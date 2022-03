Marché des soins actifs des plaies 2021 | Taille, part, demande, fabricants et prévisions de l’industrie 2028

Le marché des soins actifs des plaies devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour croître à un TCAC de 4,65 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

Scénario de marché mondial des soins actifs des plaies

Selon Data Bridge Market Research, le marché des soins actifs des plaies dans les régions en développement connaît une croissance en termes de taux d’adoption, en raison de la demande croissante de traitements avancés pour les plaies chroniques, des politiques de remboursement favorables, de l’augmentation de la population vieillissante et de l’augmentation des investissements en R&D pour de nouveaux soins de santé. solutions.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les régions que les acteurs actifs du marché des soins des plaies devraient cibler ? Data Bridge Market Research a estimé que les leaders du marché ciblent les régions en développement d’Amérique du Nord pour les aider à atteindre un meilleur volume de génération de revenus.

Marché actif des soins des plaiesdevient de plus en plus compétitif chaque année, les ulcères diabétiques étant actuellement les principales indications du marché pour la période de prévision 2022-2029. Le nouveau rapport de Data Bridge Market Research met en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché des soins actifs des plaies.

Développement du marché mondial des soins actifs des plaies

Molnlycke a annoncé l’acquisition de SastoMed GmbH en juillet 2018, ce qui aidera l’entreprise à améliorer son portefeuille de cicatrisation et à traiter les plaies chroniques. Avec cette acquisition, la société peut ajouter deux produits à son portefeuille Granulox et Granudacyn, ce qui aidera la société à promouvoir la cicatrisation active et passive des plaies. Cette acquisition aidera l’entreprise à renforcer sa position sur le marché et à accroître sa portée mondiale.

Portée du marché mondial des soins actifs des plaies

Le marché actif des soins des plaies sur la base des pays est segmenté en États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud , Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique

Toutes les analyses par pays du marché des soins actifs des plaies sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du type de produit, le marché des soins actifs des plaies est segmenté en allogreffes, greffes de peau synthétique, xénogreffes, pansements au collagène, greffes de tissu amniotique et facteurs de croissance (facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), plasma riche en plaquettes (PRP), croissance épidermique (EGF), facteurs de croissance basiques des fibroblastes (BFGF), facteur de stimulation des colonies de granulocytes (G-CSF), talactoferrine ALFA, peptide de thrombine et facteur de croissance des kératinocytes (KGF).Sur la base des canaux de distribution, le marché des soins actifs des plaies est segmenté dans la vente au détail Sur la base d’indications, le marché est segmenté en ulcères veineux, escarres, ulcères diabétiques, brûlures au 3e degré et plaies chirurgicales infectées.

Les soins actifs des plaies sont principalement utilisés pour le traitement des brûlures graves chez les patients qui n’ont pas suffisamment de peau pour la greffe. Ils sont principalement effectués pour que les tissus faibles puissent être enlevés et que la guérison soit assurée aux patients. Certains des types de produits courants du soin actif des plaies comprennent les greffes de peau synthétique, les xénogreffes, les pansements au collagène, les greffes de tissu amniotique, les allogreffes et autres. Ceux-ci sont principalement utilisés pour le traitement d’affections telles que les ulcères diabétiques, les escarres, les brûlures au 3e degré, les ulcères veineux et autres.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Molnlycke Health Care AB

Forgeron et neveu

Osiris

Medline Industries, Inc.

AVITA Médical

ConvaTec Inc.

Cytori Thérapeutique Inc.

Biosciences humaines.

Organogénèse Inc

Wright Medical Group SA

Le rapport d’étude de marché sur les soins actifs des plaies met à disposition des détails sur les données historiques, les tendances actuelles du marché, le futur environnement des produits, les stratégies de marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie associée. L’étude de marché réalisée dans ce rapport analyse l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, ainsi que les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs de cette industrie. Deplus, les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont également réévaluées précisément dans ce rapport.

