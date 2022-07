Marché des soins aux personnes âgées: perspective de l’industrie, analyse, par service, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions

Le rapport de recherche sur le marché mondial des soins aux personnes âgées a beaucoup à offrir et joue donc un rôle très important dans la croissance. Il décrit une étude approfondie de la situation actuelle du marché mondial ainsi que plusieurs dynamiques de marché. En tant que rapport d’étude de marché premium, ce rapport fonctionne comme une solution innovante pour les entreprises sur le marché révolutionnaire d’aujourd’hui. Ce rapport de marché donne le meilleur résultat car il est structuré avec un bon mélange d’informations avancées sur l’industrie, de solutions pratiques, de solutions de talents et de technologies les plus récentes. Le rapport de marché universel A prend en compte de nombreux aspects de l’analyse de marché exigés par de nombreuses entreprises.

Le marché mondial des soins aux personnes âgées devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 2 357 746,52 millions d’ici 2029.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des soins aux personnes âgées sont LHC Group, Inc., Encompass Health Corporation, EXTENDICARE, Amedisys, Koninklijke Philips NV, Medtronic, ORPEA GROUPE, Exceptional Living Centers, Trinity Health, Right at Home, LLC, FC Compassus LLC, Home Replace, Inc., Interim HealthCare Inc., Living Assistance Services, BAYADA Home Health Care et autres.

Dynamique du marché mondial des soins aux personnes âgées

Conducteurs

Sensibilisation croissante aux soins aux personnes âgées

La prise de conscience croissante des services de soins à domicile, des services de soins aux adultes et autres parmi les personnes du monde entier augmentera la demande pour le marché. Avec l’augmentation rapide de la population âgée, le besoin de soins aux personnes âgées augmente et la demande croissante de services et de produits de soins aux personnes âgées alimentera la croissance du marché.

Augmentation des cas de maladies chroniques

Le nombre croissant de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’obésité, le cancer, l’ostéoporose et les maladies dentaires a augmenté. Ces maladies peuvent être évitées grâce à un traitement, un régime alimentaire et une nutrition appropriés, ainsi que des suggestions appropriées des médecins. Mais ces derniers temps, le traitement peut également être pris assis à la maison avec l’aide de services de soins à domicile dans lesquels il n’est pas nécessaire de se rendre dans les hôpitaux.

Opportunités

Tendance croissante du marché vers les services de soins aux personnes âgées

L’augmentation de la population âgée devrait jouer un rôle moteur dans les services de soins aux personnes âgées. L’évolution de l’économie et de l’environnement social a accru la demande d’entreprises de soins. Un nombre croissant de personnes âgées exerce une pression sur la jeune génération pour qu’elle s’occupe des membres âgés de la famille tout en travaillant. Cela crée par conséquent le besoin de services de soins aux personnes âgées. Il est divisé en services de courte durée et services de longue durée. Les services à court terme aident à effectuer les activités de base quotidiennes, tandis que les services à long terme se concentrent sur les installations résidentielles. Le service à long terme nécessite une assistance médicale et une garderie.

Contraintes/Défis

Manque de travailleurs formés et expérimentés

La pénurie de professionnels qualifiés, en particulier dans les pays en développement, peut entraver la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché mondial des soins aux personnes âgées fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché mondial des soins aux personnes âgées, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse. Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact post-COVID-19 sur le marché mondial des soins aux personnes âgées

Le COVID-19 a affecté le marché dans une certaine mesure. En raison du confinement, l’admission des personnes âgées a été interrompue et la demande des services de santé a également diminué, ce qui a affecté le marché. Post-Covid, la demande de soins aux personnes âgées est accrue en raison des changements de réglementation et des mesures de prévention, et autres.

Développement récent

En juin 2021, selon TechCrunch, Webrock Ventures et Helathforce se sont associés pour lancer des produits de télésanté en Afrique du Sud. La nouvelle entreprise n’a pas encore reçu de nom et l’objectif principal est d’offrir des consultations à la demande et programmées aux patients avec des infirmières, des professionnels de la santé mentale et des praticiens. L’entreprise a clôturé un tour de pré-série A de 3 millions USD

En avril 2021, selon TechCrunch, Quro Medical, une startup de technologies de la santé en Afrique du Sud qui propose des services à domicile pour gérer les patients malades à leur domicile afin de leur offrir le plus grand confort ainsi que de réduire le risque d’infection, avait fermé un USD 1.1 millions d’investissements ronds. Le cycle a été mené par Enza Capital et Mohau Equity Partners. L’entreprise vise à fournir des soins aigus aux patients à domicile afin d’améliorer l’expérience des patients

Portée du marché mondial des soins aux personnes âgées

Le marché mondial des soins aux personnes âgées est segmenté en type de produit, service et application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

type de produit

Médicaments

Logement et appareils fonctionnels

Sur la base du type de produit, le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en produits pharmaceutiques, logement et appareils fonctionnels.

Service

Soins institutionnels

Soins à domicile

Soins de jour pour adultes

Basé sur le service, le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en soins institutionnels, soins à domicile et soins de jour pour adultes.

Application

Maladies cardiaques

Cancer

Maladies rénales

Diabète

Arthrite

Ostéoporose

Neurologique

Respiratoire

Les autres

Sur la base des applications, le marché mondial des soins aux personnes âgées est segmenté en maladies cardiaques, cancer, maladies rénales, diabète, arthrite, ostéoporose, maladies neurologiques, respiratoires et autres.

Analyse / aperçus régionaux du marché mondial des soins aux personnes âgées

Le marché mondial des soins aux personnes âgées est analysé, et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, service et application.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des soins aux personnes âgées sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des soins aux personnes âgées au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation rapide de la population âgée qui augmente finalement la demande de produits et services de soins aux personnes âgées.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données, tels que les ventes neuves et de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export, sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la forte concurrence des marques locales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale des soins aux personnes âgées

Le paysage concurrentiel du marché mondial des soins aux personnes âgées fournit des détails sur les concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, et domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché mondial des soins aux personnes âgées.

