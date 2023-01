Marché des services industriels Dernière innovation, tendances à venir, principales entreprises, croissance, analyse régionale et prévisions d’ici 2029

Le marché mondial des services industriels était évalué à 35,48 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 54,86 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,60 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le système d’exécution de la fabrication représente le plus grand segment d’application sur le marché respectif en raison de sa forte utilisation pour maintenir les données mises à jour relatives au cycle de vie du produit. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

Des données et des informations globales sur le paysage du marché en évolution rapide, telles que ce qui est déjà présent sur le marché, les tendances futures ou les attentes du marché, l’environnement concurrentiel et les stratégies des concurrents, peuvent être obtenues à partir du rapport sur les services industriels universels. En plus de cela, il catégorise la répartition des données mondiales par fabricants, région, type et application, et analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, et distributeurs. Avec de telles données et faits, il devient facile d’avoir des idées exploitables, une prise de décision améliorée et une meilleure cartographie des stratégies commerciales.

Aperçu du marché des services industriels :

Ce rapport sur le marché des services industriels fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des services industriels, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

La liste des principales entreprises opérant sur le marché des services industriels comprend:

General Electric (États-Unis)

Siemens (Allemagne)

Metso Corporation (Finlande)

John Wood Group PLC (Royaume-Uni)

Honeywell International Inc (États-Unis)

ABB (Suède)

Emerson Electric Co. (États-Unis)

Rockwell Automation, Inc. (États-Unis)

SAMSON AG (Allemagne)

Schneider Electric (France)

ATS Automation Tooling Systems Inc. (Canada)

SKF (Suède)

Dynamysk Automation Ltée (Canada)

Wunderlich-Malec Engineering, Inc. (États-Unis)

Yaskawa America, Inc. (Japon)

Fuji Electric Co., Ltd. (Japon)

Genpact (États-Unis)

ICONICS, Inc. (États-Unis)

Mitsubishi Electric Corporation (Japon)

DEVELOPPEMENTS récents

Schneider Electric s’est associé à Semiotic Labs en octobre 2020. L’objectif de ce partenariat est d’étendre le service numérique EcoStruxure Asset Advisor pour inclure la maintenance prédictive et la surveillance conditionnelle des équipements rotatifs.

ABB a signé un nouvel accord-cadre en décembre 2019. L’objectif de l’accord est de fournir des systèmes de sécurité et d’automatisation à travers la base installée et les nouveaux projets d’Equinor .

Moteurs du marché des services industriels :

Développements infrastructurels

L’augmentation du nombre de développements liés aux infrastructures est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des services industriels. L’augmentation des projets liés aux infrastructures augmentant la participation privée dans les infrastructures (PPI) pour investir davantage génère plus de demande pour les tuyaux.

Utilisation dans diverses applications industrielles

L’augmentation de la demande de tuyaux industriels sains dans diverses applications accélère la croissance du marché. Un tuyau industriel est largement utilisé dans un large éventail d’industries pour une meilleure utilisation des ressources et des administrations mécaniques, entre autres.

Déploiement de diverses stratégies

L’augmentation du déploiement de stratégies telles que les contrats et accords de service, les développements et expansions de produits influencent davantage le marché. En outre, l’augmentation du besoin de qualité opérationnelle et l’adoption élevée de la connectivité cloud contribuent à l’expansion du marché.

De plus, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie, la forte augmentation des investissements et l’augmentation des dépenses de consommation ont un impact positif sur le marché des services industriels.

Opportunités:

En outre, la demande accrue de services de maintenance prédictive et la collaboration des fournisseurs de services industriels avec les équipementiers offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, le développement rapide de l’Internet des objets ( IoT ) élargira davantage le marché.

Contraintes/Défis :

D’autre part, les conformités variables et la pénurie de personnel qualifié devraient entraver la croissance du marché. En outre, la forte demande d’intégration des services et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de la pandémie de COVID-19 devraient défier le marché des services industriels au cours de la période de prévision 2022-2029.

Objectif des études :

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché Services industriels.

Fournir des informations sur les facteurs affectant la croissance du marché. Analyser le marché des services industriels sur la base de divers facteurs: analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse de la force Porte Five, etc.

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché pour quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique latine et Reste du monde.

Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

Fournir une analyse au niveau national du marché pour le segment par application, type de produit et sous-segments.

Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits et la recherche et les développements sur le marché Services industriels.

Segmentations du marché mondial des services industriels

Taper:

Ingénierie et Conseil

Installation et mise en service

Amélioration opérationnelle et maintenance

Application:

Système de contrôle distribué

Programmable Logic Controller

Contrôle et d’acquisition de données

Moteurs électriques et entraînements

Vannes et Actionneurs

Interface Homme-machine

Système d’exécution de la fabrication

Systèmes de sécurité

PC industriel

Impression 3D industrielle

Robotique industrielle

Utilisateur final:

Pétrole et gaz

Santé et Pharmaceutique

Produits chimiques

Automobile

Eau et eaux usées

Produits chimiques

Aliments et boissons

Énergie et puissance

Semi-conducteur et électronique

Papier et Pâte

Métaux et exploitation minière

Aérospatial

Autres

Analyse au niveau du pays du marché des services industriels

Les pays couverts dans le rapport sur le marché des services industriels sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quels sont les segments d’application ?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché?

Quelle région du marché devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision ?

Quels sont les principaux pays couverts par le marché ?

