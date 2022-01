Marché des Services de séquençage de nouvelle Génération (Services NGS) D’Une Valeur De 14,1 milliards de dollars d’ici 2022-2027 // llumina, Inc, QIAGEN N.V, PerkinElmer, Eurofins Scientific S.e.

Le test de séquençage de nouvelle génération (NGS) est une procédure qui ne nécessite pas d’amorces embattled pour rechercher l’adultération virale, mais il est capable de scanner simultanément des millions d’arrangements ARN / ADN.

Le marché mondial des services de séquençage de nouvelle génération devrait croître à un TCAC de + 20% de 2021 à 2027 pour atteindre 14,1 milliards de dollars d’ici 2022 à 2027.

Le séquençage de nouvelle génération (NGS) est une connaissance de séquençage extrêmement parallèle qui offre une quantité, une évolutivité et une vitesse extrêmement élevées. La technologie est utilisée pour contrôler l’ordre des nucléotides dans des génomes entiers ou des régions enchevêtrées d’ADN ou d’ARN. Vue d’ensemble de la base de données des Services de séquençage clinique de nouvelle génération. Ce logiciel de base de données a été industrialisé pour la gestion unifiée des données cliniques détaillées de chaque patient et des résultats des examens de séquençage de nouvelle génération.

Acteurs clés-

la société llumina, Inc. (États-Unis), QIAGEN N.V. (Pays-Bas), PerkinElmer, Inc. (États-Unis), Eurofins Scientific S.e. (Luxembourg), Macrogen, Inc. (Corée du Sud), LGC Limited (Royaume-Uni), GENEWIZ, Inc. (États-Unis), Beijing Genomics Institute (BGI) (Chine), SciGenom Labs Pvt. Ltd (Inde), MedGenome Inc. (États-UNIS), DNA Link, Inc. (Corée du Sud), Optogenetics Corporation (États-Unis), Novogene Co., Ltd. (Chine), CD Genomics (États-Unis), Foundation Medicine, Inc. (États-Unis), et SeqLL, Inc. (États-Unis) entre autres.

À l’heure actuelle, la pandémie du virus omicron (COVID-19) progresse encore et de nouvelles variétés populaires apparaissent partout sur la planète. La pandémie a mis en évidence la nécessité d’intégrer le séquençage du génome dans les actes de la zone locale du bien-être mondial. De nombreux pays sont centrés sur le séquençage génomique de l’infection par le virus omicron (COVID-19). Les informations de séquençage sont importantes pour examiner et comprendre les changements viraux. Les transformations qui se produisent dans le génome de l’infection doivent être suivies, car elles pourraient diminuer l’adéquation des conventions de sécurité actuelles, des tests, des vaccinations et des considérations cliniques. Ainsi, pour que les spécialistes conçoivent une activité de bien-être générale précise, le séquençage du génome de l’infection est vital.

Segmentation du Marché Mondial des Services de Séquençage de Nouvelle Génération (Services NGS)-

Par Type-

* Séquençage Ciblé

* Exome

* ARN-Seq

* Séquençage des puces

Par Technologie-

* Séquençage par Synthèse

* Nanopore

* SMRT

Par Application-

* Diagnostic clinique

* Découverte de Biomarqueurs

Par Géographie:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique),

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est),

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine et Colombie, etc.),

* Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud).

De plus, pour améliorer les capacités de séquençage génomique, le gouvernement américain a alloué 1,7 milliard de dollars au CDC à partir du Plan de sauvetage américain de 2021. Des efforts sont également déployés pour le groupe et étudier les génomes du SARS-CoV-2 en étendant les limites des centres de recherche sur le bien-être général et en créant des organisations avec la communauté scientifique et le secteur privé. Le CDC s’est associé à quelques laboratoires comme Laboratory Corporation of America Holdings (États-Unis) et Quest Diagnostics (États-Unis), tout comme des producteurs de matériel de séquençage comme Illumina, Inc. (États-Unis) pour étendre la limite de séquençage du pays.

En août 2021, le ministère indien de la Science et de la Technologie a déclaré une méthodologie coopérative dans le cadre du projet de travail innovant BRICS-multilatéral. Dans cet examen coopératif, des chercheurs de l’Inde, de la Chine, de la Russie et du Brésil effectueront le séquençage complet du génome du SARS-CoV-2 et travailleront sur l’étude de la transmission de la maladie et la démonstration numérique de la pandémie de COVID-19.

De plus, de nombreux tests indicatifs basés sur les NGS ont également été développés. Par exemple, en juin 2020, COVID Seq, un test basé sur NGS d’Illumina Inc. (États-Unis), a obtenu l’approbation d’utilisation de crise de la FDA des États-Unis pour l’identification subjective et la conclusion de COVID-19. De plus, des tests basés sur NGS comme le PORE Lam d’Oxford Nanopore Technologies Limited (Royaume-Uni) et SwabSeq d’Octant, Inc. (États-Unis) ont été créés pour analyser COVID-19. Les diagnostics NGS sont actuellement utilisés de manière généralement restreinte, mais ils pourraient s’avérer d’autant plus souvent que possible utilisés plus tard dans le cas où ils obtiendraient des approbations administratives de nombreux pays et se révéleraient plus efficaces que d’autres techniques de test.

