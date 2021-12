Marché des services des organisations de recherche sous contrat (CRO) 2021 Analyse d’impact COVID-19, analyse SWOT, indicateurs clés, tendances de l’industrie et prévisions 2028 || American Preclinical Services, LLC, Pharmaceutical Product Development, LLC, BTS Research

Le summum de ce rapport a été généré en gardant à l’esprit tous les besoins des entreprises pour une croissance commerciale réussie. De plus, le statut du marché aux niveaux mondial et régional est fourni par le biais de ce rapport, qui aide à obtenir des informations commerciales sur le vaste marché. Cette information a une importance immense pour conduire une entreprise vers le succès. Les entreprises dépendent fortement des différents segments impliqués dans le rapport d’étude de marché, car il offre de meilleures informations pour conduire l’entreprise sur la bonne voie. Par conséquent, un excellent rapport est une excellente source qui implique des données de marché axées sur le client, de pointe et dignes de confiance.



Le marché mondial des services d’organisations de recherche sous contrat (CRO) devrait atteindre 59,24 milliards USD d’ici 2026 au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée à l’augmentation des dépenses de recherche et développement, à l’augmentation du nombre d’essais cliniques et à l’augmentation de la demande d’externalisation des services d’essais analytiques et d’essais cliniques.

Obtenez plus d’informations, obtenez un exemple gratuit de PDF (350 pages de PDF avec tous les graphiques et graphiques associés) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-contract-research-organization-cros-services -marché

Principaux acteurs clés :

IQVIA., American Preclinical Services, LLC, Pharmaceutical Product Development, LLC, BTS Research, ICON Plc, Laboratory Corporation Of America Holdings, Covance, Inc. ., PAREXEL International Corporation,., WuXi AppTec, Syneos Health ,., Charles River, , Envigo, EPS International Co., Ltd, SGS SA, Eurofins Scientific, GenScript, CARBOGEN AMCIS, GVK Biosciences Private Limited, Pharmaron et autres

Cette étude de marché évalue également la situation du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport d’analyse de l’industrie aide les entreprises à connaître son marché. partager sur diverses périodes de temps, le transport, le stockage et les exigences d’approvisionnement de ses produits. L’étude de marché aide à faire des prévisions de ventes pour ses produits et ainsi, à établir un ajustement harmonieux entre la demande et l’offre de ses produits

Définition du marché : marché mondial des services des organisations de recherche sous contrat (CRO)

L’organisation de recherche sous contrat soutient les services et les essais cliniques pour les produits pharmaceutiques, l’industrie des dispositifs médicaux, la biotechnologie, les universités et institutions gouvernementales. Les CRO jouent un rôle important dans le développement de médicaments. Les CRO fournissent divers services tels que la gestion de projet, la conception et la construction de bases de données, la saisie et la validation de données, la gestion des données d’essais cliniques, la qualité et les rapports métriques, le codage des médicaments et des maladies, la programmation de validation, les plans et rapports d’analyse statistique, les résumés de sécurité et d’efficacité et bien d’autres. .

Facteurs de marché

L’augmentation des activités de recherche et développement peut stimuler la croissance du marché Une demande accrue d’externalisation des services d’essais analytiques et d’essais cliniques favoriserait la croissance



L’augmentation du nombre d’essais cliniques peut améliorer la croissance du marché



L’augmentation de la pression réglementaire sur les organismes de recherche sous contrat agirait comme un catalyseur pour la croissance du marché

Contraintes du marché

Le manque de scientifiques qualifiés peut entraver la croissance du marché

L’alignement de l’expertise du personnel pour des projets spécifiques est difficile, ce qui peut restreindre la croissance du marché

Par domaine thérapeutique

Oncologie

Troubles du SNC

Maladies infectieuses

Maladies cardiovasculaires

Troubles immunologiques

Troubles respiratoires

Diabète

Autres domaines thérapeutiques

Pour plus d’informations, obtenez COVID-19-Impact @ https://www.databridgemarketresearch.com/covid-19-impact/global-contract-research-organization-cros-services-market

Le rapport d’analyse de marché comprend une étude concurrentielle, une analyse de la production, des applications et une analyse régionale, un paysage de la concurrence, une étude de la consommation et des revenus, une analyse de la structure des coûts, une évaluation des prix et une analyse des revenus jusqu’en 2027. Pour prospérer sur le marché mondial, en choisissant un Un rapport d’étude de marché comprenant une analyse de marché basée sur les niveaux régional et mondial est impératif. Avec l’analyse complète du marché

Développements clés sur le marché :

En août 2017, Chiltern avait été rachetée par LabCorp, une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des sciences de la vie. L’acquisition aiderait LabCorp à devenir le leader du marché des CRO en élargissant les segments biopharmaceutiques du marché intermédiaire et en améliorant leurs compétences dans les dispositifs médicaux

En juillet 2017, Mapi Group a été racheté par ICON, un fournisseur de solutions de développement de médicaments. L’acquisition contribuerait à renforcer les activités d’ICON ainsi qu’à l’analyse, à la génération de preuves dans le monde réel, à une présence commerciale importante et à une expertise réglementaire stratégique.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des services d’organisations de recherche sous contrat (CRO) est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des services d’organisations de recherche sous contrat (CRO) pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Table des matières:

1. INTRODUCTION

2 SEGMENTATION DU MARCHÉ

3 RÉSUMÉ ANALYTIQUE

4 APERÇUS PREMIUM

5 APERÇU DU MARCHÉ

6 PAR TYPE

7 PAR TYPE DE PRODUIT

8 PAR CANDIDATURE

9 PAR TYPE DE MATÉRIAU

10 PAR GÉOGRAPHIE

11 PROFIL DE L’ENTREPRISE

12 QUESTIONNAIRE

13 RAPPORTS CONNEXES

Répondants principaux

Côté demande : médecins, chirurgiens, consultants médicaux, infirmières, acheteurs d’hôpitaux, organisations d’achats groupés, associations, assureurs, payeurs médicaux, autorités de santé, universités, rédacteurs techniques, scientifiques, promoteurs et investisseurs, entre autres.

Côté offre : chefs de produit, responsables marketing, cadres supérieurs, distributeurs, responsables de l’intelligence de marché et des affaires réglementaires, entre autres.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des services d’organisations de recherche sous contrat (CRO) sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau des pays

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

Questions clés répondues dans ce rapport de marché

Quelle était la taille du marché en 2021 ? Comment est l’état actuel du marché? Quel sera l’état du marché au cours de la période de prévision ? Quels sont les mouvements ou les actions des acteurs clés ? Quelle région est au plus haut niveau sur le marché mondial ? Comment l’analyse concurrentielle du marché est-elle incluse? Quels sont les moteurs et les contraintes du marché ? Quelle sera la position du marché au cours de la période de prévision 2021-2028 ? Quelle sera la taille du marché en 2021 et quel sera le taux de croissance ? Quelles sont les principales tendances du marché ? Qu’est-ce qui motive ce marché? Quels sont les défis pour la croissance du marché? Qui sont les principaux fournisseurs sur le marché ? Quelles sont les opportunités de marché et les menaces du marché auxquelles sont confrontés les principaux fournisseurs ? Quelles sont les nouveautés du marché ?

Points clés à analyser dans le rapport

Principales tendances du marché

Acteurs et marques majeurs

Moteurs et contraintes du marché

Taille du marché historique et actuel et projection jusqu’en 2028

Les principaux acteurs de cette industrie, leurs portefeuilles de produits et leurs stratégies clés

Développements clés sur le marché

Lancements de produits par les meilleurs acteurs et marques

Volume du marché

Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse

Les défis de la croissance du marché

Les défis auxquels sont confrontés les nouveaux entrants

L’analyse du marché donne les indications suivantes :