Marché des services d’équipement de laboratoire – Taille de l’industrie, facteurs de croissance, principaux leaders, stratégie de développement, tendances futures, analyse historique, paysage concurrentiel et prévisions régionales 2029

Les acteurs clés de ce rapport incluent :

Agilent Technologies Inc., (États-Unis), Thermo Fisher Scientific. (États-Unis), Waters Corporation (États-Unis), Abbott (États-Unis), Hettich Instruments (Allemagne), Merck KGaA (Allemagne), Shimadzu Corporation (Japon), Danaher (États-Unis), Siemens (Allemagne), Eppendorf Corporate (Allemagne

Définition:

Au fil des ans, les industries pharmaceutiques et biotechnologiques ont connu une croissance rapide en raison des diverses activités de recherche et développement en cours au sein de ces industries. Avec un nombre croissant d’activités de recherche dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques à travers le monde, le marché des services d’équipements de laboratoire devrait connaître une forte croissance. De plus, le financement pour soutenir les activités de recherche biomédicale par les instances gouvernementales a permis aux principaux acteurs de se concentrer sur les activités de recherche et de s’adonner à des collaborations et partenariats avec d’autres organisations. Par conséquent, ces déterminants pousseront le marché à se développer énormément au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des services d’équipement de laboratoire était évalué à 10,86 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 31,33 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 12,4% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le « bactérien » représente le plus grand segment d’agents pathogènes sur le marché des services d’équipement de laboratoire au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des cas de services d’équipement de laboratoire bactérien et de la prévalence croissante des infections nosocomiales. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Les segments du marché mondial des services d’équipement de laboratoire et la répartition des données du marché sont illustrés ci-dessous:

Type d’équipement

Équipement analytique

Équipement général

Équipement spécialisé

Équipement de soutien

Produit

Sonicateurs et homogénéisateurs

Incubateurs

Spectro photomètres

Les autres

type de service

Services de réparation et d’entretien

Services d’étalonnage

Services de validation

Les autres

Les fournisseurs de services

Fabricants d’équipement d’origine

Fournisseurs de services tiers

Les autres

Type de contrat

Contrats de service standard

Contrats de service personnalisés

Utilisateur final

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Laboratoires cliniques et diagnostiques

Institutions académiques et de recherche

Le rapport sur le marché mondial des services d’équipement de laboratoire met en évidence des informations concernant les tendances actuelles et futures de l’industrie, les modèles de croissance, ainsi qu’il propose des stratégies commerciales pour aider les parties prenantes à prendre des décisions judicieuses qui peuvent aider à assurer la trajectoire des bénéfices au cours des années de prévision.

Sur le plan géographique, l’analyse détaillée de la consommation, des revenus, de la part de marché et du taux de croissance des régions suivantes :

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, Venezuela, Argentine, Equateur, Pérou, Colombie, etc.)

Europe (Turquie, Espagne, Turquie, Pays-Bas Danemark, Belgique, Suisse, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Taïwan, Hong Kong, Singapour, Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie).

Objectifs du rapport

-Analyser et prévoir avec soin la taille du marché des services d’équipement de laboratoire en valeur et en volume.

-Estimer les parts de marché des principaux segments des services d’équipement de laboratoire

– Présenter le développement du marché Services d’équipement de laboratoire dans différentes parties du monde.

-Analyser et étudier les micro-marchés en termes de leurs contributions au marché des services d’équipement de laboratoire, leurs perspectives et les tendances de croissance individuelles.

-Offrir des détails précis et utiles sur les facteurs affectant la croissance des services d’équipement de laboratoire

-Fournir une évaluation méticuleuse des stratégies commerciales cruciales utilisées par les principales entreprises opérant sur le marché Services d’équipement de laboratoire, qui comprennent la recherche et le développement, les collaborations, les accords, les partenariats, les acquisitions, les fusions, les nouveaux développements et les lancements de produits.

Principaux faits saillants de la table des matières :

Couverture de l’étude de marché sur les services d’équipement de laboratoire:

Il comprend les principaux fabricants, l’histoire de la croissance de l’acteur émergent et les principaux segments commerciaux du marché des services d’équipement de laboratoire, les années considérées et les objectifs de recherche. De plus, segmentation en fonction du type de produit, de l’application et de la technologie.

Résumé du marché des services d’équipement de laboratoire: il donne un résumé des études globales, du taux de croissance, du marché disponible, du paysage concurrentiel, des moteurs du marché, des tendances et des problèmes, et des indicateurs macroscopiques.

Production du marché des services d’équipement de laboratoire par région Le profil du marché des services d’équipement de laboratoire des fabricants-acteurs est étudié sur la base de SWOT, de leurs produits, de leur production, de leur valeur, de leurs finances et d’autres facteurs vitaux.

Points clés traités dans le rapport sur le marché Services d’équipement de laboratoire :

Aperçu, définition et classification des services d’équipement de laboratoire Facteurs et obstacles du marché

Concurrence sur le marché des services d’équipement de laboratoire par les fabricants

Analyse d’impact du COVID-19 sur le marché des services d’équipement de laboratoire

Capacité des services d’équipement de laboratoire, production, revenus (valeur) par région (2021-2027)

Fourniture de services d’équipement de laboratoire (production), consommation, exportation, importation par région (2021-2027)

Production de services d’équipement de laboratoire, revenus (valeur), tendance des prix par type {passerelle de paiement, compte marchand, gestion des abonnements,}

Services d’équipements de laboratoire Profils/analyse des fabricants Services d’équipements de laboratoire Analyse des coûts de fabrication, analyse industrielle/de la chaîne d’approvisionnement, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval, marketing

Stratégie par principaux fabricants/acteurs, normalisation des distributeurs/négociants connectés, initiatives réglementaires et collaboratives, feuille de route de l’industrie et analyse des facteurs d’effet de marché de la chaîne de valeur.

