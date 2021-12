Marché des services de thérapie de réadaptation Développement, tendances du marché, facteurs clés, segmentation et prévisions jusqu’en 2021-2028

Un rapport Marché des services de thérapie de réadaptation crédible a été préparé avec l’analyse de marché détaillée qui est effectuée par une équipe d’experts de l’industrie, des analystes habiles, des prévisionnistes dynamiques et des chercheurs avertis. Ce rapport est la meilleure source pour obtenir des informations et une connaissance sans précédent des meilleures opportunités de marché sur les marchés pertinents. L’étude de marché du rapport Marché des services de thérapie de réadaptation à grande échelle évalue la situation du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs. De plus, les entreprises peuvent tirer de grands avantages de ces informations pour prendre une décision sur leurs stratégies de production et de commercialisation.

Marché mondial des services de thérapie de réadaptation par services (kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie, thérapie respiratoire, autres), utilisateurs finaux (hôpitaux et cliniques, centres de réadaptation, établissement de soins à domicile, centres de physiothérapie), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie) -Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Analyse du marché : marché mondial des services de thérapie de réadaptation

Le marché mondial des services de thérapie de réadaptation devrait connaître un TCAC substantiel au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. Les progrès technologiques et l’augmentation des dépenses de santé sont le facteur de la croissance du marché.

Définition du marché : marché mondial des services de thérapie de réadaptation

La thérapie de réadaptation vise à ramener les patients à leur niveau fonctionnel le plus élevé. Cela peut aider à récupérer, maintenir ou améliorer les compétences de la vie quotidienne. Ils ont la capacité d’aider les patients à se remettre d’une maladie chronique ou de se rétablir. Certains des services communs offerts par la thérapie de réadaptation sont l’orthophonie, l’ergothérapie, la physiothérapie et la thérapie respiratoire. La fonction principale de ces thérapies est d’aider le patient à retrouver ses capacités perdues.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des services de thérapie de réadaptation est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des services de thérapie de réadaptation pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Concurrents clés du marché :

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des services de thérapie de réadaptation sont Invacare Corporation ; Medline Industries, Inc. ; Société Dynatronics ; DeVilbiss Healthcare LLC ; Marques de santé Compass.; Shunkangda ; Centre médical Habersham.; Inde Medico Instruments; Bio-Med Inc.; Services de réadaptation Genesis.; Services de physiothérapie; Thérapie physique ATI ; Médicament intégré ; Réadaptation NovaCare ; réadaptation des Prairies ; Physiothérapie Athletico; Services de réadaptation thérapeutique, Inc. ; entre autres.

Facteurs de marché

L’augmentation des cas d’invalidité accélérera la croissance du marché

Les réformes favorables des soins de santé sont un autre facteur stimulant la croissance du marché

La croissance de la population vieillissante agit comme un moteur du marché au cours de la période de prévision

Des initiatives de remboursement favorables contribueront également en tant que facteur de croissance du marché

Contraintes du marché

Les produits de réadaptation à coût élevé entraveront la croissance du marché

La complexité associée aux thérapies de rééducation peut entraver la croissance de ce marché

Le manque de prix standard entrave également la croissance du marché

Segmentation: Marché mondial des services de thérapie de réadaptation

Par Services

Thérapie physique

Ergothérapie

Orthophonie

Thérapie respiratoire

Autres

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux et cliniques

Centres de réadaptation

Milieu de soins à domicile

Centres de physiothérapie

Développements clés sur le marché :

En avril 2019, Better PT Inc a annoncé son partenariat avec CLINICIENT. La collaboration a abouti à la création et à l’introduction d’une solution interactive qui permet de sécuriser les demandes de planification en ligne des patients directement aux installations de physiothérapie, ce qui permet aux clients de la santé d’atteindre et de choisir plus facilement les prestataires de physiothérapie en fonction de leurs besoins. Cela aidera les clients des deux sociétés à aider leurs clients à trouver facilement une nouvelle thérapie

En février 2016, l’hôpital Apollo a annoncé le lancement de son ApoKos, le premier hôpital de réadaptation de l’Inde qui offrira un traitement complet d’une variété de conditions médicales. Cela les aidera à offrir les meilleurs soins de santé européens et indiens. Ceci est spécialement conçu pour le patient afin qu’il puisse aider le patient à récupérer sa fonction plus rapidement

