Marché des soins de santé numériques: taille, part, faits clés et prévisions présentés 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de la santé numérique. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les soins de santé numériques présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Aperçu du marché

La pénétration rapide des smartphones et d’Internet, associée à des politiques gouvernementales favorables, a propulsé la croissance du marché de la santé numérique en Inde. En termes de revenus, le marché de la santé numérique en Inde était évalué à 252,92 milliards INR au cours de l’exercice 2021. Il devrait atteindre 882,79 milliards INR d’ici l’exercice 2027, avec une croissance à un TCAC de 21,36 % au cours de l’exercice 2022 exercice 2027. période. Les soins de santé numériques réduisent le nombre d’admissions et de réadmissions dans les hôpitaux, garantissent le respect du schéma thérapeutique et facilitent la détection précoce des affections, ce qui entraîne une réduction des coûts pour les bailleurs de fonds. Les soins centrés sur le patient, un meilleur engagement des patients, une meilleure sensibilisation des patients et l’accès aux données dans les applications de soins de santé ont motivé les patients à adopter les soins de santé numériques.

Informations sectorielles :

En fonction du type, le marché est segmenté en télésanté, mHealth, dossiers de santé électroniques/dossiers médicaux électroniques (DSE/DME) et autres (diagnostic à distance et analyse des soins de santé). On estime que le segment mHealth domine le marché, avec une part de revenus d’environ 38,28 % au cours de l’exercice 2027, suivi du segment de la télésanté.

On estime que la demande d’applications de gestion des conditions de santé augmentera à un rythme rapide au cours de la période de prévision en raison d’une augmentation du taux d’adoption d’applications spécifiques à une maladie, d’applications de consultation en ligne, d’applications de santé et de grossesse pour femmes et d’applications de rappel de médicaments. En outre, les technologies de capteurs peuvent être utilisées pour faire des appareils mobiles des composants importants des outils de diagnostic afin de relever plusieurs défis de la vie réelle.

Informations technologiques :

Les technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique, la blockchain, l’Internet des objets (IoT), l’Internet des objets médicaux (IoMT) et l’analyse des mégadonnées ont contribué à transformer le marché de la santé numérique. Parallèlement à l’amélioration des soins aux patients, le ML a atteint une phase où il peut être utilisé pour prédire une épidémie. Ce sera un indicateur pour les entreprises de santé numérique pour augmenter leurs taux de production à l’avance. La blockchain a un immense potentiel pour améliorer les opérations liées à la sécurité des paiements, à l’authentification des ordonnances, à l’échange de permis et à l’authentification des dossiers de santé des patients et au suivi des produits. Il peut aider les applications de soins de santé numériques à gérer les niveaux de stock et à répondre aux augmentations de la demande.

Impact du COVID-19 :

L’industrie a connu des changements radicaux en termes de comportement des consommateurs. Certains d’entre eux sont l’adoption d’appareils connectés, l’accent mis sur la prévention des maladies et l’amélioration de l’engagement des patients. Des services numériques et électroniques tels que la pharmacie en ligne et les plateformes de consultation en ligne développées pendant la pandémie. Le COVID-19 a conduit à une acceptation accrue des solutions de santé numériques. Les applications de soins de santé et les appareils de soins de santé numériques peuvent créer une interface sécurisée (validateur de notes avancé pour les applications de coffre-fort intelligent et de dépôt) entre les patients et les prestataires de soins de santé.

La pandémie a favorisé l’adoption et le déploiement d’appareils et d’applications de santé numériques pour établir un écosystème de soins de santé sûr et connecté. Une autre tendance qui s’est imposée ces derniers temps est l’intervention des patients dans les procédures de traitement. Les gens utilisent activement des applications pour suivre les conditions de santé et avoir accès à des informations qui permettent une meilleure prise de décision. De plus, l’engagement des patients a augmenté dans divers aspects, notamment le maintien d’un mode de vie sain et le renforcement de l’immunité

Informations concurrentielles :

Les start-ups émergentes participent au marché indien hautement concurrentiel de la santé numérique. Avec une forte demande, les acteurs publics et privés visent à augmenter leur offre et à améliorer la qualité des services, pour augmenter leur part de marché.

