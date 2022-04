Marché des soins aux personnes âgées 2022-2029 | Dernière analyse d’impact COVID19 | Connaître les acteurs de la marque : Econ Healthcare, Home Replace, ORPEA GROUPE

Aperçu du marché mondial des soins aux personnes âgées :

Un rapport d’étude de marché réaliste sur les soins aux personnes âgées contient les informations les plus récentes sur le marché avec lesquelles les entreprises peuvent avoir une analyse approfondie de l’industrie de la santé et des tendances futures. Il devient facile de comprendre la notoriété de la marque et la connaissance de la marque et du produit parmi les clients potentiels. Ce rapport de l’industrie aide à divulguer les incertitudes qui peuvent survenir en raison de changements dans les activités commerciales ou de l’introduction d’un nouveau produit sur le marché. Le rapport de marché est une étude spécifique du secteur de la santé qui explique la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales du secteur. Le rapport sur le marché mondial des soins aux personnes âgées agit comme un élément important de la stratégie commerciale.

En se concentrant sur les exigences des clients, le document sur le marché des soins aux personnes âgées a été élaboré en examinant de nombreux paramètres du marché. Ce rapport d’analyse de l’industrie explique la segmentation du marché dans le modèle le plus détaillé et effectue une analyse approfondie des brevets et des principaux acteurs du marché pour présenter un paysage concurrentiel. Dans le marché concurrentiel d’aujourd’hui, les entreprises ont toujours du mal à rechercher de meilleures solutions en termes de tendances de produits, de produits futurs, de stratégie marketing, d’événements futurs, d’actions ou de comportements. Avec le rapport complet sur les soins aux personnes âgées, il a été assuré qu’une connaissance et un aperçu absolus du nouvel environnement réglementaire adapté à leur organisation sont fournis.

Le marché mondial des soins aux personnes âgées est en croissance avec un TCAC de 7,0 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1 944 028,05 millions USD d’ici 2029.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des soins aux personnes âgées sont l’augmentation de la population gériatrique, l’augmentation des maladies chroniques dans la population vieillissante et la sensibilisation croissante aux services de soins à domicile.

Le marché mondial des soins aux personnes âgées est segmenté en fonction du type, de l’application et de la région. Le marché des soins aux personnes âgées couvre une estimation de marché de segment distinctif, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en produits pharmaceutiques et logements et appareils fonctionnels.

Sur la base du service, le marché est segmenté en soins à domicile, soins en établissement et soins de jour pour adultes.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en maladies cardiaques, respiratoires, diabète, ostéoporose, cancer, maladies neurologiques, rénales, arthrite et autres.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord a dominé le marché mondial des soins aux personnes âgées, car la population gériatrique en Amérique du Nord est plus encline aux services de soins aux personnes âgées en raison du changement de mode de vie et de la sensibilisation élevée des personnes âgées. Les gens profitent des avantages et deviennent dépendants des installations fournies dans cette région avec une meilleure infrastructure de soins de santé. En Asie-Pacifique, la Chine pourrait dominer la croissance du marché car elle a une population gériatrique élevée. Par exemple, selon Time USA, LLC, il a été estimé que d’ici 2050, environ 330 millions de Chinois auront plus de 65 ans.

Principaux acteurs clés du marché mondial des soins aux personnes âgées : Home, LLC, Koninklijke Philips NV, BAYADA Home Health Care, Econ Healthcare Group, Home Replace, Inc., ORPEA GROUPE, St Luke’s Eldercare Ltd., Rosewood Care Group, Medtronic, Interim HealthCare Inc, United Medicare Pte Ltd., Trinity Health, Exceptional Living Centers, Amedisys, Living Assistance Services, Inc., ElderCareCanada, LHC Group, Inc., Encompass Health Corporation, Extendicare, Prolifico, FC Compassus LLC et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment régional: le rapport sur le marché des soins aux personnes âgées est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) des soins aux personnes âgées dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

