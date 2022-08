Marché des soins aux personnes âgées par type de service, type d’appareil, technologie, application et on estime qu’il obtiendra une valeur de 2 357 746,52 millions USD d’ici 2029

Data Bridge Market Research a récemment publié une recherche commerciale complète sur le « marché des soins aux personnes âgées», comprenant des données historiques, les tendances actuelles du marché, le futur environnement de produits, les stratégies marketing, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Le marché mondial des soins aux personnes âgées devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. 2029 et devrait atteindre 2 357 746,52 millions USD d’ici 2029.

Acteurs du marché couvert

Koninklijke Philips NV, Amedisys, ECON Healthcare Group, Encompass Health Corporation, EXTENDICARE, LHC Group, Inc., Medtronic, ORPEA GROUPE, Prolifico, ElderCareCanada, Exceptional Living Centers, Right at Home, LLC, BAYADA Home Health Care, United Medicare Pte Ltd , Trinity Health, Rosewood Care Group, ST LUKE’S ELDERCARE LTD, FC Compassus LLC, Home Place, Inc., Interim HealthCare Inc., Living Assistance Services, entre autres

Dynamique du marché mondial des soins aux personnes âgées

Conducteurs

Sensibilisation croissante à la prise en charge des personnes âgées

La sensibilisation croissante aux services de soins à domicile, aux services de soins aux adultes et autres parmi les personnes à travers le monde augmentera la demande du marché. Avec l’augmentation rapide de la population âgée, le besoin de soins aux personnes âgées augmente et la demande croissante de services et de produits de soins aux personnes âgées stimulera la croissance du marché.

Augmentation des cas de maladies chroniques

Le nombre croissant de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’obésité, le cancer, l’ostéoporose et les maladies dentaires a augmenté. Ces maladies peuvent être évitées grâce à un traitement, un régime alimentaire et une nutrition appropriés, ainsi que des suggestions appropriées des médecins. Mais ces derniers temps, le traitement peut également être pris assis à la maison avec l’aide de services de soins à domicile où il n’est pas nécessaire de se rendre dans les hôpitaux.

Opportunités

Tendance croissante du marché vers les services de soins aux personnes âgées

La population croissante de personnes âgées devrait jouer un rôle moteur dans les services de soins aux personnes âgées. Le changement de l’économie et de l’environnement social a augmenté la demande d’entreprises de soins. Un nombre croissant de personnes âgées exerce une pression sur la jeune génération pour qu’elle s’occupe des membres âgés de la famille parallèlement au travail. Ceci, par conséquent, crée le besoin de services de soins aux personnes âgées. Il est divisé en services de courte durée et services de longue durée. Les services à court terme aident aux activités quotidiennes de base, tandis que les services à long terme se concentrent sur les installations résidentielles. Le service à long terme nécessite une assistance médicale et des soins aux enfants.

Restrictions/Défis

Manque de travailleurs formés et expérimentés

Faits saillants des facteurs clés suivants : –

Description de l’activité

Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

Stratégie corporative

Résumé d’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

Historique de l’entreprise

Progression des événements clés associés à l’entreprise

Principaux produits et services

Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

Concurrents clés

Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

Emplacements importants et affiliés

Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’ancienneté.

Étendue du marché mondial des soins aux personnes âgées

Le marché mondial des soins aux personnes âgées est segmenté par type de produit, type de service et application. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

type de produit

produits pharmaceutiques

Logement et appareils fonctionnels

Sur la base du type de produit, le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en produits pharmaceutiques et appareils fonctionnels et logement.

Service

Soins institutionnels

soins à domicile

garderie adulte

Sur la base du service, le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en soins institutionnels, soins à domicile et soins de jour pour adultes.

Demande

Maladies cardiaques

Cancer

maladies rénales

Diabète

Arthrite

Ostéoporose

Neurologique

Respiratoire

Les autres

Table des matières:

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage mondial du marché des soins aux personnes âgées

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial des soins aux personnes âgées

Partie 05: Segmentation du marché mondial des soins aux personnes âgées par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

