, est de mauvaise qualité, les enfants étant censés apprendre par cœur et réussir les examens de manière mécanique. Les parents, en particulier dans les régions rurales, ne sont toujours pas conscients des avantages des investissements dans l’éducation préscolaire et les services de garde pour l’avenir de leurs enfants. Un autre défi majeur pour les écoles maternelles et les crèches est le manque de développement d’un ensemble pratique et interactif d’activités et de programmes.

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Demander le rapport complet – https://www.quadintel.com/request-sample/india-early-childhood-care-and-education-market/QI042

À propos de Quadintel :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Quadintel croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Quadintel est une « solution à guichet unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Quadintel :

Courriel : sales@quadintel.com

Adresse : Office – 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611, ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 888 212 3539 (É.-U. – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.quadintel .com/