Marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord | Analyse par tendances du secteur, taille, part, aperçu de l’entreprise, croissance, développement et achat d’ici 2029

Le rapport d’activité du marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord offre une analyse et des prévisions complètes du marché, la définition du marché, les moteurs du marché et les contraintes du marché, la part de marché, la segmentation du marché et l’analyse des principaux acteurs du marché. Les tendances émergentes des produits, les principaux moteurs, les défis et les opportunités du marché sont identifiés et analysés apparemment lors de la génération de ce document marketing. Les clients obtiennent des informations et une connaissance inégalées des meilleures opportunités de marché sur leurs marchés respectifs à partir de ce rapport de marché. Le rapport de marché crédible A propose une analyse statistique étendue des développements positifs continus du marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et des importations/exportations concernant l’industrie.

Un rapport d’étude de marché est l’un des facteurs clés utilisés pour maintenir la compétitivité par rapport aux concurrents. Le rapport de l’industrie comprend également des critiques sur les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales. Pour l’étude de segmentation du marché menée dans ce rapport, un marché de clients potentiels est divisé en groupes ou segments en fonction de différentes caractéristiques telles que l’application du produit, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la région géographique, etc.

Le marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1 155 255,03 millions de dollars d’ici 2029.

Les soins aux personnes âgées sont appelés soins aux personnes âgées, ce qui comprend la satisfaction de toutes les exigences des personnes âgées à différentes étapes. Il comprend des produits et des services qui simplifient et caractérisent les activités quotidiennes des personnes âgées. Le besoin de soins aux personnes âgées augmente avec l’âge, car les personnes âgées ont besoin d’une assistance physique et émotionnelle pour mener une vie productive, saine et indépendante. Les services de soins aux personnes âgées comprennent les résidences-services, les soins de jour pour adultes, les soins de longue durée, les soins de courte durée, les soins palliatifs et les soins à domicile.

Obtenez un exemple exclusif de copie PDF de ce rapport de marché pour comprendre la structure de l’étude complète, y compris la table des matières complète, les tableaux et les chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a- sample/?dbmr=north-america-elderly-care-market&pie-grièche

Dans les pays développés, les services de soins aux personnes âgées sont très demandés et, avec la technologie croissante des sciences médicales, les pays en développement optent également pour ces services. Les services de soins aux personnes âgées sont divisés en services médicaux et non médicaux. Après des chirurgies ou des blessures, les services offerts aux aînés sont principalement médicaux, tandis que les problèmes émotionnels ou les maladies neurodégénératives comprennent à la fois des services médicaux et non médicaux.

Le marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1 155 255,03 millions de dollars d’ici 2029.

Dynamique du marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord

Conducteurs

Augmentation de la population gériatrique

La proportion de personnes âgées (personnes âgées de 60 ans et plus) augmente dans le monde. La population gériatrique a plus de problèmes de santé où les soins de santé à domicile offrent des services pour offrir un meilleur traitement aux patients. Ainsi, l’augmentation de la population gériatrique dans le monde aide le marché des soins aux personnes âgées à se développer.

Augmentation des cas de maladies chroniques

Le fardeau des maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’obésité, le cancer, l’ostéoporose et les maladies dentaires a augmenté dans le monde entier. Ces maladies peuvent être évitées grâce à un traitement, un régime alimentaire et une nutrition appropriés, ainsi que des suggestions appropriées des médecins. Mais ces derniers temps, le traitement peut également être pris assis à la maison avec l’aide de services de soins à domicile dans lesquels il n’est pas nécessaire de se rendre dans les hôpitaux.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/North-America-Elderly-Care-Market?shri

Opportunités

Tendance croissante du marché vers les services de soins aux personnes âgées

L’augmentation de la population âgée agit comme une force motrice pour les services de soins aux personnes âgées. L’évolution de l’économie et de l’environnement social a augmenté la demande d’entreprises de soins. Un nombre croissant de personnes âgées exerce une pression sur la jeune génération pour qu’elle s’occupe des membres âgés de la famille tout en travaillant. Cela crée par conséquent le besoin de services de soins aux personnes âgées. Il est divisé en services de courte durée et services de longue durée. Les services à court terme effectuent à effectuer les activités de base quotidiennes, tandis que les services à long terme se concentrent sur les installations résidentielles.

Contraintes/Défis

Coût élevé des services de soins aux personnes âgées

Les gens préfèrent les services de soins aux personnes âgées à long terme aux services à court terme. Le coût élevé des services et des produits rend difficile l’accès de la famille. Les dépenses consacrées aux soins aux personnes âgées augmentent avec l’augmentation de l’âge.

Ce rapport sur le marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse. Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact post-COVID-19 sur le marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord

Le COVID-19 a affecté le marché dans une certaine mesure. En raison du confinement, l’admission des personnes âgées a été interrompue et la demande des services de santé a également diminué, ce qui a affecté le marché. Post-COVID, la demande de soins aux personnes âgées est accrue en raison des modifications de la réglementation et des mesures préventives, et autres.

Développement récent

En octobre 2021, The Exceptional Living Centers a acquis Park View Care Center, qui est un établissement de soins infirmiers qualifié anciennement connu sous le nom de Solivita à Park View. Cette nouvelle propriété augmentera le portefeuille de l’entreprise, y compris 15 autres centres de soins de santé à travers les États

En novembre 2020, ElderCareCanada a élargi son portefeuille de résidences pour personnes âgées. Les préposés aux services de soutien à la personne (PSW) sont des professionnels formés qui prodiguent des soins à toute personne qui a besoin d’une aide particulière pour les activités de la vie quotidienne (AVQ). Le PSSP fournit à la fois des tâches de soins personnels et des activités connexes de la vie quotidienne telles que l’entretien ménager, la préparation des repas, la socialisation et la compagnie. Ainsi, avec l’aide de cela, l’entreprise fournit des soins adaptés à son client en répondant à toutes les attentes

Portée du marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des soins aux personnes âgées est segmenté en type de produit, service et application. La croissance parmi ces segments vous permet d’analyser les segments de faible croissance dans les industries et de fournir aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

type de produit

Médicaments

Logement et appareils fonctionnels

Sur la base du type de produit, le marché nord-américain des soins aux personnes âgées est segmenté en produits pharmaceutiques, en logements et en appareils fonctionnels.

Service

Soins institutionnels

Soins à domicile

Soins de jour pour adultes

Basé sur le service, le marché nord-américain des soins aux personnes âgées est segmenté en soins institutionnels, soins à domicile et soins de jour pour adultes.

Application

Maladies cardiaques

Cancer

Maladies rénales

Diabète

Artrite

Ostéoporose

Neurologique

Respiratoire

Les autres

Sur la base des applications, le marché nord-américain des soins aux personnes âgées est segmenté en maladies cardiaques, cancer, maladies rénales, diabète, arthrite, ostéoporose, maladies neurologiques, respiratoires et autres.

Analyse/aperçus régionaux du marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord

Le marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord est analysé, et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, service et application.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis devraient dominer le marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord au cours de la période de prévision en raison de la croissance des services de soins personnels tels que les maladies cardiaques, les maladies neurologiques et bien d’autres dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données, tels que les ventes neuves et de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export, sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la forte concurrence des marques locales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Télécharger la table des matières détaillée de ce rapport d’étude de marché : https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=north-america-elderly-care-market&shrikesh