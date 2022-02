Marché des services de sécurité gérés : connaître les applications soutenant une croissance impressionnante

La dernière étude publiée sur le marché mondial des services de sécurité gérés offre un aperçu détaillé des facteurs influençant la portée commerciale mondiale. Le rapport d’étude de marché sur les services de sécurité gérés présente les dernières informations sur le marché avec les tendances à venir et la répartition des produits et services. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché, la taille, la part et les facteurs de croissance des services de sécurité gérés. L’étude couvre les données des acteurs émergents, y compris : la situation concurrentielle, les ventes, les revenus et la part de marché mondiale des principaux fabricants sont AT&T, Inc., IBM Corporation, Secureworks, Inc., Trustwave Holdings, Inc., Verizon Communications, Inc., Symantec Corporation , Hewlett Packard Enterprise Co., CenturyLink, NTT Corporation, British Telecommunications.

Présentation des services de sécurité gérés :

Le marché mondial des services de sécurité gérés représentait 16 857,0 millions de dollars américains en 2016 et devrait croître à un TCAC de 16,9 % au cours de la période de prévision 2017-2025, pour représenter 61 855,5 millions de dollars américains en 2025.

Le marché des services de sécurité gérés connaît une forte croissance d’une année sur l’autre en raison de divers facteurs tels que le nombre croissant de cyberattaques et l’adoption croissante des appareils connectés. L’adoption de services de sécurité gérés devrait également s’accélérer en raison du manque de professionnels informatiques qualifiés en interne et de la complexité technique croissante. De plus, les progrès continus dans les offres de services de sécurité gérés devraient stimuler davantage le marché des services de sécurité gérés, entraînant une croissance globale de la part des revenus des services de sécurité gérés.

SERVICES DE SÉCURITÉ GÉRÉS À L’ÉCHELLE MONDIALE – SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type de service

Gestion des menaces

Gestion des vulnérabilités

Gestion des journaux

SIEM

Gestion de la conformité

Par type de gestion des menaces

Pare-feu géré

IDS/IPS gérés

Réseau privé virtuel géré (VPN)

Antivirus et logiciels malveillants gérés

Sécurité de la passerelle gérée

Gestion de l’accès à l’identité gérée (IAM)

Gestion de la prévention des pertes de données (DLP)

Autres

Par type de déploiement

MSS hébergé

CPE MSS

Par taille d’entreprise

Grandes Entreprises

PME

Par verticale

Vendre au détail

Fabrication

BFSI

Informatique & Télécom

Soins de santé

Gouvernement

Énergie et services publics

Médias

Autres

Les analystes de The Insight Partners ont mené une enquête spéciale et se sont connectés avec des leaders d’opinion et des experts de l’industrie de diverses régions pour comprendre minutieusement l’impact sur la croissance ainsi que les réformes locales pour lutter contre la situation. Un chapitre spécial de l’étude présente l’analyse d’impact du COVID-19 sur le marché mondial des services de sécurité gérés ainsi que des tableaux et des graphiques liés à divers pays et segments présentant l’impact sur les tendances de croissance.

Les régions incluses sont : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des services de sécurité gérés :

1.1 Liste des tableaux

1.2 Liste des figures

2 Introduction

2.1 Portée de l’étude

2.2 Directives du rapport de recherche d’Insight Partners

3 plats à emporter

Paysage du marché des services de sécurité gérés

4.1 Aperçu du

marché 4.2 Segmentation du marché

4.3 Analyse PEST

5 Marché mondial des services de sécurité gérés – Dynamique clé de l’industrie

5.1 Principaux moteurs du marché

5.2 Principales contraintes du marché

5.3 Opportunités clés du marché

5.4 Tendances futures

5.5 Analyse d’impact

…… .. Suite

