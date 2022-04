Marché des soins de santé à domicile Principaux défis majeurs, moteurs, analyse des opportunités de croissance 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de la santé à domicile. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les soins de santé à domicile présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Les soins de santé à domicile font référence à l’assistance médicale de soutien et rentable reçue à domicile pour tout type de maladie ou de blessure.

Aperçu du marché :

En 2019, le marché représentait environ 4 % des revenus globaux du secteur de la santé en Inde. Il était évalué à 460.00 milliards INR en 2020. Il devrait atteindre 3 228.19 milliards INR d’ici 2026, avec une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 38.59 % au cours de la période 2021-2026. Une augmentation de la taille de la population vieillissante et la prévalence accrue de maladies chroniques telles que l’hypertension, le diabète, l’arthrite, le cancer et les maladies cardiovasculaires contribuent à la croissance du marché. Le gouvernement essaie de motiver les patients à réduire les visites à l’hôpital et à bénéficier des services de soins à domicile par le biais de son initiative de soins de santé, Ayushman Bharat Scheme (Union Budget 2019). Cela propulsera la croissance du marché. La concurrence est intense en raison de la présence d’acteurs existants et de l’entrée de nouvelles entreprises de santé numériques (telles que Netmeds, 1MG et Myra),

Informations sectorielles :

Le marché est largement segmenté en services, appareils et solutions de soins de santé à domicile . En 2020, les services de santé à domicile étaient le segment le plus important, représentant environ 51,29 % du chiffre d’affaires total du marché. Au cours de la période 2021-2026, les solutions de soins de santé à domicile devraient devenir le segment du marché à la croissance la plus rapide en raison des règles de distanciation sociale et des normes d’auto-isolement qui sont en place pour freiner la propagation du COVID-19. D’ici 2026, les segments des appareils de soins de santé à domicile et des solutions de soins de santé à domicile devraient détenir respectivement environ 19,15 % et environ 41,60 % de parts de marché en termes de revenus du marché.

Analyse d’impact COVID-19 :

L’épidémie de COVID-19 en Inde et les blocages ultérieurs pour freiner sa propagation ont gravement affecté le marché des soins de santé à domicile en Inde. Alors que la crise se poursuit, les segments des solutions de télésanté, des dispositifs de dépistage et de surveillance de la santé et des services de soins infirmiers à domicile devraient connaître une croissance importante. Les normes de distanciation sociale, les capacités médicales extérieures limitées et les initiatives prises par le gouvernement indien pour encourager les traitements à domicile et les solutions de télésanté sont susceptibles d’accélérer la croissance du marché. D’autres segments de soins de santé à domicile qui pourraient être touchés favorablement au cours de cette période comprennent les appareils de diagnostic de santé, les services thérapeutiques à domicile et d’autres fournitures médicales.

