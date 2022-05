Marché des services d’étalonnage des équipements médicaux avec analyse d’impact de Covid-19 et perspectives de la demande 2029

Des informations précieuses et exploitables sur le marché sont toujours importantes lorsqu’il s’agit de créer des stratégies commerciales durables et rentables. De même, le rapport fournit l’analyse et l’estimation des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché, etc. Il donne des mesures clés, le statut des fabricants et constitue une source importante d’orientation pour les entreprises et les organisations. L’analyse SWOT est la méthode standard, renommée et à toute épreuve pour mener l’étude de marché qui est utilisée pour formuler un rapport particulier. La portée géographique des produits est également réalisée de manière exhaustive pour les principales zones mondiales, ce qui permet de définir des stratégies pour la distribution des produits dans ces zones.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des services d’étalonnage des équipements médicaux devrait croître à un TCAC de 9,90 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Principaux acteurs : –

Tektronix, Fluke Biomedical, Biomedical Technologies, Inc., NS Medical Systems, Transcat, Inc., JM Test Systems, Agilent Technologies, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., JPen Medical, TAG Medical, BD, Bio-Rad Laboratories, Inc. , Hospicare Equipment Services Corp. et Industrial Calibration and Service Company, entre autres.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Services d’étalonnage d’équipement médical

Le paysage concurrentiel du marché des services d’étalonnage des équipements médicaux fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des services d’étalonnage d’équipements médicaux.

Le processus d’étalonnage des équipements médicaux garantit que la sortie des dispositifs médicaux répond aux normes de l’industrie. L’étalonnage compare une mesure de référence à une mesure effectuée à l’aide d’un instrument médical. L’organisation standard accepte un rapport de précision de 3:1. Les gadgets médicaux avec un étalonnage régulier et une assurance qualité ont une durée de vie plus longue et sont plus fonctionnels. L’efficacité et la précision des performances des instruments médicaux sont affectées par l’usure.

Le marché des services d’étalonnage des équipements médicaux est stimulé par la demande d’équipements médicaux remis à neuf, des réglementations strictes et des stratégies de marché, telles que les abonnements annuels totaux aux services d’étalonnage, fournis par les prestataires de services. Sensibilisation accrue à la maintenance préventive des équipements médicaux, ainsi qu’aux avancées dans le secteur des dispositifs médicaux et aux lois plus strictes régissant l’étalonnage des dispositifs. La demande croissante d’équipements médicaux remis à neuf et l’augmentation des investissements des entreprises dans les infrastructures de santé créeront de nombreuses opportunités pour le marché des services d’étalonnage des équipements médicaux.

Le marché mondial de l’étalonnage des dispositifs médicaux devrait être tiré par les progrès de la technologie d’impression 3D, la disponibilité de fantômes 3D imitant les tissus, des stratégies de marché qualifiées telles que l’abonnement annuel global au service d’étalonnage fourni par le fournisseur de services et la disponibilité d’une main-d’œuvre bon marché.

Cependant, certains des facteurs susceptibles d’avoir un impact négatif sur le marché des services d’étalonnage d’équipements médicaux incluent le manque de professionnels expérimentés et d’organismes de réglementation stricts.

Ce rapport sur le marché des services d’étalonnage d’équipements médicaux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Aperçu du marché Résumé Aperçus premium Par composant type de produit Livraison type d’industrie Géographie Aperçu

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Paysage de l’entreprise Profils d’entreprise Rapports connexes

Portée du marché mondial des services d’étalonnage des équipements médicaux et taille du marché

Le marché des services d’étalonnage des équipements médicaux est segmenté en fonction du service et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du service, le marché des services d’étalonnage des équipements médicaux est segmenté en services internes, tiers et fabricant d’équipement d’origine (OEM).

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des services d’étalonnage des équipements médicaux est segmenté en hôpitaux et laboratoires cliniques.

Analyse au niveau du pays du marché des services d’étalonnage des équipements médicaux

Le marché des services d’étalonnage des équipements médicaux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, service et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des services d’étalonnage d’équipements médicaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des services d’étalonnage des équipements médicaux en raison du nombre croissant d’appareils médicaux. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison des réglementations strictes et de la sensibilisation croissante du public à la qualité des services fournis dans les hôpitaux et les laboratoires.

La section par pays du rapport sur le marché des services d’étalonnage d’équipements médicaux fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des services d’étalonnage d’équipements médicaux vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des services d’étalonnage d’équipements médicaux, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans la réglementation des soins de santé. scénarios et leur impact sur le marché des services d’étalonnage des équipements médicaux. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2020.

