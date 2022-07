Marché des services d’externalisation des achats 2022 à 2030 Stratégies de recherche par facteurs clés

Selon MRH, le marché mondial des services d’externalisation des achats représente XX milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. La nécessité de respecter les directives réglementaires et d’assurer la conformité et l’émergence de sites d’externalisation nearshore et offshore sont des facteurs clés qui propulsent la croissance du marché. Cependant, l’écart accru entre les besoins croissants des clients et la capacité de l’association entrave le marché.

Les services d’externalisation des achats sont un processus dans lequel une entreprise engage un fournisseur de services externe pour gérer ses transactions et dépenses d’achat de base et non essentielles. Cela aide l’entreprise à allouer des ressources importantes pour travailler sur des initiatives stratégiques et gérer des activités commerciales importantes. Les services d’externalisation des achats aident les entreprises à réduire les coûts opérationnels, à augmenter les économies sur les investissements et à améliorer les activités.

Selon le type, le segment des services de conseil est susceptible de se développer à un rythme important en raison d’une augmentation de l’acceptation des services d’approvisionnement par les clients. Ce processus aide les entreprises à économiser un capital important. Par géographie, l’Amérique du Nord détient un contributeur bien connu au marché mondial des services d’externalisation des achats en raison de la réponse élevée concernant les services parmi les utilisateurs et d’un nombre croissant de fournisseurs de services dans la région.

Certains des principaux acteurs présentés dans les services d’externalisation des achats incluent Xchanging, WNS, Wipro Limited, Optimum Procurement, LLC, Infosys Ltd., IBM Corporation, HCL Technologies, GEP, Genpact Ltd., Corbus, Aquanima et Accenture Plc.

Types couverts :

• Services de conseil

• Services d’externalisation des processus métier

Utilisateurs finaux couverts :

• Biens de consommation et vente au détail

• Médias et divertissements

• Logistique

• Énergie et services publics

• Bâtiment, construction et immobilier

• Santé

• Voyage et hôtellerie

• Éducation

• Automobile

• Fabrication

• Services professionnels

• Banque, services financiers et assurance (BFSI )

• Informatique et télécommunications

• Autres utilisateurs finaux

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

Ce que propose notre rapport:

– Évaluations des parts de marché pour les segments régionaux et nationaux

– Analyse des parts de marché des principaux acteurs de l’industrie

– Recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants

– Prévisions de marché pour un minimum de 9 ans de tous les segments mentionnés, sous-segment , et les marchés régionaux

– Tendances du marché (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis, opportunités d’investissement et recommandations)

– Recommandations stratégiques dans les segments d’activité clés sur la base des estimations du marché

– Aménagement paysager concurrentiel cartographiant les principales tendances communes

– Profilage de l’entreprise avec détails stratégies, finances et développements récents

– Tendances de la chaîne d’approvisionnement cartographiant les dernières avancées technologiques

Offres de personnalisation gratuites :

tous les clients de ce rapport auront le droit de recevoir l’une des options de personnalisation gratuites suivantes :

• Profilage de l’entreprise

o Profilage complet d’autres acteurs du marché (jusqu’à 3)

o Analyse SWOT des principaux acteurs (jusqu’à 3)

• Segmentation régionale

o Estimations du marché, prévisions et TCAC de tout pays de premier plan selon l’intérêt des clients (Remarque : dépend de la vérification de faisabilité)

• Analyse comparative concurrentielle Analyse

comparative des principaux acteurs en fonction du portefeuille de produits, de la présence géographique et des alliances stratégiques