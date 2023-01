Marché des services de sécurité gérés, TCAC incroyable de 11,96 % d’ici 2029, principaux moteurs, analyse de la taille, de la part, des applications et des opportunités || IBM, AT&T, DXC Technology Company, BT

Le rapport international sur le marché mondial des services de sécurité gérés met en lumière les stratégies de marché adoptées par les concurrents et les principales organisations. Ce rapport aide à comprendre les forces motrices et restrictives les plus influentes du marché et leur impact sur le marché mondial. Fournit la valeur du taux de croissance annuel composé (TCAC) ainsi que la variation sur une période de prévision spécifique. La segmentation du marché la plus détaillée, l’analyse systématique des principaux acteurs du marché, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement et un aperçu des nouveaux marchés géographiques sont également des aspects clés de ce rapport. Le principal rapport sur le marché des services de sécurité gérés fournit des informations et des données qui peuvent véritablement transformer les activités de ses clients.

Le rapport d’activité du marché mondial des services de sécurité gérés à grande échelle , l’état du marché existant, la taille du marché et la part de marché, les revenus générés par les ventes de produits et les estimations des modifications nécessaires au produit à l’avenir sont fournis en temps opportun. Des analystes expérimentés, des statisticiens, des experts en recherche, des prévisionnistes passionnés et des économistes travaillent ensemble méticuleusement pour élaborer d’excellents rapports d’études de marché pour les entreprises à la recherche d’un potentiel de croissance. Cette équipe se concentre sur la compréhension des activités et des besoins du client, en envoyant les meilleurs rapports d’études de marché au client. Le rapport sur le marché des services de sécurité gérés a été préparé de la manière attendue, car l’évolution rapide du marché augmente l’importance des rapports d’études de marché.

La montée en flèche de l’adoption de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle, l’adoption croissante de services basés sur le cloud, en particulier par les petites et moyennes entreprises, et l’augmentation des cas d’atteintes à la sécurité et de vol de propriété intellectuelle sont des facteurs majeurs contribuant à la croissance de la sécurité gérée. marché des services. Data Bridge Market Research analyse que le marché des services de sécurité gérés affichera un TCAC de 11,96 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Ainsi, la valeur marchande des services de sécurité gérés atteindra 64,37 milliards USD d’ici 2029.

La liste des principales entreprises opérant sur le marché des services de sécurité gérés comprend :

IBM, AT&T, DXC Technology Company, BT, Atos SE, Infosys Limited, Verizon, Cognizant, CIPHER, Wipro Limited., Accenture, Optiv Security Inc., Trustwave Holdings, Inc., Hervajec Group, Capgemini, CenturyLink, Kudelski Security, Nuspire LLC, NTT DATA Corporation, SecureWorks, Inc. et Broadcom

Le rapport d’étude de marché sur les services de sécurité gérés critiques a été structuré avec une compréhension approfondie des besoins spécifiques des entreprises. Ce rapport de l’industrie se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, l’analyse des concurrents, les segments clés et l’analyse géographique. Les données sont également symbolisées sous forme de graphiques, de tableaux et de graphiques pour une compréhension plus claire et meilleure des faits et des chiffres. Le rapport sur les services de gestion de la sécurité primés fournit une liste des principaux concurrents avec des spécifications essentielles et fournit également des informations stratégiques et une analyse des facteurs clés influençant cette industrie.

Ce rapport donne un aperçu de :

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché des services de sécurité gérés

Développement de produits/innovation : aperçu détaillé des technologies à venir, des activités de R&D et des lancements de produits sur le marché

Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché, de la géographie et des segments commerciaux des entreprises leaders du marché

Développement des marchés : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour différents segments dans différentes régions.

Diversification du marché : Connaissance approfondie des nouveaux produits, des territoires inexploités, des développements récents et des investissements sur le marché des services de sécurité gérés.

Segmentation globale du marché des services de sécurité gérés :

par type

Gestion des accès (IAM)

Protection antivirus/malware gérée

Pare-feu géré

Gestion des risques et gestion de la conformité

Gestion gérée des vulnérabilités

Gestion gérée des incidents et des événements de sécurité (SIEM)

Système géré de détection d’intrusion/système de prévention d’intrusion (IDS/IPS)

Gestion unifiée des menaces (UTM) gérée

Par mode de déploiement

sur place

nuage

par taille d’organisation

Petites et moyennes entreprises (PME)

grande entreprise

verticalement

bancaire

Services Financiers et Assurances (BFSI)

gouvernement

Manche

soins de santé

ce

télécom

utilitaire

Opération

Analyse au niveau du pays du marché des services de sécurité gérés

Les pays couverts par le rapport sur le marché des services de sécurité gérés sont l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique, les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie et les Pays-Bas. , Belgique, Suisse, Turquie, reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud. L’Amérique du Nord domine à l’échelle mondiale en raison de la demande croissante de technologies de pointe et de conception et de développement de logiciels.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques, l’analyse des cinq forces de Porter et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels est confrontée une concurrence importante ou rare avec les marques nationales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prédictive des données nationales.

Table des matières : Marché mondial des services de gestion de la sécurité

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 résumé

4 aperçus premium

5 Aperçu du marché

6 Marché mondial des services de sécurité gérés, par type de déploiement

7 Marché mondial des services de sécurité gérés par taille d’entreprise

8 Marché mondial des services de sécurité gérés, par canal de vente

9 Marché mondial des services de sécurité gérés, par application

10 Marché mondial des services de sécurité gérés, par région

11 Marché mondial des services de sécurité gérés, environnement commercial

12 Analyse SWOT

13 Profil de l’entreprise

14 Questionnaire

15 rapports connexes

Les nouvelles stratégies, défis et politiques commerciales sont mentionnés dans la table des matières

