Marché des soins aux personnes âgées en Malaisie: perspective de l’industrie, analyse, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2027

Marché des soins aux personnes âgées en Malaisie rapport propose un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé. Le rapport fournit également des évaluations basées sur le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les données d’études de marché incluses dans ce rapport de marché sont analysées et évaluées à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. Le rapport de marché à grande échelle donne également des informations sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés.

Un marché devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final.

Les soins aux personnes âgées en Malaisie devraient connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 3 830,59 millions USD d’ici 2027. Le vieillissement croissant de la population et la sensibilisation croissante aux services de soins à domicile en Malaisie sont les principaux facteurs de la croissance du marché des soins aux personnes âgées en Malaisie.

Analyse et aperçu du marché :

Le rapport sur le marché des soins aux personnes âgées en Malaisie englobe une connaissance et une connaissance infinies de la définition, des classifications, des applications et des engagements du marché et explique également les moteurs et les contraintes du marché qui sont obtenus à partir de l’analyse SWOT. Le rapport sur les soins aux personnes âgées en Malaisie met à disposition des données remarquables ainsi que des prévisions futures et une analyse approfondie du marché aux niveaux international et régional. Le rapport de marché fournit également la liste des principaux concurrents ainsi que les informations stratégiques et l’analyse des facteurs clés influençant l’industrie malaisienne des soins aux personnes âgées.

Le rapport sur les soins aux personnes âgées en Malaisie fournit des informations importantes telles que la croissance du marché, y compris les moteurs, les contraintes, les opportunités lucratives, les défis spécifiques à l’industrie et les récents. Le rapport fournit également des informations supplémentaires telles que des informations intéressantes, des développements clés de l’industrie, une segmentation détaillée du marché, une liste des principaux acteurs opérant sur le marché et d’autres tendances du marché des soins aux personnes âgées en Malaisie. Un aperçu absolu de l’industrie malaisienne des soins aux personnes âgées a été présenté via le rapport persuasif sur les soins aux personnes âgées en Malaisie, qui examine divers aspects de la définition des produits, de la segmentation du marché et du paysage existant des détaillants. Tout en générant ce meilleur rapport d’étude de marché, l’équipe DBMR se concentre sur plusieurs aspects clés qui sont vitaux pour que le client réussisse sur le marché.

Entreprises mentionnées sur le marché des soins aux personnes âgées en Malaisie:

Royal Philips SA

Metro Eldercare Sdn Bhd

Hommage

Soins nobles

Groupe de soins aux personnes âgées Sdn Bhd

Medtronic

Groupe Econ Santé

Conciergerie

Lyc Senior Living Sdn Bhd

Centre de soins Ig

Portée et taille du marché des soins aux personnes âgées en Malaisie

Sur la base du type de produit, le marché malaisien des soins aux personnes âgées est classé en logements, appareils fonctionnels et produits pharmaceutiques. Le segment du logement et des appareils d’assistance domine le marché des soins aux personnes âgées en raison d’une demande sans cesse croissante d’appareils d’assistance pour les soins à domicile des patients âgés et d’une population âgée en augmentation, en particulier celles qui ne sont pas capables d’auto-assistance.

Sur la base du service, le marché malaisien des soins aux personnes âgées est classé en soins à domicile, en soins institutionnels et en soins de jour pour adultes. Le segment des soins à domicile domine le marché des soins aux personnes âgées car il s’agit d’un service spécialement conçu pour les patients âgés pour leur bien-être.

Sur la base de l’application, le marché malaisien des soins aux personnes âgées est classé en maladies cardiaques, respiratoires, diabète, ostéoporose, cancer, maladies neurologiques, rénales, arthrite et autres. Le segment des maladies cardiaques domine la croissance du marché en raison du taux de prévalence croissant de l’hypertension, de la pression artérielle et des maladies cardiovasculaires chez les patients vieillissants, entraînant la croissance du marché au cours de l’année à venir.

Table des matières: Rapport d’étude sur le marché des soins aux personnes âgées en Malaisie

Le rapport est principalement segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché et un taux de croissance de Malaisie Soins aux personnes âgées dans ces régions, de 2021 à 2027, couvrant:

Aperçu du rapport : Il comprend les objectifs et la portée de l’étude et donne les points saillants des principaux segments de marché et acteurs couverts. Il comprend également les années considérées pour l’étude de recherche.

Résumé analytique: Il couvre les tendances du secteur en mettant l’accent sur les cas d’utilisation du marché et les principales tendances du marché, la part de marché des soins aux personnes âgées en Malaisie par région et la taille du marché. Il couvre également la part de marché et le taux de croissance par région.

Acteurs clés : ici, le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les expansions, l’analyse des acteurs clés, la date de création des entreprises et les zones desservies, la base de fabrication et les revenus des acteurs clés.

Répartition par segmentation : Cette section fournit des détails sur la taille du marché malaisien des soins aux personnes âgées par produit et par application.

Analyse régionale : Toutes les régions et tous les pays analysés dans le rapport sont étudiés sur la base de la taille du marché par produit et application, des acteurs clés et des prévisions du marché.

Profils des joueurs internationaux : ici, les joueurs sont évalués sur la base de leur marge brute, de leur prix, de leurs ventes, de leur chiffre d’affaires, de leur activité, de leurs produits et d’autres informations sur l’entreprise.

Dynamique du marché : il comprend l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse du marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport.

Principaux résultats de l’étude de recherche

Annexe : Elle comprend des détails sur l’approche de la recherche et de la méthodologie, la méthodologie de recherche, les sources de données, les auteurs de l’étude et une clause de non-responsabilité.

Les segments intitulés et la sous-section du marché sont éclairés ci-dessous

Sur la base de la segmentation, le marché malaisien des soins aux personnes âgées est principalement divisé en:

Par type de produit (logements et appareils fonctionnels, produits pharmaceutiques)

Par service (soins à domicile, soins institutionnels, soins de jour pour adultes)

Par application (maladies cardiaques, respiratoires, diabète, ostéoporose, cancer, neurologique, maladies rénales, arthrite, autres)

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des soins aux personnes âgées en Malaisie

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Koninklijke Philips NV, Metro Eldercare Sdn Bhd, Homage, Noble care, Aged Care Group Sdn Bhd, Medtronic, Econ Healthcare Group, Care Concierge, Lyc Senior Living Sdn Bhd et Ig Care Centre. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément. De nombreuses coentreprises et développements sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché des soins aux personnes âgées en Malaisie.

Par exemple,

En septembre 2018, ACG et Eco World Development Group Berhad se sont associés pour construire la maison fondamentale CRAFT, qui est un logement semi-meublé avec une conception adaptée aux personnes âgées. Grâce à cette collaboration, l’entreprise fournira un service éminent à ses clients.

