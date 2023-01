Marché des soins aux personnes âgées – Tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Le marché des soins aux personnes âgées est appelé soins aux personnes âgées, ce qui comprend la satisfaction de tous les besoins des personnes âgées à différentes étapes. Il comprend des produits et des services qui simplifient et facilitent les activités quotidiennes des personnes âgées. À mesure que nous vieillissons, le besoin de soins aux personnes âgées augmente également, car les personnes âgées ont besoin d’un soutien physique et émotionnel pour mener une vie productive, saine et indépendante. Les services de soins aux personnes âgées comprennent les résidences-services, les soins de jour pour adultes, les soins de longue durée, les soins de courte durée, les soins palliatifs et les soins à domicile.

Le marché mondial des soins aux personnes âgées devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché croît à un TCAC de 7,0 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. 2029 devrait atteindre 2 357 746,52 millions USD d’ici 2029.

L’ étendue du marché mondial des retraites

Le marché mondial des soins aux personnes âgées est segmenté par type de produit, type de service et application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

catégorie de produit

produits médicaux

Logement et équipement d’assistance

Sur la base du type de produit, le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en produits pharmaceutiques et appareils fonctionnels et logement.

Servir

soins institutionnels

soins à domicile

garderie adulte

Sur la base des services, le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en soins institutionnels, soins à domicile et soins de jour pour adultes.

Exiger

cardiopathie

un cancer

maladie rénale

Diabète

arthrite

l’ostéoporose

Neurologie

Respirer

autre

Sur la base des applications, le marché mondial des soins aux personnes âgées est segmenté en maladies cardiaques, cancer, maladies rénales, diabète, arthrite, ostéoporose, système nerveux, système respiratoire et autres.

Dynamique du marché mondial des retraites

chauffeur

Sensibilisation croissante à la prise en charge des personnes âgées

La sensibilisation croissante des personnes du monde entier aux services de soins à domicile, aux services de soins aux adultes, etc. augmentera la demande du marché. Avec l’augmentation rapide de la population âgée, la demande de soins aux personnes âgées augmente également, et la demande croissante de services et de produits de soins aux personnes âgées stimulera la croissance du marché.

Augmentation des cas de maladies chroniques

Le nombre de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’obésité, le cancer, l’ostéoporose et les maladies dentaires est en augmentation. Ces maladies peuvent être évitées grâce à un traitement, un régime alimentaire et une nutrition appropriés, ainsi que des conseils appropriés d’un médecin. Mais plus récemment, le traitement peut également se faire assis à la maison avec l’aide des services de santé à domicile sans aller à l’hôpital.

Chance

Tendances croissantes sur le marché des services de soins aux personnes âgées

La croissance de la population gériatrique devrait être le moteur des services de soins aux personnes âgées. Les changements dans l’environnement économique et social ont augmenté la demande pour les entreprises de soins infirmiers. La population âgée croissante pousse les jeunes générations à s’occuper des membres âgés de la famille tout en travaillant. Par conséquent, cela crée une demande de services de soins aux personnes âgées. Il est divisé en service à court terme et service à long terme. Les services à court terme aident aux activités quotidiennes de base, tandis que les services à long terme se concentrent sur les commodités résidentielles. Les services de longue durée nécessitent une assistance médicale et des soins aux enfants.

Limites/Défis

Manque de travailleurs formés et expérimentés

La pénurie de professionnels qualifiés, en particulier dans les pays en développement, peut entraver la croissance du marché.

Principaux avantages:

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances, des prévisions et de la taille actuelles du marché des soins aux personnes âgées afin d’identifier les principales opportunités.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence le pouvoir des acheteurs et des fournisseurs, permettant aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

L’étude met en évidence les principaux facteurs d’influence et les principaux domaines d’investissement.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution au chiffre d’affaires est mentionnée.

Le rapport sur le marché des soins aux personnes âgées donne également un aperçu de la position actuelle des acteurs actifs du marché dans l’industrie des soins aux personnes âgées.

Méthodologie de recherche : marché mondial des soins aux personnes âgées

La collecte et l’analyse des données de l’année de référence ont été effectuées à l’aide d’un module de collecte de données avec un échantillon de grande taille. Analysez et estimez les données du marché à l’aide de modèles de marché statistiques cohérents. De plus, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact sur le marché des variables de données et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, le modèle de données comprend également une grille de localisation des fournisseurs, une analyse de la chronologie du marché, un aperçu et un guide du marché, une grille de localisation de l’entreprise, une analyse de la part de marché de l’entreprise, des mesures, des marchés mondiaux et internationaux. Analyse régionale et engagement des fournisseurs. Pour plus de renseignements, veuillez appeler l’analyste.

Points clés de la table des matières :

Chapitre 1 Aperçu des activités du marché mondial des retraites

Chapitre II Classification des principaux types

Chapitre 3 Segmentation intelligente des meilleures applications (revenus et volume)

Chapitre 4 Segmentation du marché de fabrication des soins aux personnes âgées

Chapitre 5 Ventes et estimation des études de marché sur les soins aux personnes âgées

Chapitre 6 Production et ventes des principaux fabricants Segmentation du marché de la comparaison des soins de santé

Chapitre 8 Fabricants, transactions et fermetures Évaluation et positivité du marché des soins aux personnes âgées

Chapitre 9 Segmentation des entreprises clés par type, par taille globale du marché et chiffre d’affaires

Chapitre 11 Chaîne commerciale/industrielle (analyse de la valeur et de la chaîne d’approvisionnement)

Chapitre 12 Conclusion et annexe

Les principales raisons d’acheter ce rapport :

Obtenez une analyse approfondie du marché pour acquérir une compréhension globale du marché mondial et de son paysage commercial.

Évaluer les processus de production, les problèmes clés et les solutions pour réduire les risques de développement.

Comprendre les moteurs et les contraintes les plus influents dans l’analyse du marché des soins aux personnes âgées et leur impact sur le marché mondial.

Découvrez les stratégies de marché adoptées par diverses grandes organisations.

Comprendre les perspectives d’avenir et les perspectives de la part de marché de Soins aux personnes âgées.

Analyser les tendances agressives telles que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Les régions géographiques signalées comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

Quel est le taux de croissance attendu du marché au cours de la période de prévision 2022-2029 ? Quelle est la taille du marché pour la période projetée ? Quels sont les principaux moteurs qui affecteront la fortune du marché des soins aux personnes âgées au cours de la période de prévision ? Qui sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont leurs stratégies gagnantes pour les aider à prendre pied sur le marché des soins aux personnes âgées ? Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent le développement du marché des soins aux personnes âgées dans différentes régions? Quels sont les principales menaces et défis qui peuvent entraver la croissance du marché des soins aux personnes âgées? Quelle est la plus grande opportunité pour le leader du marché d’être prospère et rentable ?

