Marché des soins de la peau au cannabidiol (CBD) | Analyse mondiale de l’industrie, segments, principaux acteurs clés, moteurs et tendances jusqu’en 2029 Kiehl’s, Cannuka, LLC, Elixinol Wellness Limited, Medical Marijuana, Inc., ENDOCA., Redwood Wellness, LLC., VERTLYBALM.

Le marché des soins de la peau au cannabidiol (CBD) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 31,1 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

Le rapport d’analyse du marché des soins de la peau au cannabidiol (CBD) contient des données de marché qui peuvent être relativement essentielles lorsqu’il s’agit de dominer le marché ou de s’imposer sur le marché en tant que nouvel émergent. L’objectif de ce rapport d’activité est de fournir une analyse détaillée de l’industrie des soins de la peau au cannabidiol (CBD) et de son impact en fonction des applications et des différentes régions géographiques. Il analyse également stratégiquement les tendances de croissance et les perspectives d’avenir. Ce rapport d’étude de marché est une ressource pour obtenir les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2029. Le document sur le marché des soins de la peau au cannabidiol (CBD) fait également appel aux principaux concurrents et fournit des informations sur l’analyse stratégique de l’industrie des facteurs clés. influençant l’industrie des soins de la peau au cannabidiol (CBD).

Une série d’étapes de collecte, d’enregistrement, d’analyse et d’interprétation des données de marché ont été utilisées pour rendre le rapport sur les soins de la peau au cannabidiol (CBD) exhaustif. Les données et les informations concernant l’industrie des soins de la peau au cannabidiol (CBD) proviennent de sources cohérentes telles que des sites Web, des rapports annuels des entreprises, des revues et autres et ont été vérifiées et validées par les experts du marché. Le rapport d’analyse de l’industrie parle du processus de fabrication, du type et des applications. Le rapport contient également la liste des principaux concurrents et leurs mouvements tels que les coentreprises, les acquisitions et les fusions, etc.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des soins de la peau au cannabidiol (CBD)

Le paysage concurrentiel du marché des soins de la peau au cannabidiol (CBD) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des soins de la peau au cannabidiol (CBD).

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des soins de la peau au cannabidiol (CBD) sont Kiehl’s, Cannuka, LLC, Elixinol Wellness Limited, Medical Marijuana, Inc., ENDOCA., Redwood Wellness, LLC., VERTLYBALM., cbdskincarecompany., LEEF Organics., JOSIE MARAN COSMETICS, CBD For Life, KANA SKINCARE, Apothecanna, KBLCOSMETICS., Pacific Roots, LLC., CBD Care Garden, LLC, FOLIUM BIOSCIENCES, ecogenbiosciences, Nordic Oil., SATLIVA NATURE NURTURES parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyse au niveau du pays du marché des soins de la peau au cannabidiol (CBD)

Le marché des soins de la peau au cannabidiol (CBD) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par source, type, application et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des soins de la peau au cannabidiol (CBD) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La section par pays du rapport sur le marché des soins de la peau au cannabidiol (CBD) fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Portée du marché mondial des soins de la peau au cannabidiol (CBD) et taille du marché

Le marché des soins de la peau au cannabidiol (CBD) est segmenté en fonction de la source, du type, de l’application et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base de la source, le marché des soins de la peau au cannabidiol (CBD) a été segmenté en chanvre et marijuana.

Sur la base du type, le marché est divisé en huiles, crèmes et hydratants, masques et sérums, nettoyants et autres.

Sur la base de l’application, le marché des soins de la peau au cannabidiol (CBD) a été segmenté en marché de masse, fumoirs, commerce électronique et autres

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en hors ligne et en ligne.

Table des matières

Chapitre un : Aperçu du rapport

1.1 Portée de l’étude

1.2 Segments de marché clés

1.3 Acteurs couverts : Classement par chiffre d’affaires des soins de la peau au cannabidiol (CBD)

1.4 Analyse du marché par type

1.4.1 Taux de croissance de la taille du marché des soins de la peau au cannabidiol (CBD) par type : 2020 VS 2028

1.5 Marché par application

1.5.1 Part de marché des soins de la peau au cannabidiol (CBD) par application: 2020 VS 2028

1.6 Objectifs de l’étude

1.7 Années considérées

Chapitre deux: Tendances de croissance par régions

2.1 Perspective du marché des soins de la peau au cannabidiol (CBD) (2015-2028)

2.2 Tendances de croissance des soins de la peau au cannabidiol (CBD) par régions

2.2.1 Taille du marché des soins de la peau au cannabidiol (CBD) par régions: 2015 VS 2020 VS 2028

2.2.2 Part de marché historique des soins de la peau au cannabidiol (CBD) par régions (2015-2020)

2.2.3 Taille du marché prévue des soins de la peau au cannabidiol (CBD) par régions (2021-2028)

2.3 Tendances du secteur et stratégie de croissance

2.3.1 Haut du marché Tendances

2.3.2 Moteurs du marché

2.3.3 Défis du marché

2.3.4 Analyse des cinq forces de Porter

2.3.5 Stratégie de croissance du marché des soins de la peau au cannabidiol (CBD)

2.3.6 Entretiens principaux avec des acteurs clés des soins de la peau au cannabidiol (CBD) (leaders d’opinion)

Chapitre trois: Paysage de la concurrence par acteurs clés

3.1 Principaux acteurs des soins de la peau au cannabidiol (CBD) par taille de marché

3.1.1 Principaux acteurs des soins de la peau au cannabidiol (CBD) par chiffre d’affaires (2015-2020)

3.1.2 Part de marché des revenus des soins de la peau au cannabidiol (CBD) par joueurs (2015-2020)

3.1.3 Part de marché des soins de la peau au cannabidiol (CBD) par type d’entreprise (niveau 1, chapitre deux et niveau 3)

3.2 Ratio de concentration du marché des soins de la peau

au cannabidiol (CBD) 3.2.1 Cannabidiol (CBD) Ratio de concentration du marché des soins de la peau

3.2.2 Top Chapter Ten: et Top 5 Companies by Cannabidiol (CBD) Skin Care Revenue in 2020

3.3 Acteurs clés des soins de la peau au cannabidiol (CBD) Siège social et zone desservie

3.4 Acteurs clés Cannabidiol (CBD) Produit de soin de la peau Solutions et services

3.5 Date d’entrée sur le marché des soins de la peau au cannabidiol (CBD)

3.6 Fusions et acquisitions, plans d’expansion

