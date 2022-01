Marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord 2021 | Taille, croissance, analyse et prévisions de l’industrie des principaux fabricants 2028

Ce rapport d’analyse de l’industrie est orienté objet et est produit en combinant une expérience splendide de l’industrie, des solutions de talent, une connaissance de l’industrie et les outils et technologies les plus récents.

Le marché des soins aux personnes âgées devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 7,1% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 914 897,72 millions de dollars. L’augmentation du nombre de patients atteints de maladies chroniques dans la population vieillissante est l’un des principaux facteurs de croissance du marché.

Analyse d’impact COVID-19 :

Le rapport cherche à suivre l’évolution des voies de croissance du marché et à publier une crise médicale dans une section exclusive publiant une analyse de l’impact de COVID-19 sur le marché. La nouvelle analyse de la pandémie de COVID-19 fournit une évaluation claire de l’impact sur le marché et de la volatilité attendue du marché au cours de la période de prévision. Divers facteurs pouvant affecter la dynamique générale du marché au cours de la période de prévision (2021-2028), y compris les tendances actuelles, les opportunités de croissance, les facteurs limitatifs, etc., sont discutés en détail dans cette étude de marché.

Principaux acteurs clés :

Droit à la maison, LLC

Royal Philips SA

Soins à domicile BAYADA

Groupe Écon Santé

Maison au lieu, Inc

ORPEA GROUPE

St Luke’s Eldercare Ltd

Groupe de soins au bois de rose

Medtronic, Soins de santé intérimaires Inc

United Medicare Pte Ltd

Santé de la Trinité

Centres de vie d’exception

Amedisys

Services d’aide à la vie, Inc

Soins aux personnes âgées Canada

Groupe LHC, Inc

Société de santé Encompass

J’ÉTENDRAI

Prolifique

Scénario de marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord

L’augmentation de l’inclination vers les chirurgies invasives minimales, l’improvisation des chirurgies et la sensibilisation à la maladie parmi les gens influencent également le marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord. De plus, l’augmentation de la population, l’augmentation des investissements et la croissance des activités de recherche et développement affectent positivement le marché. En outre, les développements dans les options de traitement et les innovations étendent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Analyse du potentiel d’investissement du rapport sur le marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des soins aux personnes âgées couvre la dynamique passée et actuelle pour en déduire des développements significatifs sur le marché nord-américain des soins aux personnes âgées mentionné ci-dessus, encourageant ainsi efficacement des résultats commerciaux agiles.

Le rapport est également une documentation prête à être consultée qui contient des informations substantielles présentant les développements à travers les segments et leur rôle dans l’optimisation de la croissance.

Les analystes de recherche tirent parti de leurs années d’expérience et d’expertise pour créer un rapport sur le marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord parfait et sans erreur.

Le rapport garantit également la participation des investisseurs à la direction des activités des fabricants et des fournisseurs dans le but d’obtenir un avantage concurrentiel significatif.

Taxonomie du marché des soins aux personnes âgées en Amérique du Nord

Par type de produit (produits pharmaceutiques, logement et appareils fonctionnels)

Par service (soins en établissement, soins à domicile, soins de jour pour adultes)

Par application (maladies cardiaques, cancer, maladies rénales, diabète, arthrite, ostéoporose, neurologique, respiratoire et autres)

Remarque : si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport comme vous le souhaitez. Data Bridge s’efforce de créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Caractéristiques du rapport :

1. Aperçu détaillé du marché parent

2. Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

3. Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

4. Moteurs et contraintes du marché

5. Évolutions clés du marché

Points saillants de l’étude de ce rapport d’étude de marché :

1. Analyser la taille du marché et en déduire les principales tendances.

2. Chaîne industrielle Fournisseurs du marché avec informations de contact

3. Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme

4. Analyser les opportunités sur le marché pour les parties prenantes en identifiant les segments de croissance du marché

5. Une analyse approfondie des segments clés de l’industrie aide à comprendre les tendances des types à travers le monde.