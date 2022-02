Marché des soins aux personnes âgées au Népal 2021 Part mondiale, croissance, taille, opportunités, tendances, aperçu régional, analyse des principales entreprises et prévisions par pays clés jusqu’en 2028

Le marché népalais des soins aux personnes âgées devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 1,9% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 1 014,40 USD millions d’ici 2027. L’augmentation des cas demaladies chroniques et de la population gériatrique sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché des soins aux personnes âgées au cours de la période de prévision.

Scénario du marché des soins aux personnes âgées au Népal

Selon Data Bridge Market Research, le marché des soins aux personnes âgées au Népal est en croissance avec le leader du marché, à savoir Hope Hermiatge, qui représente une part de marché estimée à environ 15 % à 20 %. La société a réalisé des ventes exceptionnelles grâce à sa large gamme de traitements de soins aux personnes âgées qui ont un large éventail d’applications dans divers secteurs.

En janvier 2019, Koninklijke Philips NV a lancé un hub basé sur une application pour ses produits de soins aux personnes âgées. Cette nouvelle plate-forme d’application intégrée par l’entreprise conduit à une amélioration des produits de soins aux personnes âgées de l’entreprise dans un écosystème numérique unique pour les aidants familiaux. Avec ce lancement de produit, la société a amélioré son produit, ce qui entraîne finalement une augmentation de la clientèle.

Tendances ayant un impact sur le marché des soins aux personnes âgées

Le marché népalais des soins aux personnes âgées devient chaque année plus compétitif avec des entreprises telles que Hope Hermiatge, Koninklijke Philips NV et Medtronic, car ces acteurs proposent une large gamme de solutions ou de services aux patients sur le marché des soins aux personnes âgées. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché des soins aux personnes âgées au Népal.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Hope Hermiatge

Maison de soins aux orchidées

Royal Philips SA

Medtronic

