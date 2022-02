Marché des soins aux personnes âgées 2021 Part mondiale, croissance, taille, opportunités, tendances, aperçu régional, analyse des principales entreprises et prévisions des pays clés jusqu’en 2027

Ce rapport d’étude de marché contient un chapitre sur le marché et toutes ses entreprises associées avec leurs profils, qui fournit des données précieuses sur leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales.

Le marché des soins aux personnes âgées devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,2% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 341 854,33 millions USD d’ici 2027. L’augmentation de la population vieillissante et l’utilisation croissante des médias sociaux pour les soins à domicile sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Royal Philips SA

Soins à domicile BAYADA

BS Care Limitée

Franchise à la place de la maison limitée

Medtronics

ORPEA GROUPE

Droit à la maison LLC.

Groupe Séniors

Stiegelmeyer GmbH & Co. KG

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des soins aux personnes âgées jusqu’en 2027

La taille du marché

Cadre réglementaire et évolutions

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différentes régions

Données de vente pour les concurrents du marché

Étude des principaux fournisseurs et perturbateurs

Compétitivité de la chaîne d’approvisionnement

Analyse de la chaîne de valeur

Points stratégiques couverts dans la table des matières :

Chapitre 1: Introduction, portée du produit, moteur du marché, risque de marché, aperçu du marché et opportunités de marché du marché Soins aux personnes âgées

Chapitre 2: Évaluation des principaux fabricants du marché Soins aux personnes âgées qui comprend ses revenus, ses ventes et le prix des produits

Chapitre 3: Affichage de la nature concurrentielle entre les principaux fabricants, avec la part de marché, les revenus et les ventes

Chapitre 4: Présentation du marché des soins aux personnes âgées par régions, part de marché et revenus et ventes pour la période projetée

Chapitre 5, 6, 7, 8 et 9 : Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec partage des revenus et ventes par pays clés dans ces différentes régions

