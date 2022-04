Marché des signatures numériques 2020 Dernières informations, taux de croissance, tendances futures, perspectives par types, applications, utilisateurs finaux et opportunités commerciales jusqu’en 2030

Le marché des signatures numériques est évalué à environ 2,1 milliards USD en 2019 et devrait croître avec un taux de croissance sain de plus de 31,0 % sur la période de prévision 2020-2027.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis and U.S. The Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021.

En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, ce qui se traduira par un grand marché pour le marché.

La signature numérique dépend des méthodes de cryptage et de décryptage et est utilisée pour la validation et l’authentification d’un document numérique, d’un logiciel ou d’un message électronique, y compris les e-mails, les documents Word et le format de document portable. Il consiste en une identification numérique qui implique une clé privée (attribuée au fichier) et une clé publique (fonctionne comme la signature numérique d’un document numérique avec un « hachage » qui confirme l’identité et suit les modifications liées au document). Les investissements croissants dans les documents électroniques par les gouvernements et les entreprises, la mise à niveau de l’expérience client de bout en bout, la sécurité renforcée avec un flux de travail contrôlé et transparent et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle à des OPEX inférieurs sont les facteurs responsables de la croissance du marché des signatures numériques au cours des prévisions. période.

Par exemple, il existe une possibilité de modification dans un document papier après avoir été signé, il est pratiquement impossible de modifier ou de manipuler la signature numérique. Ainsi, assurer l’authenticité des données qui stimuleront davantage la croissance du marché. De plus, les avancées croissantes et autres alliances stratégiques des principaux acteurs du marché créeront une demande lucrative pour ce marché. Par exemple : le 27 août 2020, DocuSign et Workplace by Facebook ont ​​intégré des flux de travail de signature numérique dans le chat et la plate-forme sociale, principalement axés sur leur accord sur le cloud dans le cadre des efforts de transformation numérique et du travail à distance. De plus, en juillet 2020, Vitro et Thales ont conclu un partenariat qui permet à Thales d’offrir des services numériques efficaces en utilisant la gamme de produits Secure File Gateway de Votiro, y compris les applications de messagerie électronique et Web, pour protéger les agences gouvernementales nord-américaines de toutes les menaces transmises par les fichiers. Cependant, le manque de sensibilisation à la légalité des signatures numériques est le principal facteur qui freine la croissance du marché mondial des signatures numériques au cours de la période de prévision.

L’analyse régionale du marché mondial des signatures numériques est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Europe est la première région du monde en termes de part de marché en raison de l’adoption croissante des technologies de pointe, la sensibilisation à la signature numérique est largement abordée en Europe et est encore renforcée par des réglementations gouvernementales strictes. Alors que l’Asie-Pacifique devrait également afficher le taux de croissance / CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision 2020-2027.

Les principaux acteurs du marché inclus dans ce rapport sont:

Adobe Inc.

OneSpan

Groupe Thales

DocuSign, Inc.

IDEMIA

Ascertia

Société Zoho

GlobalSign

Confiez la carte de données

DigiCert, Inc.

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude. En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous:

Par Composant :

Solutions

Prestations de service

Mode de déploiement :

Sur site

Nuage

Par taille d’organisation :

Grandes Entreprises

Petites et moyennes entreprises

Par solution :

Logiciel

Matériel

Par verticale :

BFSI

Gouvernement et Défense

Santé et sciences de la vie

Légal

Immobilier

Éducation

Autres

Par région:

Amérique du Nord

NOUS.

Canada

L’Europe 

ROYAUME-UNI

Allemagne

France

Espagne

Italie

CHEVREUIL

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie

Corée du Sud

RoAPAC

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2017, 2018

Année de référence – 2019

Période de prévision – 2020 à 2027

Public cible du marché mondial des signatures numériques dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Spécialiste du capital risque

Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc.

Renseignez-vous ou partagez vos questions le cas échéant avant l'achat de ce rapport

