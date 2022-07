Marché des services de traitement des eaux usées industrielles 2022 Analyse des perspectives de croissance précieuses d’ici 2030

Selon MRH, le marché mondial des services de traitement des eaux usées industrielles représente XX milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Certains des facteurs qui animent le marché adoptent une méthode plus durable grâce à des initiatives de réduction-recyclage-réutilisation qui stimulent la croissance. Cependant, le prix énorme des technologies et des innovations dans le traitement des eaux usées freine la croissance du marché. De plus, l’urbanisation rapide dans les économies émergentes offre de nombreuses opportunités dans un avenir proche.

Le service de traitement des eaux usées industrielles est un processus de traitement des eaux générées par les processus industriels. Cette eau contient divers sels dissous tels que le fer, le phosphore, le calcium et le soufre. Ses niveaux de toxicité élevés rendent l’eau insalubre et dangereuse pour la consommation humaine. Les industries qui sont principalement impliquées dans la génération d’eaux usées sont le textile, l’exploitation minière, la pharmacie, la production chimique, le pétrole et le gaz, la fabrication de ciment, etc.

Basée sur le traitement, la filtration est un traitement naturel du traitement des eaux usées industrielles car c’est une méthode de traitement fondamentale. Les eaux usées, qui ont été adoucies ou traitées par oxydation du fer et du manganèse, nécessitent une filtration pour éliminer les flocons formés par les processus de coagulation ou d’oxydation. Étant donné que les eaux usées industrielles sont sujettes à plusieurs particules dissoutes et sels chimiques et ne subissent pas de filtration naturelle, elles doivent être filtrées pour éliminer les particules et les impuretés. De telles propriétés de filtration garantissent qu’il s’agirait du processus de traitement le plus efficace et le plus coûteux.

Par géographie, la région Asie-Pacifique devrait être le principal marché des services de traitement des eaux usées industrielles. Cette région a connu un développement économique rapide ces dernières années. Cependant, l’augmentation de la production d’électricité dans cette région entraîne une augmentation des eaux usées générées, ce qui reflète la croissance du marché du traitement des eaux usées industrielles.

Certains des acteurs clés présentés sur le marché des services de traitement des eaux usées industrielles incluent Xylem, WOG Group, Veolia, Thermax Group, The Dow Chemical, Terrapure Environmental, SWA Water Holdings, Kurita Water Industries, Innospec, Hydrite Chemical, Golder Associates, Geo Specialty Chemicals , Feralco Ab, Evoqua Water Technologies, Dorf Ketal Chemicals, Cortec Corporation, Bwa Water Additives Uk, Buckman Laboratories, Bauminas Quimica et Aries Chemical.

Types couverts :

• Biocides et désinfectants

• Floculants

• Coagulants

• Inhibiteurs de

tartre • Agents chélatants

• Stabilisateurs de pH • Agents

anti-mousse

• ​​Inhibiteurs de corrosion

• Autres types

Traitements couverts :

• Désinfection

• Tests

• Filtration

• Dessalement

Utilisateurs finaux couverts :

• Production d’électricité

• Pétrole et gaz

• Municipal

• Métaux et exploitation minière

• Fer et acier

• Aliments et boissons

• Autres utilisateurs finaux

Applications couvertes

• Traitement de l’eau brute

• Dessalement de l’eau

• Traitement des effluents

• Eau d’alimentation des chaudières

• Production chimique

• Tours de refroidissement • Refroidisseurs

en boucle fermée

• Compresseurs

d’air • Laveurs d’air

• Production pharmaceutique

• Processus de teinture des textiles

• Autres applications

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

